Leder

Nav-direktørens nær umulige dilemma

Nav-direktør Hans Christian Holte må kombinere åpenhet og trygghet i sin etat.

Nav-direktør Hans Cristian Holte må klare det nesten umulige: Han må sikre landets borgere trygghet når livet går på tverke. Samtidig som han må sikre Nav-ansatte trygghet på jobben.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er en gedigen oppgave Holte står overfor etter at to ansatte ble angrepet på Nav-kontoret på Årstad i Bergen for en uke siden. En av dem, en kvinne i 50-årene, døde av skadene hun ble påført. Hun sto i velferdsstatens førstelinje, hun var en av de mange som bruker sitt yrkesliv til å hjelpe andre mennesker.

Tragedien i Bergen minner oss om sårbarheten som ligger i et åpent samfunn som vårt. Vi har stor grad av nærhet mellom dem som trenger hjelp, og dem som tar avgjørelsene for hva slags hjelp som kan gis. Det ligger i sakens natur at disse avgjørelsene ikke alltid er slik som de som oppsøker Nav, ønsker seg. Avslag kan skape friksjon, og tidvis også aggresjon. Det er ikke uvanlig at ansatte opplever vold, trusler og trakassering.

Balansere åpenhet og trygghet

Nav-direktør Holte snakker i et intervju i Klassekampen godt om dilemmaene i møte med denne virkeligheten. Han mener svaret ikke nødvendigvis er et mer lukket eller pansret Nav:

“Fra forskning vet vi at sterke fysiske sikkerhetstiltak kan øke konfliktnivået mellom de Nav-ansatte og de som kommer og skal ha bistand. Derfor er noe av kunsten å kombinere åpenhet og tilgjengelighet med nødvendig trygghet”, sier Holte til Klassekampen.

Det er gjennom de siste årene innført flere fysiske sikkerhetstiltak i etaten. Eventuelle nye tiltak må utformes nettopp ved å balansere åpenhet og tilgjengelighet på den ene siden, og trygghet for de ansatte på den andre. Det som skjedde i Bergen, har naturlig nok skapt frykt hos Nav-ansatte. I tiden fremover må de få all hjelp og bistand de trenger.

Dyp takknemlighet

De fortjener dyp takknemlighet fra alle oss andre, de mange som står i førstelinjen i møte med sårbare mennesker. Som helsepersonell, hjemmehjelper og pleieassistenter. Ansatte i rusomsorgen og i psykiatrien. I politiet, i barnevernet og på skolen. Enten de møter folk på et kontor, hjemme hos dem, på gaten, eller ved ulike institusjoner.

Vårt samfunn er helt avhengig av at det fortsatt er mange nok som ønsker å jobbe i Nav, eller i andre stillinger som tidvis kan innebære risiko. De må vite at forholdene legges til rette, slik at de kan gjøre den jobben de er satt til. På best mulig vis. Så trygt som mulig.