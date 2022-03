Leder

Vladimir Putin.

Den som sprer «falske nyheter» om det russiske militæret, kan straffes med 15 års fengsel, har Russlands nasjonalforsamling vedtatt.

Det er talende at et land som hardnakket hevder at det ikke er i krig, likevel utsteder krigsdekreter og innfører unntakslover.

President Putins påstand om at angrepet på Ukraina ikke er en krigshandling, men en militær spesialoperasjon for å frigjøre nabolandets broderfolk fra en narkoman nazi-junta, er så hysterisk i seg selv at man skulle tror den jevne russer ville le seg fordervet av den slags nytale.

Men latteren sitter ingenlunde løst i Putins Russland.

Siden han kom til makten for mer enn 20 år siden, har Vladimir Putin gradvis festet et despotisk jerngrep. Diktaturet vi nå ser omrisset av, har lenge vært i støpeskjeen. Den gamle KGB-offiseren har i så måte bare fulgt en kjent manual.

Følgelig er den nye kriseloven som gir russiske myndigheter anledning til å fengsle journalister og redaktører som ikke adlyder Kreml, heller ingen stor overraskelse.

Det eneveldige regimet som Putin er i ferd med å konsolidere, tåler ikke opposisjon. Den sikreste måten å blokkere for ytringsfrihet eller demokratiske bevegelser, er å ensrette all informasjon, stenge ned «ulydige» medier og true pressefolk med fengsel. Akkurat slik den russiske nasjonalforsamlingen vedtok nå på fredag.

Også dette følger kjente spor. Uavhengige aviser, nettsteder og kringkastingskanaler har lenge vært under press. I 2019 fikk Putin gjennom en lov som gjør det kriminelt å ytre «disrespekt» for Russlands institusjoner.

Journalister som har talt presidenten imot er blitt drept. Medier som ikke har danset etter Putins pipe, er blitt forbudt. Redaksjoner som har stått opp mot regimets fortegnede versjoner av virkeligheten, er blitt raidet av politi og sikkerhetsstyrker.

I det siste har myndighetene i Moskva lagt strenge begrensninger på pressens omtale av den pågående militæraksjonen. Begreper som invasjon og krig er forbudt. Angrepet på Ukraina skal utelukkende betegnes med Putins ord – en militær spesialoperasjon. Nabolandet skal dessuten omtales som «et territorium», ikke en selvstendig stat.

Krigen, som ifølge Vladimir Putin altså ikke pågår, er blitt brukt som påskudd for å strupe liberale medier. Tirsdag ble den legendariske radiostasjonen Ekko Moskva og TV-kanalen Rain tatt av luften – begge beskyldt for å kolportere «falske nyheter».

Også Twitter og Russlands 70 millioner Facebook-brukere er helt eller delvis blokkert av myndighetene.

Samtidig kjører russiske statsmedier sine detaljerte beretninger om et «nynazistisk folkemord» på etniske russere i Ukraina, utførlig rapportert av skamløse «korrespondenter» som har funnet både menneskelige «levninger» og lokale «vitner» med kunnskap om «massegraver».

Mange stoler på denne «informasjonen». Likevel er det tegn på at Putin vil bli innhentet av kjente ord fra en amerikansk forgjenger, Abraham Lincoln:

«Du kan lure alle noen ganger, og noen alle ganger, men du kan ikke lure alle hele tiden».

