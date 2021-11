STØTTER DE PRIVATE: – Vi står bak de private barnehagene og er stolte over den innsatsen de daglig gjør for å gi titusenvis av norske barn et godt, trygt og lærerikt miljø, skriver Frps Himanshu Gulati.

Går ditt barn i en privat barnehage? Da må du våkne

Venstresidens krig mot de private barnehagene må ta slutt.

HIMANSHU GULATI, stortingsrepresentant (Frp)

Halvparten av landets nesten 300 000 barnehagebarn tilbringer dagen sin i en privat barnehage. Fra neste år ønsker regjeringen å kutte støtten til disse barnehagene med 376 millioner kroner. Det kan få store konsekvenser for antall ansatte og kvaliteten i mange barnehager. Private barnehager over hele landet kommer på onsdag til å stenge tidlig for å advare mot konsekvensene av dette kuttet.

Det er få ting som er viktigere for oss enn at barna våre har det bra der de oppholder seg. Uten de private barnehagene hadde vi aldri klart full barnehagedekning i Norge. Det er derfor trist at halvparten av landets barnehager nå risikerer et kutt i sine bevilgninger. I en situasjon hvor en av tre barnehager allerede drifter i minus, vil dette kuttet trolig få konsekvenser for antall ansatte, kvaliteten eller bety kroken på døren for noen barnehager.

Vi i Frp fikk i fjor hindret et lignende kutt gjennom tøffe krav i budsjettforhandlingene med Høyre, Venstre og KrF etter at forrige regjering foreslo et lignende kutt. Det nye røde flertallet på Stortinget virker dessverre enda mindre interessert i å stå opp for de private barnehagene eller de nesten 150 000 barna som går i disse barnehagene.

Krigen mot de private barnehagene vil gi både mindre kvalitet, mindre konkurranse og vesentlig høyere utgifter for Norges skattebetalere. Det er på tide å gi opp den ideologiske kampen mot private aktører. Det viktigste at barna våre er i en trygg og god barnehage, ikke hvem som driver den.

Frp er stolte over at vi fikk til barnehageforliket i 2003. Samarbeidet mellom stat, kommune og private barnehager har vært en svært vellykket velferdsreform. Barnehageforliket åpnet for private, sørget for massiv utbygging, mangfold og valgfrihet.

Vi ser dessverre nå en skjerpet retorikk fra venstresiden, der det åpenbart er et mål å få slutt på privat barnehagedrift. I Oslo har det rødgrønne byrådet brukt nesten 600 millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager for å gjøre de til kommunale enheter. Det er ikke kvaliteten på barnehagen eller barnas beste som er i fokus, men en ideologisk diskusjon om hvem som eier barnehagen.

De private barnehagene får like mye betalt per barn som de offentlige, og samtidig scorer de bedre på foreldreundersøkelser. Da burde spørsmålet være hvordan kan vi lære av de private, ikke hvordan vi kan bli kvitt dem. Det foreslåtte kuttet på nesten 400 millioner kroner er en redusert bevilgning som skulle dekke barnehagenes pensjonskostnader.

Private barnehager representerer et stort pedagogisk og innholdsmessig mangfold. De har lavere sykefravær enn kommunale barnehager, mer fornøyde brukere (foreldre) og de har levert tilbudet til en betydelig lavere kostnad for samfunnet enn kommunene selv har gjort.

For Frp er både det å legge til rette for valgfrihet, og det å passe på at offentlige kroner blir brukt mest mulig effektivt av stor praktisk og ideologisk betydning. Vi må ha et lovverk som ivaretar begge disse hensynene. Det er på det rene at skattebetalerne sparer over to milliarder i året takket være privatdrevne barnehager. Når vi i tillegg må ta med i regnestykket at det vil koste titalls milliarder å kjøpe opp de private barnehagene ser vi at krigen mot de private barnehagene vil gi både mindre kvalitet, mindre konkurranse og vesentlig høyere utgifter for Norges skattebetalere.

Ifølge Velferdstjenesteutvalget har fire av ti private barnehager så lave marginer at bærekraften i driften er truet. Kutt i støtten vil derfor kunne få radikale konsekvenser. En utradering av privat sektor vil føre til både dårligere og dyrere barnehager.

Vi er grundig lei de stadige angrepene mot en sektor som står for den kanskje mest suksessfulle velferdsreformen de siste 20 årene. Vi står bak de private barnehagene og er stolte over den innsatsen de daglig gjør for å gi titusenvis av norske barn et godt, trygt og lærerikt miljø.

Har du et barn i en privat barnehage? Da er det på tide å våkne før dette kuttet blir vedtatt.