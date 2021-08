Leder

Håpløst, Trygve!

I VGTVs statsministerdebatt klarte ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum å si nei eller ja til EØS-avtalen.

Noen ganger må man bare tvinge politikerne til å svare et enkelt ja eller nei for å skjønne hva de mener.

Og i den direktesendte statsministerdebatten på VGTV mandag ble Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum utstyrt med hver sine «ja»- og «nei»-skilt og avkrevd svar.

Det kom det mye godt ut av. Alle partiene vil beholde tax free-ordningen. Ingen vil sette en sluttdato for oljeleting.

KLARTE IKKE SI NEI TIL EØS: Senterparti-leder

Erna Solberg slet mest med å si ja eller nei til jernbane i Nord-Norge. Støre klarte ikke å velge ja eller nei på spørsmålet om private barnehager og sykehjem skal få ta ut fortjeneste. Hvorvidt Norge bør melde seg ut av EØS, var vanskeligst for Sp-leder Slagsvold Vedum.

Men akkurat det spørsmålet burde det jo strengt tatt ikke være noe problem for Trygve Slagsvold Vedum, som leder et parti som har vedtatt at de ønsker å gå ut av EØS-avtalen.

Men Slagsvold Vedum løftet ikke sitt nei-skilt. Han prøvde å forklare at hans parti ikke vil ha EØS-avtalen, fordi de vil få til en enda bedre avtale.

En enda bedre avtale, altså.

Er det Slagsvold Vedum som skal Brussel å forhandle frem noe som er bedre enn den avtalen vi alt har?

Hvem er det egentlig som tror han får til det? Vi tror ikke engang Senterpartiet tror det, men at det de driver med er godt, gammeldags velgerfrieri.

For det har jo gått opp for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet at sentrale organisasjoner i arbeids- og næringslivet er livredde for at noe skal rokke ved EØS-avtalen. Og slik er det med en stor del av det norske folk, også. De vil ikke ut av EØS.

Ikke minst er det mange i Distrikts-Norge, som Sp står hardt på for, som ønsker å fortsette å samhandle så sømløst med EU som vi gjør ved hjelp av denne avtalen.

For det er en stor fordel for næringslivet at vi ikke trenger avtaler med ett og ett land, og at vi har standarder å forholde oss til som er gangbare i hele denne store unionen.

Det tror vi Senterpartiet også vet. Og dette snakket om å si nei til EØS-avtalen er og forblir bare snakk.

Så er vi enig med Sp at EØS ikke er perfekt. Vi vil i motsetning til Sp inn i EU. Men den debatten virker dessverre ganske fjern nå.

Enn så lenge må vi hegne om EØS-avtalen. Det handler om norske arbeidsplasser og liv og røre rundt om i hele dette landet vi alle er så glad i.