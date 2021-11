Kommentar

Nå er det reservebenkens tur

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Olaug Bollestad kan mot alle odds bli en vellykket partileder. Men partiet kan ikke fortsette å drive politikk på samme måte som Bollestad prater. De må prioritere langt sterkere budskap, politiske saker og hvilke kamper de skal kjempe.

Olaug Bollestad er et sistevalg, en utypisk partileder og spådd å bli en overgangsfigur. Det har gått bra før.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Lørdag blir Olaug Bollestad etter alle solemerker valgt til KrFs nye partileder. Hun er allerede omtalt som en overgangsfigur av redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk. Men flere kommentatorer har advart mot å undervurdere Bollestad. Alle har litt rett.

For av det ganske begrensede utvalget av potensielle KrF-ledere, fremsto Bollestad som sistevalget. Nå var det ikke mange å ta av så lenge partilederen måtte sitte på Stortinget. Nærmere bestemt tre.

les også Sivs gamle spøkelser

Kjell Ingolf Ropstad var allerede «tatt», og han var den soleklare kronprinsen i partiet da Knut Arild Hareide tapte retningsvalget. Men i en overgangsfase var det Bollestad som var fungerende partileder. Hun ble knapt nevnt som en mulig lederkandidat.

Ropstad rakk så vidt å samle det hardt prøvede partiet før partilederkarrieren fikk en bråstopp i høst. Da var det igjen Bollestad som ble konstituert som partileder. Men tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein seilte raskt opp som favoritt til å ta over permanent, inntil han selv trakk seg som lederkandidat. Da står man altså igjen med Bollestad.

Det er ikke så negativt som det kan høres ut. En viktig årsak er rett og slett at med Olaug Bollestad vet partiet hva de får. Hun er den hun er, mest på godt og litt på vondt.

Men for yngre og mer ukjente Ulstein var det lettere å forestille seg at han kanskje kunne utvikle seg til å bli den perfekte partileder med tiden. Kanskje. Eller kanskje ikke. Med Bollestad vet man i det minste hva man får.

Bollestad er ikke den mest drevne debattanten, men når hun snakket til sine egne, fikk jeg litt følelsen av å være på et slags vekkelsesmøte i en frisinnet menighet. Bare gospelsangen manglet. Det var umulig å ikke bli litt revet med, skriver VGs kommentator.

les også Fra fugleskremsel til finansminister

En annen årsak til at hun ikke er blitt pekt på før, er at hun er en litt usannsynlig partileder. Hun har levd mesteparten av sitt voksne liv utenfor rikspolitikken. I biografien «Snakk sant om livet» som kom tidligere i år, får man et godt innblikk i hennes vanlige, men samtidig uvanlige bakgrunn.

Historien hennes slår hull på mange fordommer og myter om kristne og bedehusmiljøet. Få steder har vel likestillingen kommet lenger i praksis enn i det Bollestad’ske hjem.

Første gang jeg fikk øye på hennes styrker var på et partiarrangement i Trøndelag. Før hadde jeg tenkt på henne som en under middels debattant i programmer som Dagsnytt18 og Politisk kvarter. Men når hun snakket til sine egne, fikk jeg litt følelsen av å være på et vekkelsesmøte i en svært frisinnet menighet. Bare gospelsangen manglet. Jaggu kunne dama overraske. Det var umulig å ikke bli litt revet med.

Bollestad er så langt unna en glatt politisk broiler man kan komme. Det er for så vidt et kompliment, men partitopper i dag må også håndtere medier, strategi og debatter til fingerspissene.

Bollestads styrke er at hun er engasjert, flink til å fortelle historier, har en smittende raushet, finnes ikke mørkemannsaktig og fremstår rett og slett som ei grepa dame. Utfordringen er at hun tidvis er en ordmitraljøse, vimsete og lite poengtert.

les også Det røde Norden

Utfordringen for partiet blir å bredde seg ut, parkere det som gjør KrF uspiselig for så mange uten å kaste vrak på sjelen og grunnfjellet sitt, skriver VGs kommentator.

Det står ikke i veien for å bli en vellykket partileder. Men partiet kan ikke drive politikk på samme måte som Bollestad prater. De må prioritere langt sterkere budskap, politiske saker og hvilke kamper de skal kjempe.

Hvilke strategiske egenskaper hun har, vet vi mindre om. Bollestad har åpenbart et varmt hjerte, men det trengs også politisk teft. For KrFs utfordringer handler om langt mer enn kommunikasjon og velgerappell. Selv om hun har flere følgere på Instagram enn partiet har velgere, så redder ikke det partiet. Folk stemmer ikke på partier fordi partilederen er trivelig. De må også like politikken.

Grunnfjellet krymper sakte uten at partiet har vært i stand til å lokke til seg nye velgere. De trenger sårt en begrunnelse for hvorfor de trengs i norsk politikk. Selv på saker der de burde være de aller tydeligste stemmene, som abort, fremstår partiet som en tåkeheim.

Partiet har vært livredd for å prioritere og støte noen fra seg. KrF klarer ikke å si nei takk til noen gode saker som flyr forbi. De har brukt mye tid og krefter på saker der de ikke har en eneste ny velger å hente. Arven etter Ropstads korte partiledertid var at han prøvde å få partiet til å prioritere.

Utfordringen blir å bredde seg ut, parkere det som gjør KrF uspiselig for så mange uten å kaste vrak på sjelen og grunnfjellet sitt.

Etter en lang stund på reservebenken er det altså innbytteren Olaug Bollestads tur. Hun har alle muligheter til å bli en positiv overraskelse. Den som sist ble spådd å være en overgangsfigur for et parti i solnedgang var tross alt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Så det finnes dårligere utgangspunkt.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her