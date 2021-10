Kommentar

Fotballen steines til døde

Av Leif Welhaven

Slik feiret Newcastle-fans at klubben selges.

Gleden var ellevill da planene om en europeisk superliga ble stoppet. Men er egentlig dagens milliardgalopp noe særlig bedre?

Scenene var absurde da nyheten fra nordøst i England omsider var bekreftet. Premier League har godkjent at Saudi-Arabias statlige investeringsfond får overta Newcastle – en fotballklubb som holder hus 5200 kilometer unna Riyadh.

Å bli kvitt den upopulære eieren Mike Ashley fikk ekstatiske supportere til å samles ved St. James’ Park og feire.

Det taktfaste budskapet: «We’ve got our club back».

Akkurat, ja.

Det er jo fristende å le høyt over kunnskapsmangelen. Men den tragiske realiteten er at oppkjøpet er enda en spiker i fotballens kiste. Den begynner nå å bli banket igjen temmelig håndfast.

Enda en fotballklubb blir en brikke for å vaske imaget til et regime som har blod på hendene og mangel på respekt for menneskerettighetene.

Håpet om gull og glitter gjør klubben og fansen til nyttige idioter for et sportsvaskingsprogram.

Med maskinen innstilt på kokvask.

Det saudiarabiske oppkjøpet har jo ingenting med at lokalbefolkningen i «Geordie-land» skal få eierskapsfølelsen tilbake.

Oljemilliardene er så mange at investeringsviljen til de nye eierne selvsagt kan gjøre Newcastle til en fotballstormakt på kort tid.

Men hva er egentlig stas med det?

Hva er igjen av ideen om fotball, dersom det bare blir en konkurranse mellom lakeier for regimer som vil rense omdømmet i offentligheten?

Om noen skulle ha glemt det, peker mye i retning av at regimet knyttes til henrettelsen av journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Mike Ashley har lenge vært upopulær blant fansen. Nå selger j\han klubben.

Saudi-Arabia har også tette bånd til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), og har en hånd på rattet i de dollardrevne, stormannsgale planene om å arrangere VM annethvert år.

Oppkjøpet av Newcastle strandet ved forrige forsøk, blant annet på grunn av problemer med piratvisning av kamper på TV. Men nå har altså klarsignalet kommet, blant annet gjennom en snedig teknikalitet.

Ifølge The Guardian har det vært en nøkkel at det formelt ikke er staten Saudi-Arabia som kontrollerer klubben, men det nevnte investeringsfondet. Som er statlig, med kronprins Mohammad bin Salman i en sentral rolle, slik at distinksjonen fremstår som et spill for galleriet.

Denne utviklingen kommer altså på toppen av at Paris Saint-Germain har kjøpt seg til Messi, Mbappé og Neymar i samme angrepsrekke, ved hjelp av oljepenger fra Qatar. Allerede ser vi hvordan stjernene brukes rått til å markedsføre golfstaten, som neste år skal arrangere verdensmesterskapet. Det ble som kjent anskaffet på høyst tvilsomt vis, og forberedelsene har bokstavelig talt har gått over lik.

I Premier League har oljemilliarder fra Abu Dhabi forandret styrkeforholdet, og det fremstår fortsatt ytterst merkelig at Manchester City slapp så billig unna saken om brudd på Financial Fair Play.

Etter hvert som det satte systemet viser seg å være mer og mer gjennomsyret av rent pengejag, må det være lov til å stille et og annet spørsmål ved svart-hvitt-fremstillingen av det mislykkede superligaprosjektet.

Det var delvis drevet av et ønske om bedre økonomisk kontroll, med blant annet en tanke om et lønnstak.

Det er mange grunner til at Barcelona har gått på dunken, samtidig som klubben tviholdt på superligadrømmen. Men det er faktisk ikke sikkert at alt ved superligaen var så elendig som alle ville ha det til.

Trolig gjorde fraværet av mulighet til opp- og nedrykk hele ideen umulig å selge uansett.

Men det at vi ikke fikk superligaen betyr slett ikke at dagens internasjonale fotball er som den burde være.

Det er ikke så mange år siden den økonomiske virkeligheten var betydelig mer edruelig, selv om internasjonal fotball har vært kommersielt attraktivt lenge.

Spørsmålet er hvor den internasjonale fotballen er på vei med den takten pengejaget driver det hele fremover med.

Om vi har kommet dit at lokale i Newcastle føler seg hjemme med saudiarabiske eiere, fordi de øyner håper om poeng og pokaler, er det i seg selv et sykdomstegn.

Jo da, de oljesmurte fantasillionene kan sikkert skape et sportslig fantastisk fotballag også i Newcastle.

Men ærlig talt. Kombinasjonen av «saudi» og «St. James’ Park» er bare trist.

Sjarmen ved fotballen ligger allerede på dødsleiet.

Dette oppkjøpet bidrar ytterligere til å steine verdens mest populære idrettsgren til døde.