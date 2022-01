Kommentar

Oppvasken etter hoppbråket: Slapp veldig billig

Av Leif Welhaven

Clas Brede Bråthen og Ingvild Bretten Berg har vært sentrale i hoppbråket.

Rapporten om hoppbråket er heftig lesestoff for mange av de involverte aktørene. Men Rise-utvalget tar overraskende lett på et av de mest graverende overtrampene.

Skipresident Erik Røste fikk en tøff siste lørdag før OL, etter at evalueringsutvalget beskyldte ham for rolleblanding og påpekte strukturelle svakheter i organisasjonen.

Hoppkomiteen og dens tidligere leder Alf Tore Haug ble stemplet som å ha opptrådt på en «lite profesjonell måte».

Clas Brede Bråthen fikk passet sitt påskrevet, og ble tilskrevet ansvar for at utvalget mener at ansatte i hopp har vært illojale.

Den virkelige utestemmen kom frem overfor de nevnte ansatte, som kan lese at de har «opptrådt fullstendig utilbørlig».

Kommunikasjonsarbeidet i forbundet, som ledes av Espen Graff, fikk heller ingen flatterende attest.

Det ble med andre ord slått hardt mot mange hold.

Men hva så med generalsekretær Ingvild Bretten Berg?

Selv om også hun fikk kritikk, er det etterlatte inntrykket en gjennomgående mildere tone overfor henne enn flere av de andre aktørene.

Det er ikke helt lett å forstå.

Ingvild Bretten Berg står nemlig bak noe det er vanskelig å anse som annet enn svært alvorlig – nemlig at offentligheten ble forledet om forankringen for å ville kvitte seg med Clas Brede Bråthen.

«Hoppkomiteen, skipresidenten og generalsekretæren står samlet og er enige om at sportssjef Bråthen ikke tilbys ny kontrakt når den nåværende utløper etter april 2022», uttalte Ingvild Bretten Berg 17. august.

En slik samling ville jo vært drepende effektiv dersom konsensusen var korrekt.

Da blir det tilsvarende ille når så kraftig skyts trekkes frem på sviktende grunnlag av en toppleder.

Det gjelder ikke minst om man tar i betraktning hvor mye som sto på spill, både for en enkeltpersons livsverk og hoppmiljøet.

Rapporten underbygger det som til slutt kom ut i offentligheten: Hoppkomiteen hadde aldri fattet noe vedtak som samsvarer med generalsekretærens påstand.

Med andre ord holdt et helt sentralt premiss ikke vann – og det i en sak med potensielt svært store konsekvenser.

Utvalget konstaterer riktignok at Bretten Berg ikke burde kommet med uttalelsen, og at bedre kvalitetssikring kunne forhindret uheldige og unødvendige omdreininger.

Samtidig er rapporten veldig kjapp med å unnskylde henne et stykke på vei, fordi det var krevende å forholde seg til hoppkomiteens arbeidsform.

Det bør herske liten tvil om at en toppleder har et tungt ansvar for at det er orden i sysakene om en personalsak skal bygges opp.

Da burde Ingvild Bretten Berg ha sjekket både én, to og tre ganger at alle var ombord, før et så dramatisk budskap kunne offentliggjøres. Her endte det med at medlemmer av komiteen ble tillagt en mening.

Skal du bruke hoppkomiteen som våpendrager, må du selvsagt forsikre deg om at de står samlet på din side.

I stedet er det tatt en snarvei som er helt uakseptabel, både overfor medlemmer av komiteen, Clas Brede Bråthen og hele den skiinteresserte offentligheten.

Sett i sammenheng med hvor mye pepper andre aktører fikk, kunne utvalget godt kostet på seg betydelig mer patos i kritikken akkurat her.

Et annet problem er spørsmålene som blir hengende i luften etter utvalgets arbeid.

Vi vet jo at Rise & co. har snakket med mange, og de har åpenbart gjort en grundig jobb. Men vi kjenner bare til det evalueringen har valgt å trekke frem og vektlegge i rapporten.

Det vi ikke kan vite noe om, er de kildeopplysningene, påstandene eller oppfatningene som enten er blitt tonet ned eller som ikke har fått plass i rapporten.

Det må nødvendigvis være en god del, gitt hvor mange respondenter som er kontaktet.

Her blir det litt problematisk når åpenbare spor ikke utdypes.

Et eksempel kan du finne i den nitide gjennomgangen av mediedekningen.

Der refereres det til en artikkel hos TV 2 fra august, hvor uttalelsen til Bretten Berg problematiseres. Der står det blant annet at «uttalelsen etter det TV2 erfarer ble forelagt hoppkomiteen 15 minutter før den ble sendt ut».

Hvorfor får vi ikke vite mer om akkurat dette?

Hva som egentlig skjedde her, gitt hvor mye kaos det ble i ettertid, hadde det vært interessant å få vite mye mer om enn vi får i rapporten.

Derfor er det frustrerende å være prisgitt utvalgets utvalg.

Mange i Ski-Norge vil nå bare legge dette bak seg, og OL vil uansett snart fjerne fokuset på oppvasken fra i fjor.

Men det er noen spørsmål som henger igjen rundt denne snodige saken. Et av dem er hvorfor generalsekretærens rolle ikke tillegges tyngre vekt.