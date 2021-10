Kommentar

Ingen grunn til panikk

Av Astrid Meland

RAMMER UNGE GUTTER: De nordiske landene har lagt sammen tallene sine og finnet en liten, økt forekomst av hjertebetennelse etter vaksinering med Moderna. Bildet viser 13 år gamle Charles Muro i Connecticut som fikk vaksine i mai.

Dette er ingen vaksineskandale. Men myndighetene kunne sørget for at unge menn fikk en annen vaksine.

Mange ble nok engstelige da nordiske medier onsdag slo opp stort at folk under 30 år ikke bør ta Moderna-vaksinen.

Hundretusenvis av mennesker har fått Moderna i Norge. Skal de nå gå rundt å frykte betennelse i hjertet?

Det korte svaret er nei.

Dette er en tilstand som rammer veldig få, mest unge gutter. De fleste kommer seg raskt og blir friske igjen. Ingen av tilfellene i Norge har vært veldig alvorlige.

Men selv om du ikke trenger å bekymre deg, må myndighetene være profesjonelt engstelige. De har erfaring med svineinfluensavaksinen som førte til flere hundre tilfeller av narkolepsi.

Og det ble slutten på den vaksinen. Særlig tåler vi dårlig at barn blir syke.

Det er typisk at det er de nordiske landene som oppdager sjeldne bivirkninger. De har god oversikt over befolkningen og finner raskt signaler i statistikken.

Og da må de si ifra. Fort. Fordi tilliten til myndighetene er avhengig av at de ikke feier noe under teppet.

Samtidig er dette en dårlig beskjed å gi. For verden trenger virkelig disse vaksinene.

Det er nye nordiske tall som vi ennå ikke har fått sett – studien er ventet publisert om en måned – som er grunnlaget for beslutningen om å kutte ut Moderna.

Med det vi vet i dag, ser ikke dette ut som noen vaksineskandale. Det er snakk om en sjelden bivirkning som de aller fleste blir friske av.

Hjertebetennelser er dessuten noe som også rammer folk som har hatt covid- 19. I de tallene vi har sett til nå, har det vært vanligere å få det av viruset enn vaksinen.

En ny studie som ennå ikke er kvalitetssikret tyder på at ett år etter covid-19, er det en klar økning av alle mulige hjertehendelser for dem som har vært syke, som hjerteinfarkt, hjerterytmeproblemer og hjertemuskelbetennelse.

Vi har visst lenge at mRNA-vaksinene mot coronaviruset i sjeldne tilfeller kan gi hjertebetennelse. FHI visste også at særlig unge gutter kan ha en liten, forhøyet risiko.

Israel, som vaksinerer med Pfizer, så dette først. Og Norge har fulgt med.

Da Folkehelseinstituttet gikk inn for at barn skulle vaksineres, sa de at alle under 18 år burde få Pfizer – og altså ikke Moderna. Og det ble bestemt at dem mellom 12–15 år skulle ha bare én dose og at det måtte være Pfizer.

Dette gjorde myndighetene fordi de visste at bivirkningene var kraftigere etter Moderna, som har høyere konsentrasjon. Det gir sterkere produksjon av antistoffer og dermed mer ubehag i etterkant.

Men norske helsemyndigheter har ikke vært tydelige nok med sitt budskap om å bruke Pfizer for de unge. For det er gitt en del Moderna til de mellom 16 og 17 år.

Det som har skjedd er antagelig at mange kommuner har hatt mest Moderna liggende og brukt det også på dem under 18. Siden hjerteposebetennelse ses både etter Pfizer og Moderna, har man kanskje ikke tenkt at den ene er verre enn den andre.

I tillegg har alle under 30 kunnet få Moderna. Men der endres altså anbefalingen nå – mens svenskene går lengre og bestemmer at denne gruppen kun skal ha Pfizer.

Et problem er at vi ikke har fått se tallene ennå. Helsemyndighetene offentliggjør altså beslutningen om å kutte ut Moderna, uten at offentligheten får innsyn dataene som ligger bak.

Foreløpig vet vi derfor ikke hvor mye vanligere hjertebetennelse er etter Moderna-vaksinering.

Men det ser ut som vi har å gjøre med en akseptabel risiko. Forhåpentligvis vil også de nye tallene vise det. For hadde forekomsten av bivirkningen vært mye høyere, ville nok ikke FHI nøyd seg med en anbefaling.