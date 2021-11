Leder

Hansens nødvendige avgang

Eva Kristin Hansen måtte trekke seg som stortingspresident. Det var helt nødvendig.

Eva Kristin Hansen kunne ikke fortsette som stortingspresident. Det handlet til slutt om forholdet mellom folk flest, og de vi har valgt til å lede oss. Om tilliten til selve Stortinget.

Den tilliten er i fare akkurat nå. Det har gjennom sommeren og høsten vært en rekke avsløringer av stortingsrepresentanter som har brutt Stortingets eget regelverk for pendlerboliger, eller som har opptrådt i strid med det som åpenbart er hensikten med reglene.

Denne uken kunne Adresseavisen avsløre at til og med stortingspresidenten har hatt gratis stortingsleilighet, samtidig som hun eide en bolig på Ski, rett utenfor Oslo. Hansen, som skulle lede oppryddingsarbeidet etter alle avsløringene, hadde selv brutt reglene.

Vanlige folks oppfatning

Det ble raskt klart for de aller fleste at dette ikke kunne bære. Men først da det kom melding om at politiet skal etterforske seks stortingsrepresentanter for mulig feilpraktisering av regelverket, tok Hansen den helt nødvendige og riktige beslutningen om å trekke seg. Frem til dette hadde hun fastholdt at hun skulle bli sittende. Mens både statsminister Jonas Gahr Støre og andre partifeller hadde uttrykt full tillit til Hansen.

Det er grunn til å spørre om de hadde holdt fast på dette, dersom politiet ikke hadde gått inn i disse sakene, som høyst sannsynlig også omfatter Hansen. Det er en urovekkende tanke. For det forteller i så fall om en manglende forståelse blant våre øverste ledere for vanlige folks liv og levnet, og en manglende følelse for vanlige folks oppfatning av rett og galt.

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt lenge fast på at han hadde full tillit til Eva Kristin Hansen.

De fleste forstår at stortingsrepresentanter må ha noen særegne ordninger. De skal opprettholde kontakten med velgerne som har valgt dem. Mange av dem har bolig og familie på hjemstedet. De færreste i kategorien vanlige folk har råd til å finansiere to husholdninger. Derfor er det selvsagt rimelig at stortingsrepresentanter som har bolig i hjemfylket langt fra Oslo, får tilgang til pendlerbolig i hovedstaden, på skattebetalernes regning.

Svekker troen på demokratiet

Stortingsrepresentantene har ingen andre sjefer enn oss. Velgerne. De forhandler ikke lønn med sjefene sine, slik vi andre gjør. De har ingen over seg som sier ja eller nei til ulike goder og særordninger. De folkevalgte må lage sine egne ordninger og systemer.

Dette setter store krav til våre politikere. De må lage ordninger og regler som er i takt med det folk flest opplever som rimelig, og kontrollrutiner som fungerer. Og enda viktigere - de må følge reglene, og de må innrette seg etter det som er hensikten med dem. Når de bryter reglene, eller opererer i gråsonen, svekker det ikke bare tilliten til den enkelte politiker. Det svekker tilliten til hele Stortinget - ja, i verste fall kan det svekke troen på demokratiet.

Det har vi ikke råd til. Nå må Stortinget rydde opp. Gå inn i gamle saker, og samtidig lage tydelige regler for fremtiden. Og ikke minst - velge en stortingspresident som har integritet og troverdighet. En samlende skikkelse som har den autoriteten som trengs for å bygge opp den tapte tilliten.