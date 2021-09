Leder

Big Tech må reguleres

I morgen møtes EU og USA på høyt ministernivå. Målet er å regulere de globale teknologigigantenes økende innflytelse og markedsdominans.

Det er særlig Google, Facebook, Apple og Amazon som fremkaller bekymring på begge sider av Atlanteren. Forståelig nok.

Både i Brussel og Washington, D.C. har lovmakere av alle politiske sjatteringer forsøkt å lage frivillige ordninger for å få de såkalte Big Tech-selskapene til å opptre i henhold til nasjonale og internasjonale regelverk, respektere konkurranselover og standarder, ha tydelige strategier mot såkalt hatprat, falske nyheter og forsøk på manipulasjon av demokratiske valg, samt – ikke minst – få dem til å betale forholdsmessig skatt der de opererer.

Men formaninger har ikke ført frem. EU har derfor trukket Google for domstolen for misbruk av markedsmakt, hvorpå selskapet ble ilagt en rekordbot på mer enn 40 milliarder kroner.

Mandag møtes drabantene i retten igjen. Og om seks uker venter ytterligere rettsforhandlinger om Googles monopol-aktige forretningsmodell. En ny bot på 25 milliarder kr. står for tur. Samtidig har justisdepartementet i Washington iverksatt tilsvarende prosess i USA.

At amerikanerne og EU tar opp kampen sammen, kan Big Tech takke seg selv for. De har gjentatte ganger utfordret USAs antitrustlovgivning, vel vitende om at disse kartellforebyggende lovene har omtrent samme status som De ti bud i amerikansk bevissthet.

Formelle eller uformelle innforståttheter som hindrer fri konkurranse, bryter selve grunnprinsippet i vestlig markedsøkonomi. I Europa har teknogigantene i tillegg provosert forbrukermyndigheter og finansdepartementene.

EU-kommisjonen varslet sist uke at Europa innfører en felles standard på alle mobil- og nettbrettladere. Alle fabrikanter som skal selge telecom til verdens største og mest kjøpesterke felles marked, EØS, pålegges å utstyre de ulike enhetene med USB-C som standard ladeport. Dermed tvinges Apple til å redesigne storselgerne iPhone og iPad.

Kommisjonen vil også ha slutt på at forbrukerne tvinges til å kjøpe ny lader for hvert nye produkt de kjøper. Ladere utgjør årlig 11 tusen tonn e-søppel i EU.

At Big Tech skjønner at det brenner på et visst avlukke, viser de siste lobbyist-tallene fra Brussel, der denne sektoren nå topper tabellen og bruker mer enn legemiddelindustrien og finanssektoren på å påvirke beslutningstakerne i EU.

Over 600 digitale selskaper er representert i EUs lobbyistregister, der de ti største står for en tredjedel av virksomheten, anslått til en samlet verdi av én milliard kr.

Teknologigigantene gjør stadig større innhogg i våre liv, og legger premisser for alt fra innkjøp til hvem vi stemmer på. De påvirker mediebruk, reklamekonsum og legger føringer for den offentlige samtalen.

Samtidig avviser de noe som helst ansvar for innholdet i det som formidles. De innkasserer store inntekter der de opererer, men betaler lite skatt tilbake til storsamfunnet. USA og EU mener selskapene utnytter sin dominans for å skape nye monopoler. Da er strengere reguleringer konsekvensen.