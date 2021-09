Kommentar

Det er en dyp krise

Av Hans Petter Sjøli

fullskjerm neste ENORM UTFORDRING: Ingen andre land i Europa har et like stort voldsproblem som vårt naboland Sverige. Tirsdag gikk det av en bombe i en bygård i det sentrale Göteborg. Ingen menneskeliv gikk tapt denne gangen. 1 av 6 Foto: BJØRN LARSSON ROSVALL/TT / NTB

Eksplosjonen i Göteborg kan være et nytt, blodig eksempel på at kriminelle gjenger er i ferd med å ta over kontrollen i svenske byer, gater og torg.

Minst 20 personer skal ha blitt ført til sykehus, og to personer er alvorlig, men trolig ikke livstruende skadet etter den voldsomme eksplosjonen i en bygård i det sentrale Göteborg tirsdag morgen.

Flere hundre beboere ble evakuert og det totale skadeomfanget i og rundt bygården er ennå uklart. Göteborg-politiet er ennå ikke sikre på hvem eller hva som forårsaket smellet og den påfølgende brannen, men understreker at ingenting tyder på at eksplosjonen skjedde av naturlige årsaker.

Det tyder på en kriminell og villet handling. Ifølge Aftonbladet har politiet avhørt en beboer i bygården, som tidligere har vært vitne i flere gjengkriminalitetssaker. Ifølge Expressen og Aftonbladet er dette en politimann.

Politiet jobber etter en teori om at bomben ble plassert for å ramme en eller flere konkrete personer.

Statsminister Stefan Löfven vil ikke spekulere i hva som egentlig skjedde i bydelen Annedal, og avventer politiets undersøkelser. Men både statsministeren og innenriksminister Mikael Damberg uttrykte på en pressekonferanse tidligere i dag empati med så vel Göteborgs befolkning, som hele Sverige.

«Vi håper å få vite mer om det som har hendt», sa Damberg, men la til at «det er åpenbart at kriminalitet ikke kan utelukkes».

ANSVARLIGE POLITIKERE: Statsminister Stefan Löfven og innenriksminister Mikael Damberg på pressekonferansen tirsdag.

Sverige er uvanlig hardt rammet av gjengkriminalitet og oppgjør gjengene imellom. Til SVTs undersøkende nyhetsprogram Agenda sa innenriksminister Damberg i august at gjengene lever i en «parallell virkelighet, i et eget univers», og har de har fått vokse altfor lenge.

«Vi har et problem i Sverige», fastslo ministeren.

Det er jammen ikke å ta i. Sverige er på topp i Europa når det kommer til gjengrelaterte skuddvekslinger. Hittil i år det vært over 230 skyteepisoder i Sverige, og tallet er økende. 36 personer er døde, og 71 er skadet. I fjor gikk det av 267 bomber i svenske byer. «Mennesker er redde, forbannet, utrygge og noen er i ferd med å gi opp», sier innenriksminister Damberg.

Det er en dyp krise.

Tilgangen på automatvåpen er svært stor. Gjengene er involvert i narkotikahandel og vinningskriminalitet og terskelen for å bruke vold – som også rammer tilfeldig og svært tragisk – er skremmende lav.

Politikerne ønsker å fremstå som tøffe og handlekraftige, og den ene tiltakspakken etter den andre legges frem. Regjeringen la på sensommeren frem en omfattende 34-punktsplan for å stanse gjengvolden. Opposisjonen skrur enda hardere til i sine forslag, og beskylder regjeringen for å ha reagert altfor sent. Tallenes tale er klar: På Löfven-regjeringens vakt har voldsnivået stadig nådd nye høyder.

Gjengene sklir uansett unna. I motsetning til de aller fleste andre land i Europa, der gjengkriminaliteten har gått ned gjennom flere år, skjer det motsatte i vårt naboland. Gjengene får mer makt over gater og torg, og folk er livredde.

Samfunnskommentator i Aftonbladet Lena Mellin skriver tirsdag at de kriminelle driver frem et samfunn ingen vil ha.

– Vi kan ikke ha det slik. Det er ille nok at kriminelle dreper hverandre på gatene. Men når det går over til å true vanlige menneskers liv, kan det havne ut av kontroll, skriver hun.

Den amerikanske professoren og kriminologen David Kennedy ved City University i New York har i mange år jobbet for å snu utviklingen med voldelige gjenger, ikke bare i amerikanske storbyer, men også i Malmö, der voldsbruken faktisk har gått ned det siste året.

Ifølge Kennedy er det fåfengt å tro at man «knuse» gjengene. Men volden og voldsviljen kan stanses med målrettet innsats over tid, sier han til SVT.

Ifølge Kennedy handler volden i stor grad om vendettaer, altså hevnaksjoner, og den er «nesten alltid» personlig. Den handler om hevn, om «svar», om respekt og disrespekt, om ganske banale personlige relasjoner – og den direkte koblingen til narkotika og penger er mindre enn det folk tror.

«Volden handler fundamentalt sett om vold», hevder Kennedy, som mener gjengenes gruppedynamikk og kollektive normer forklarer den destruktive atferden.

Det er ennå uklart hvem som sto bak udåden i Göteborg, og politiet vil inntil videre ikke helt avskrive at det kan være snakk om en ulykke. Men Sverige står uansett overfor et gedigent gjeng- og voldsproblem.

Det kan ta flere år før politiet får kontroll over den destruktive voldsspiralen. Inntil da stålsetter svenskene seg for flere skytinger, bombeeksplosjoner og meningsløse tap av menneskeliv.

For å omskrive tittelen på Göteborg-sangeren Håkan Hellströms klassiske sang til hjembyen: Vi kjenner en sorg for deg Göteborg – og resten av vårt gode naboland.