Nygaard-siktede må etterlyses

ATENTATFORSØK: To navngitte menn er siktet for drapsforsøket på Salman Rushdies (t.v.) norske forlegger, William Nygaard (t.h.) for 28 år siden.

Det må utstedes internasjonal etterlysning av de to personene som er siktet for drapsforsøket på forlegger William Nygaard for 28 år siden.

Ifølge NRK er en av de siktede en libanesisk mann (56) som bodde i Norge da Aschehoug-sjefen ble skutt utenfor sitt egen hjem i Dagaliveien 11. oktober 1993. Den andre er en iransk mann som jobbet som førstesekretær ved den iranske ambassaden i Oslo.

Libaneseren nekter for å ha noe med attentatforsøket å gjøre, og sier til NRK at han er villig til å komme til Norge for å la seg avhøre om saken. Den iranske diplomaten skal fortsatt være ukjent med at norsk politi har tatt ut siktelse mot ham. I en SMS til NRK fremholder Irans ambassade at den alvorlige påstanden er fullstendig uten grunnlag.

De to ble siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk like før saken ble foreldet i 2018, uten at politiet opplyste hvem de hadde i kikkerten.

Da ble det samtidig poengtert at siktelsen ikke bare omfattet overlagt drapsforsøk på William Nygaard, men at angrepet hadde en direkte sammenheng med hans virke som forlegger. Dermed var det også å betrakte som et anslag mot vesentlige samfunnsinteresser; ytringsfriheten og det frie ord.

Nygaard var forlagssjef da Aschehoug i april 1989 ga ut «Sataniske vers» av Salman Rushdie. I store deler av den islamske verden ble boken oppfattet som blasfemisk, fordi forfatteren i et kapittel henviser til en såkalt apokryf muslimsk legende der profeten Muhammed anerkjenner andre guddommer enn Allah.

I flere land ble romanen forbudt. Irans øverste leder, ayatollah Khomeini, utstedte en fatwa som beordret henrettelse av forfatteren og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken. Flere bokhandlere som solgte «Sataniske vers» ble angrepet.

I Milano ble den italienske oversetteren av romanen forsøkt knivdrept i sitt eget hjem. Den japanske oversetteren ble ti dager senere hugget i hjel mens han befant seg på universitetet utenfor Tokyo der han jobbet. Også i Tyrkia ble mennesker drept og skadet for å ha hatt befatning med Rushdies roman. Forfatteren selv måtte gå i dekning og har levd med kontinuerlig politibeskyttelse i mange år.

Dersom de to siktede i attentatforsøket mot William Nygaard etterlyses internasjonalt, vil det bli vanskelig for dem å krysse landegrenser. Og hvis de gjør det, kan det medvirke til at de blir pågrepet, fengslet og utlevert til Norge. Saken har da en mulighet til å bli oppklart.

For i tillegg til drapsforsøk og angrep på ytringsfriheten, handler dette anslaget om internasjonal statsterrorisme. Som Nygaards bistandsadvokat, Hallvard Helle, uttalte til NRK fredag, kan ikke det møtes med straffefrihet.

Hvilke kort norsk politi sitter med, vet bare politiet selv. Om det er indisier eller beviser sterke nok til å holde i en eventuell rettssak, gjenstår å se. 28 år er gått siden skuddene i Dagaliveien. Det begynner å haste med å få de to siktede utlevert til Norge. Derfor må de etterlyses internasjonalt.