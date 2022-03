8. MARS: – For min del slutter jeg å feire kvinnedagen den dagen kvinner blir verdsatt like mye som menn verdsetter menn. Da skal jeg heller foreslå en internasjonal menneskedag der vi feirer frihet, likestilling, samhold og gjensidig respekt, skriver Derya Incedursun.

Vi henger fortsatt fast i en mannsverden

Ønsker du en fridag fra feminismen? Vel, jeg får ikke en dag fri fra å være kvinne.

DERYA INCEDURSUN, forbrukerøkonom

Den internasjonale kvinnedagen finner sted 8. mars hvert år og hedrer bevegelsen for kvinners rettigheter. For å fjerne enhver misforståelse, kan jeg bare nå si at denne dagen ikke er en antimannsdag. Men når du er vant til privilegier, kan likestilling føles som en undertrykkelse.

Litt historisk må det nevnes at det hele startet i New York i 1909 da 20.000 arbeidende kvinner gikk ut i streik. De krevde bedre arbeidsforhold, mer lønn, retten til fagforening og stemmerett. Året etter kunngjorde det amerikanske sosialistpartiet den første nasjonale kvinnedagen til ære for disse arbeiderne. Seks år senere ble den feiret i Norge, og i dag feires kvinnedagen over hele verden.

En skulle tro at mye har endret seg over 100 år, og det har det, vi har jo tross alt fått stemmerett og større plass i arbeidslivet. Likevel anslår World Economic Forum at det vil ta 135 år å oppnå full likestilling i verden hvis vi fortsetter i dagens tempo. Du og jeg vil ikke engang være i live når det skjer, men hva vi gjør i dag vil kunne gjøre livet enklere for våre etterkommere.

Du har kanskje følt på at du ikke har behov for å markere kvinnedagen. Du har jo tross alt ikke opplevd diskriminering eller utsatt andre for det. Vel, det handler ikke om enkeltpersoner, men om solidaritet og kvinner i hele verden. Vi skal ikke være redde for å presse feministiske spørsmål inn i det daglige livet. Vi skal ikke nøle med å spørre hvordan våre systemer og våre beslutninger påvirker hverdagen til jenter og kvinner. Tvert imot så må vi utfordre etablerte kjønnsroller. Vi må kreve at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha de samme rettighetene i alle situasjoner.

Flere kvinner enn menn fullfører utdanning ved norske universiteter og høgskoler, men det er fortsatt 130 millioner jenter verden rundt som fremdeles nektes tilgang til utdanning.

Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltagelse i arbeidslivet, men gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i Norge er 87,6 prosent av menns. Globalt har kvinner mindre tilgang til arbeidsmarkedet enn menn, og de tjener i gjennomsnitt 20 prosent mindre.

Kun en av tre ledere i Norge er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne er kvinner. Kun 20 av totalt 255 selskaper på børsen er ledet av en kvinne, og tallene er ikke noe bedre når vi ser hvordan det ligger an globalt.

Her nevner jeg bare noen få problemer verdens kvinner møter, og denne dagen er kun en dag i året. Likestillingskampen må tas hver eneste dag. Å støtte og feire kvinners rettigheter er et ansvar året rundt. Vi lever fortsatt i en verden der kvinner og jenter blir ansett som underordnede, og deres rettigheter blir krenket altfor ofte.

Uansett hva du synes om feminismen, kan vi ikke nekte at noe er galt når vi leser statistikker som forteller oss at vold og overgrep mot kvinner er et omfattende samfunnsproblem både i Norge og verden.

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge. 1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtatt, 86 prosent av disse voldtektene blir begått av noen de kjenner. Av kvinnene som har opplevd voldtekt, var 44 prosent redde for å bli alvorlig skadet eller drept, og 29 prosent fikk alvorlige skader. 29 prosent hadde aldri fortalt om voldtekten til noen andre.

Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge og siden år 2000 har 156 kvinner blitt drept av sine mannlige partner. I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet, og mange snakker aldri om vold og overgrep fordi det er knyttet til skam og skyld. I 2018 var det flere ulike FN-komiteer som oppfordret Norge til å gjøre mer for å beskytte de voldsutsatte.

FN melder om at 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold og at 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandel er jenter eller kvinner. Siden år 2000 er 750 millioner kvinner og jenter blitt giftet bort før de fylte 18. Vold og overgrep mot kvinner er så alvorlig og omfattende at FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner markeres 5. november hvert år.

Så hva kan vi gjøre for å endre verden til et bedre sted, både for nåtidens kvinner og de som kommer etter oss? Det er samtaler, anerkjennelser, handlinger og å utfordre diskriminerende samfunnsnormer som fører til reformer. Millioner av kvinner verden over nektes fremdeles sine grunnleggende menneskerettigheter.

For meg er det en ære å være en del av denne globale bevegelsen. Det er en tid til å reflektere over fremgangen og prestasjonene kvinner har gjort gjennom historien, og en oppfordring til endringer som kan gjøre verden til et mer likeverdig sted for alle. Det gir bare ingen mening at vi kvinner ikke skal behandles med rettferdighet og respekt i alle aspekter av vårt daglige liv.

Til de som synes det er så urettferdig at menn ikke har en internasjonal mannsdag, kan jeg med glede meddele at det har dere. Det er 19. november, og jeg feirer den gjerne sammen med dere.

For min del slutter jeg å feire kvinnedagen den dagen kvinner blir verdsatt like mye som menn verdsetter menn. Da skal jeg heller foreslå en internasjonal menneskedag der vi feirer frihet, likestilling, samhold og gjensidig respekt.

Mitt håp er at vi en dag kan sette en strek over kvinnedagen. At vi vil være så langt fra en verden der menn automatisk har mange fortrinn, at generasjoner etter oss vil bli overrasket når kvinnedagen nevnes i historiebøkene. Men, inntil da vil jeg bruke den årlige feiringen til å beundre de utrolige kvinnene rundt meg samt rope høyt for kvinner verden over.