Kommentar

Scholz trenger ny energi

Den tyske økonomiske motor har lenge vært drevet på rimelig russisk energi. Nå må Europas største økonomi gjennomføre den største omstillingen siden Tyskland ble samlet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Samtidig som Tyskland må fri seg fra avhengigheten av russisk gass og olje pågår det grønne skifte, kalt Energiewende.

Fossile brensler og kjernekraft skal erstattes av ren og fornybar energi.

Det var krevende å gjennomføre før Vladimir Putin invaderte Ukraina. Det er blitt mye vanskeligere etter invasjonen.

En kombinasjon av flere faktorer har ført til den høyeste prisstigning på 40 år.

Inflasjonen i Tyskland fyres opp av en alvorlig mangel på energi i det som vanligvis fungerer som lokomotivet i Europas økonomi.

På en pressekonferanse i Berlin i sommer sa Olaf Scholz at Tyskland altfor lenge hadde basert seg på energiforsyninger fra Russland. Her fotografert på besøk hos de tyske troppene stasjonert i Russlands naboland Litauen – som en del av Nato-styrken.

Avhengigheten av russisk energi er Tysklands akilleshæl.

Det blir smertefullt og kostbart for tyskerne å klare seg uten. Tilførselen er av russisk gass er allerede sterkt redusert. Og EU er i ferd med å fase ut russisk olje.

Forbundskansler Olaf Scholz har forpliktet seg til å gjennomføre et grønt skifte. Nå skal det skje i en tid med akutt energimangel. Han må være offensiv i klimapolitikken, samtidig som han forsvarer tyske industriarbeidsplasser.

Skal dette gå bra må en vanlig husholdning redusere gassforbruket med 20 prosent i vinter.

Gass er den viktigste kilde for oppvarming av tyske hjem. Scholz må overbevise tyskerne om at de må skru ned temperaturen.

Han må dessuten skru litt ned på forventningene om at ren energi raskt skal erstatte fossile brensler.

For å fylle opp gassreservene til vinteren gjenåpner myndighetene et kullfyrt kraftverk nær Hannover i slutten av august. Heyden-kraftverket ble åpnet i 1987 og er blant de største i Tyskland. Et annet kullfyrt anlegg, i Hohenhameln, ble gjenåpnet i juli.

Akkurat nå klarer ikke Tyskland seg uten å brenne kull, som er den mest forurensende av alle energiformer.

Den tyske regjeringen er opptatt av å understreke at dette er midlertidige løsninger.

Kraftverket i Heyden skal etter planen bare være i drift frem til april 2023. Om noen år skal de siste kullfyrte kraftverk stenges. Kull må bort hvis Tyskland skal nå ambisiøse klimamål.

Derfor leter Scholz etter over hele verden etter nye og renere energikilder.

Denne uken møtte han statsminister Justin Trudeau i Canada for å undertegne en avtale om tysk import av grønn hydrogen. De første leveransene vil tidligst komme om tre år.

Norge og Nederland har økt overføringene i gassrørledninger til Tyskland.

Det bygges nye terminaler for flytende gass (LNG) fra andre gasseksporterende land. Men det vil ta lengre tid enn en vinter å erstatte russisk gass og olje.

Olaf Scholz reiste til Moskva 15. februar, uten å overbevise Vladimir Putin. Ni dager senere startet Putin invasjonen av Ukraina.

50 til 75 prosent av Tysklands gassimport har tidligere kommet fra Russland. Det er nå redusert til 35 prosent.

Hvis gassforsyningene fra Russland stanser helt er det beregnet at det bare vil gå seks uker før det er for lite gass for Tysklands behov. Det vil særlig gå hardt utover kraftkrevende industri.

Putins krig mot Ukraina har utløst reaksjoner og motreaksjoner.

Tyskland og EU har innført harde økonomiske sanksjoner mot Kreml. Putin har kommet Europa i forkjøpet ved å foreta kraftige reduksjoner i gasseksporten.

Den nye gigantprosjektet Nord Stream 2 ved Østersjøen, som skulle føre russisk gass direkte til Tyskland, blir ikke tatt i bruk.

Det er blitt politisk umulig i Tyskland. I sommer har Russland i perioder stengt, eller kraftig redusert, tilførselen av gass gjennom rørledningen Nord Stream 1.

Røyk fra et kullfyrt kraftanlegget i Tyskland. Tyskland har gjenåpnet to slike anlegg for å dekke energiunderskuddet.

I dag blir Tyskland kritisert for nære handelsforbindelser med Russland. Det har til tider vært et komplisert forhold som har handlet om mer enn økonomi.

For 51 år siden mottok daværende kansler Willy Brandt Nobels fredspris for sin «Ostpolitik», eller østpolitikk. Brandt ble hedret for å ha fremmet avspenning mellom øst og vest i et splittet Europa.

Brandt brukte handel for å fremme politiske mål i forhold til Sovjetunionen og DDR. Den første rørledning med russisk gass til Tyskland ble åpnet i 1973. Senere har Tyskland handlet mer med Russland enn med noe annet vestlig land. Det ble utviklet i en annen tid, med et lavere spenningsnivå enn i dag.

Lenge før krigen i Ukraina innså imidlertid mange i Berlin at avhengigheten av russisk energi var blitt problematisk.

De Grønnes leder Annalena Baerbock ble utenriksminister i en ny liberal og rødgrønn regjering. Hun har lenge argumentert mot Nord Stream 2 fordi den ville gjøre Tyskland enda mer avhengig av russisk gass.

Det er ingen grunn til å trekke i tvil Tysklands solidaritet med Ukraina.

Denne uken kunngjorde Tyskland en ny våpenpakke til Ukraina verdt nærmere fem milliarder kroner.

Tyskland trener ukrainske soldater og støtter Ukraina økonomisk. På den ukrainske nasjonaldagen lovet Olaf Scholz tysk støtte «så lenge det trengs».

Men det er også klart at ringvirkningene fra Vladimir Putins krig er en av årsakene til at Tyskland sliter økonomisk.

Noe skyldes også ettervirkninger fra pandemien, problemer med globale forsyningskjeder og redusert etterspørsel på viktige eksportmarkeder.

Friedrich Merz, leder det største opposisjonspartiet kristeligdemokratene, sier landet kan stå overfor den verste økonomiske krise siden den tyske føderale republikk ble grunnlagt. Det internasjonale pengefondet (IMF) tror at den økonomiske veksten i Tyskland neste år blir på fattige 0,8 prosent.

Tysk økonomi falt riktignok ikke i andre kvartal, slik mange forventet. Men veksten var kun 0.1 prosent. Inflasjonen ser ut til å ha nådd en foreløpig topp i mai, da den var på 7,9 prosent.

Men vinteren kan bli hard.

Inflasjonen kan bite seg fast på et enda høyere nivå. Uten stabil energiforsyning vil tysk industri få store problemer. Det blir kjølig i tyske hjem og arbeidsplasser.

Scholz store oppgave er å erstatte russisk energi og gjennomføre Energiewende.

Da trenger han nesten et nytt Wirtschaftswunder, et økonomisk under, lik det som brakte det demokratiske Tyskland på fote på 1950-tallet.