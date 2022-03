Leder

Regimet tåler ikke kritikk

Russiske myndigheter har over flere år gradvis strammet grepet om uavhengige medier. Etter den russiske invasjonskrigen i Ukraina er uavhengig journalistikk i praksis blitt umulig.

Det er forstemmende og tragisk at dette nå også rammer den russiske avisen Novaja Gazeta, hvor fredsprisvinner Dmitrij Muratov er redaktør.

Et regime som ikke tåler kritikk er drevet av frykt. Sannhet blir oppfattet som en trussel. Når all kritikk forstummer blir den offisielle propaganda enerådende.

Det er også dypt ironisk at det denne gang er Novaja Gazeta som ser seg nødt til å stenge for all publisering på nett, papir og i sosiale medier.

For bare noen måneder siden var Muratov i Oslo for å motta Nobels fredspris. I sin takketale siterte han Andrej Sakharov, en tidligere russisk fredsprisvinner: Fred, fremgang og menneskerettigheter. Disse tre mål er uløselig knyttet til hverandre.

Dessverre må vi konstatere at Vladimir Putin har valgt krig, tilbakegang og ufrihet. Pressefriheten er en grunnleggende rettighet. Når ikke Novaja Gazeta lenger kan komme ut er det åpenbart at det ikke finnes rom for uavhengig journalistikk i Russland.

Tidligere i mars ble den liberale radiostasjonen Ekho Moskvy taus. Myndighetene blokkerer tilgangen til utenlandske nettsteder og medieorganisasjoner blir stemplet som fremmede agenter. Denne uken ble tyske Deutsche Welle inkludert på listen.

Muratov forsøkte i det lengste å utgi avisen. Novaja Gazeta påla seg selv «militær sensur» for ikke å bryte Kremls nye og svært strenge medielov. Det var ikke nok. Siden den gang har avisen fått to advarsler fra det russiske medietilsynet.

Mandag så Muratov ingen annen utvei enn å stanse all publisering. I hvert fall midlertidig, så lenge det Putin kaller «en spesiell militæroperasjon» pågår.

Det er imidlertid all grunn til å stille spørsmål ved om det blir noe større rom for uavhengig journalistikk den dag krigen er over. Systematisk er ytrings- og pressefriheten i Russland blitt undergravd over flere år.

Den nye medieloven gjør det straffbart å publisere såkalte falske nyheter. Det er bare et annet begrep for nyheter som myndighetene misliker og som avviker fra den offisielle propaganda.

Da Muratov mottok Nobels fredspris høsten 2021 sa han at journalistikken i Russland befant seg i mørk dal. Han minnet om at over 100 journalister, medieorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og frivillige organisasjoner nylig var blitt stemplet som fremmede agenter. I Russland betyr det i klartekst fiender av folket.

Novaja Gazeta har vært et lyspunkt. De har i en årrekke drevet undersøkende journalistikk og rettet søkelyset mot korrupsjon og andre kritikkverdige forhold.

Nå blir det mørkt. Kreml alene skal avgjøre hva det russiske folk får vite. Og i mørke dør sannheten.