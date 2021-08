Kommentar

Dette kan bli vår største bølge

Av Astrid Meland

TESTKØ I OSLO: Smitten øker i hovedstaden og i mange andre kommuner rundt om i Norge. Her står folk i kø for å teste seg utenfor Adamstuen teststasjon.

Men vaksinene gjør viruset mindre farlig. Og derfor kommer vi til å stå han av.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi er i den fjerde bølgen, sier Helsedirektoratet nå offisielt. Og det er som ventet. For skolene er åpne som vanlig, tiltakene er færre, viruset har mutert og mange er uvaksinert.

Den smittebølgen vi står i nå, kan faktisk bli den største Norge har hatt, i alle fall om vi ikke gjør noe.

I modellene til FHI ser det ut til at vi kommer opp i til sammen en million smittede frem til juni om vi ikke innfører flere tiltak. Og 400 000 om vi innfører tiltak.

les også Nakstad om corona-høsten: Deler den fjerde smittebølgen i to faser

SPÅDDE ÅPNING I SEPTEMBER: Erna Solberg her på valgturné i Troms og Finnmark. Fredag holder regjeringen pressekonferanse om corona.

Dette er ikke sikre spådommer. Det er mange ting som kan endre forløpet. Og det blir ganske sikkert ikke så ille som før.

Vaksinene har gjort sykdommen langt mindre alvorlig. Med ukens rekordsmitte, er det fortsatt bare noe over 60 innlagte.

Men september blir kanskje ikke så normal likevel, som Erna Solberg og Bent Høie spådde i VG nylig.

Allerede er lokale tiltak innført og vi hører om mye testing og fravær på skolene.

les også Her kommer høstbølgen

Corona går over til å bli mer og mer en sykdom som rammer unge og uvaksinerte.

Heldigvis tåler unge viruset godt og det svært sjelden at barn blir alvorlig syke.

Men vi må likevel regne med flere innlagte utover høsten, særlig blant uvaksinerte og sårbare. Land med flere vaksinerte enn Norge, fungerer som kanarifuglen i kullgruven.

Selv om Israel har flere vaksinerte enn oss, øker innleggelsene på sykehusene der.

På Malta er over 90 prosent fullvaksinert. Smitten er flat. Men de har fortsatt strenge tiltak.

I Danmark er 70 prosent av befolkningen vaksinert to ganger. Nasjonalt ligger smitten flat, men denne uken stengte de ned i Vollsmose sogn, også skolene.

Skottland har nesten like mange vaksinerte, men der har smittetallene doblet seg etter skolestart, og myndighetene utelukker ikke tiltak.

I Norge har vi færre vaksinerte enn i alle disse landene. Vi har nå gitt halvparten av befolkningen to doser.

I tillegg har land som Sverige og Storbritannia lang flere immune enn Norge fordi så mange har vært smittet. I Storbritannia er de nå nær flokkimmunitet, mener flere av de fremste ekspertene.

Mens i Norge har vi fortsatt over en million uten noe form for beskyttelse.

SMITTEREKORD: Coronapasienter ved Barzilai Medical Center i Ashkelon torsdag. Antall innlagte er på vei opp til tross for at mange har fått både to og tre doser med vaksine.

Det er nok bare å innse at dette viruset ikke blir borte.

Flere studier tyder på at effekten av vaksinene begynner å svekkes etter et halvår. Det i seg selv er ikke så alvorlig fordi de virker fortsatt mot alvorlig sykdom. Men det betyr likevel at viruset blir værende hos oss.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NTB at han tror Norge når et «knekkpunkt» for pandemien nå i høst.

– Det kan være at Norge blir blant de aller første landene i verden som opplever det, sier han til NTB.

Han snakker om flokkimmunitet.

Men per nå henger Norge etter nabolandene i vaksinering. Dessuten ser det vanskelig ut å nå full flokkimmunitet med vaksinering.

Med en smittsom Delta og en 70 prosent effektiv vaksine, ser det ikke engang ut til å være nok at hele befolkningen er vaksinert for å nå knekkpunktet.

Mer sannsynlig når vi det punktet ved at folk smittes. Det som etterpå er at smitten begynner å falle av seg selv, helt uten tiltak.

Men flokkimmunitet er ikke en tilstand av nirvana som betyr at vi er ferdig med det. For vi kan bevege oss over og under terskelen. Utbruddene kan komme igjen når vi får nok mottagelige verter, noe som skjer om vaksinene mister effekt og at barn fødes.

Terskelen for flokkimmunitet heves også om folk har mer kontakt og været blir kaldere.

Det er det samme med influensa. Store deler av året ligger viruset i dvale. Så kommer det kalde været og de nye variantene, og immuniteten i befolkningen er ikke lenger nok til å forhindre utbrudd.

les også Skolesmitten: Nå kan det fort bli litt kaos

Og stadig mer tyder på at corona vil surre rundt i årene som kommer, med voksende epidemier når vi havner under knekkpunktet.

Det betyr ikke at alle trenger å gå rundt og engste oss og vi må innføre strenge tiltak.

Årsaken til at vi ikke blir særlig syke av de andre coronavirusene som surrer rundt, er at vi har nok immunitet mot dem.

Men det er ikke fordi vi er vaksinert. Vi har bare vært forkjølet. Første gang som barn da vi ikke ble særlig syke av viruset.

På samme måte kan det bli med corona. Om vaksinerte smittes, kan vi bli forkjølet og får samtidig fornyet immuniteten.

Smitte i seg selv er ikke det alvorlige for folk som har immunitet.

Og selv om vi kan få en større bølge enn før, vil de færreste bli alvorlig syke. Det er vaksinene som er grunnen. Og det er en uendelig forskjell fra i fjor.