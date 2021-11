VAKSINESKEPSIS: – Foreldrene mine er i likhet med mange franskmenn veldig skeptiske til Covid19, og mener at fortellingen rundt pandemien er ensidig. Selv om jeg er fullvaksinert og uenig med dem på utrolig mange punkter, mener jeg at en sunn skepsis kan være bra, skriver Lorelou Desjardins.

Det trengs mer informasjon – og færre pekefingre

De som er for vaksiner bør bruke alle de tilgjengelige pedagogiske verktøyene de har istedenfor å få vaksinemotstandere å tro at de er farlige idioter.

LORELOU DESJARDINS

«Du er en sterk jente, kroppen din klarer å kjempe mot sykdommer. Men tar du vaksine, så blir du ikke så sterk.»

Slik forklarte foreldrene mine hvorfor jeg ikke skulle få vaksine som alle andre i klassen min. De fortsatte: «Det er stoffer i vaksiner som er unaturlige, som kan skade deg. Men din kroppsrespons er naturlig. Ditt immunsystem blir sterkere av å kjempe mot sykdommene selv.»

Hva betyr det i praksis å vokse opp i en familie som nekter å vaksinere sine barn? Jeg og søsknene mine ble mye syke. Jeg og broren min fikk nesten alle sykdommene det finnes vaksine for. Før jeg fylte seks, hadde jeg hatt meslinger, røde hunder, kusma, vannkopper og kikhoste.

Jeg husker veldig godt at jeg ble alltid smittet først, og så ble min lillebror syk. Han fikk nesten alltid mye sterkere symptomer enn meg i samme sykdommen. Det var spesielt tilfellet da vi fikk kikhoste. Han var syk i flere uker, eller var det måneder? Han hostet utrolig mye og hadde pusteproblemer. Han var cirka fire eller fem år gammel.

Når vi hadde feber og andre symptomer, fortalte mine foreldre at vi var sterke små unger. Dette klarer du, sa de. Og vi trodde på dem. Hva skulle vi tro på ellers? Det er ikke slik at barn får tilgang til alternative fortellinger enn det de får av foreldrene sine. Ikke jeg i hvert fall, som vokste opp i Frankrike på 1980-tallet, før internett.

HPV-vaksinen ble sterkt anbefalt da jeg var åtte eller ni år. Jeg husker fremdeles skrivet skolen sendte hjem meg, med et stort rødt merke på. De ønsket at alle skulle vaksinere seg, men foreldrene mine ga ikke tillatelse. Det var den tredje purringen. Jeg fikk den aldri.

I Frankrike får man en liten «helsebok» når man blir født. Der oppføres alle sykdommene, vektkurven, og vaksinene man har fått. Vaksinesiden i min helsebok var nesten tom. Da jeg fylte 18, fikk jeg endelig velge for meg selv. Jeg visste ikke at det fantes uenigheter rundt vaksiner, for alt jeg kjente til var det foreldrene mine hadde fortalt meg. Jeg visste ikke heller hvordan vaksiner egentlig fungerte. Men nå var jeg plutselig en voksen person, som fikk lov å bestemme selv. Som 18-åring dro jeg til India i tre måneder, og jeg tok alle vaksinene jeg trengte for turen i løpet av en kort sommer.

Jeg tenkte at selv om foreldrene mine mente at jeg var en sterk jente, ville jeg ikke ta sjansen et sted hvor døde mennesker brennes og kastes i elven rett under hotellet vårt.

Jeg er nå snart 40 år gammel. Jeg har barn selv. Jeg tenker ofte på disse lange ukene da jeg var syk som barn. Har jeg smittet eller skadet noen av de andre barna jeg var venner med fordi jeg selv ikke var vaksinert?

Jeg tenker også på hva hadde fått foreldrene mine å ombestemme seg. Hva hadde de gjort om jeg eller broren min hadde blitt alvorlig syke? Hadde de da ombestemt seg?

En ironisk detalj i denne historien er at vi fikk én eneste vaksine som småbarn. Den var mot polio. Grunnen var at en slektning hadde hatt polio som barn. Han ble smittet av polioviruset ett år før de utviklet poliovaksinen på 50-tallet, og da var det for sent. Han er nå over 60, og har vært lam fra midjen og ned hele livet.

Nå leser vi historier fra sykehus i forskjellige land der vaksinemotstandere som har blitt syke med Covid19 ber legene om å vaksinere dem. Men da er det ofte for sent. Er det slik at de trenger å se noen i sin egen familie død eller alvorlig syke for å forstå at vaksiner er nødvendige?

Jeg har tenkt på vaksinedebatten lenge før Covid19-pandemien. Det begynte dagen jeg leste om alt foreldrene mine ikke fortalte meg som barn. At man kan bli alvorlig syk. At man kan sette mennesker rundt seg i fare. Er så løsningen at vaksiner blir obligatoriske for alle når helsemyndighetene bestemmer det? Nei, det tenker jeg er en dårlig idé.

Jeg tror at en tvungen, obligatorisk vaksinering kan styrke overbevisningen blant mange vaksinemotstandere om at de har rett. At helsemyndighetene er som et diktatur som bestemmer over livene deres. Jeg foreslår heller at alle får mye mer informasjon, spesielt gjelder det barn.

Mine foreldre er nå blitt mye eldre. De er i likhet med mange franskmenn veldig skeptiske til Covid19, og mener at fortellingen rundt pandemien er ensidig. Selv om jeg er fullvaksinert og uenig med dem på utrolig mange punkter, mener jeg at en sunn skepsis kan være bra.

Det trengs mer informasjon – og færre pekefingre.

De som er for vaksinering bør bruke alle de tilgjengelige pedagogiske verktøyene de har, istedenfor å få vaksinemotstandere å tro at de er farlige idioter. Det er en følelse jeg får når jeg leser det overbeviste skribenter som for eksempel Aftenpostens Ingeborg Senneset skriver.

Kanskje bør barn på 16 år få velge om de vil vaksinere seg uten foreldrenes tillatelse. Nå hører vi at en del barn selv ikke vil ta coronavaksine, mens foreldrene deres ønsker det. Om jeg hadde visst da det jeg vet nå, hadde jeg kanskje utfordret foreldrene mine tidligere.