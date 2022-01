Leder

Full støtte til Litauen

TAIWAN I VILNIUS: Medarbeidere ved det nyåpnede taiwanesiske representasjonskontoret i Litauen.

Litauen er en modig nasjon som våger å stå opp for menneskerettigheter, frihet og uavhengighet. Nå utsetter Kina Litauen for grov politisk og økonomisk utpressing.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er åpningen av Taiwans representasjonskontor i Vilnius som har utløst Beijings vrede. Taiwan er representert i flere andre europeiske land, men da under betegnelsen Taipei, etter hovedstaden på den selvstyrte øya. Som en reaksjon har Kina i praksis stanset all import fra Litauen. Beijing forsøker i tillegg å presse bedrifter i andre land til ikke å bruke deler som produseres i Litauen.

Kinas handlinger påfører det baltiske landet stor skade. Litauen har en åpen og eksportrettet økonomi. Eksport utgjør tre fjerdedeler av økonomien. Nå sier mange bedrifter i andre land opp avtaler med Litauen av frykt for å bli utestengt fra det store kinesiske marked.

STENGT: Litauen måtte i desember stenge sin ambassade i Beijing og hjemkalle alle diplomater etter sterke kinesiske reaksjoner på at Taiwan fikk åpne representasjonskontor i Vilnius.

De kinesiske straffetiltakene blir bekreftet av myndigheter i EU og USA, men offisielt vil ikke Kina vedgå at det pågår en boikott. Beijing angriper Litauen for å ha krysset en rød linje ved å behandle Taiwan som et selvstendig land. Kommunistregimet i Beijing insisterer på at Taiwan er en del av Kina og at alle andre land må respektere “ett-Kina”-politikken. Litauen har gjort det klart at de ønsker forbindelser med Kina, basert på gjensidig respekt. Samtidig utøver de sin selvskrevne rett som suveren nasjon til å utvikle samarbeidet med Taiwan.

Dette er Davids kamp mot Goliat. I utgangspunktet har Litauen, med 2,8 millioner innbyggere, lite å stille opp mot den globale stormakt Kina med 1,4 milliarder innbyggere. Men Litauen er medlem av EU og Nato. Både EU, Norge og andre land må nå gi Litauen full ryggdekning og avviste Kinas press.

STØTTER LITAUEN: Onsdag mottok utenriksminister Anthony Blinken sin tyske kollega Annalena Baerbock i Washington, D.C.

Vi må oppfatte dette som et forsøk fra Kina på se hvor langt de kan gå i å legge press mot et demokratisk land med en åpen økonomi. Kina harde linje vil ikke føre frem hvis vestlige land står samlet. Den tyske utenriksminister Annalena Baerbock sier at “som europeere står vi solidarisk på Litauens side”. USAs utenriksminister Anthony Blinken kaller dette et forsøk fra Kinas forsøk på å trakassere Litauen.

Kina avslører seg selv ved måten de opptrer på. Det er vel kjent at regimet slår hardt ned på all kritikk i Kina. Nå ser vi også hvilke maktmidler regimet tar i bruk mot et fredelig og demokratisk land i Europa.

Det bør tjene som en vekker, ikke minst for Norge som forhandler om en handelsavtale med Kina. Regjeringen må stille spørsmål om vi kan stole på et autoritært regime som undertrykker sine egne og driver økonomisk utpressing mot en av våre allierte. Vi bør i stedet se på Litauen som et forbilde.

Litauen har i en årrekke vært en modig og frittalende kritiker av kinesiske menneskerettighetsbrudd. Et lite land forsvarer store og viktige prinsipper. De må ikke stå alene.