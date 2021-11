Leder

En kraftig corona-påminnelse

SKJEVFORDELING: I Polen sliter myndighetene med å få folk til å vaksinere seg. I fattige land har de ikke nok vaksiner. Nå er det oppdaget en ny variant av coronaviruset. Ingen vet foreløpig hvor farlig den er. Bildet er tatt ved Modulærsykehuset i Polens hovedstad Warszawa.

Vi er ikke over kneika før verdens fattigste er like beskyttet mot coronaviruset som verdens rikeste. Med ny variant har vi fått en solid oppvekker.

Fredag våknet verden til overskrifter vi hadde håpet å slippe å se igjen i våre livstid. Nemlig oppdagelsen av en ny, bekymringsfull corona-variant som har fått navnet Omikron.

Nyheten fikk børsene til å stupe og Europa til å stenge grenser for reisende fra afrikanske land. Den nye varianten er allerede påvist i Europa.

Dette bør stå som en kraftig påminnelse om at rike land ikke lever i en boble.

Nesten 80 fattige land i verden vil ikke nå målet om å ha vaksinert minst 40 prosent av befolkningen innen utgangen av 2021. Det skyldes først og fremst at disse landene ikke har fått tak i nok vaksiner.

Vaksinene har gått til rike land som Norge, som ikke bare har fullvaksinert nær 90 prosent av den voksne befolkningen, men er i gang med å sette boosterdoser.

Det er riktig av Norge og andre rike land å vaksinere og dermed beskytte sin befolkning.

Men den grove skjevfordelingen av vaksiner i verden har sin pris. Det er det vi ser nå. Det er spesielt blant de uvaksinerte viruset får fritt spillerom til å mutere og forandre seg. Og i verste fall bli mer smittsomt og mer farlig.

For rike land kan det bety at vinningen går opp i spinningen.

Og det er det som er den store frykten nå. Vil de dosene vi har innabords fungere mot den nyoppdagede B. 1.1.529 varianten først registrert i Sør-Afrika?

Den andre frykten er om den nye varianten er like smittsom, eller mer smittsom enn delta-varianten. Deltavarianten sies å være «ufattelig smittsom».

Den tredje frykten er om viruset fører til økt sykelighet og dødelighet.

Det har vært en frykt om den nye varianten i det hele tatt er mulig å oppdage med de coronatestene vi allerede har. Og det er den, heldigvis.

For øvrig vet vi fortsatt veldig lite om den nye varianten.

Annet enn at den er annerledes – man har faktisk ikke sett maken. Den nye varianten har 50 genetiske forandringer. «Det er et farlig høyt antall mutasjoner», sier ekspertene. Til sammenligning har Delta-varianten 13 mutasjoner.

Dess flere grunnleggende endringer i virusets egenskaper, jo større sannsynlighet er det for at det kan spre seg raskere, er mer skadelig, og/eller kan unnslippe kroppens immunforsvar – altså at de nåværende vaksinene i verste fall ikke fungerer.

Det er dårlige nytt – men vi skal være Sør-Afrika og Botswana takknemlige for at de ikke bare har oppdaget varianten, men også har vært lynraske med å dele sine data med WHO og advare verden.

Nå gjelder det å slå ned utbruddet av den nye varianten der det er.

Dernest er det maktpåliggende at de rike landene gir mer ressurser til globale tiltak som vaksinesamarbeidet COVAX og ACT-Accelerator.

Det vil føre til at nye varianter oppdages så tidlig som mulig. Og at man tester så mange som mulig. For tester man ikke, ser man ikke, før det er for sent.

Og sist men ikke minst – nå må alle fattige land få tildelt nok vaksiner. Vaksiner som det er mulig for dem å oppbevare og distribuere til sin befolkning.

Derfor er det på høy tid at den norske regjeringen endelig sier at de vil støtte det internasjonale kravet om å dele vaksine-oppskriftene med fattige land.

Det burde ha skjedd for lenge siden.

For som man har sagt under hele pandemien: Ingen er trygge før alle er trygge. Det er ikke over, før det er over. Og det er ikke over ennå.