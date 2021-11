Kommentar

TV-slagets store knipe

Av Leif Welhaven

Therese Johaug og Frida Karlsson kjempet hardt på den iskalde jaktstarten i Ruka.

Ilddåpen ble iskald i finske skoger, men kvaliteten på sendingene fra de nye rettighetshaverne varmet fra første stavtak.

Det er noe «halvtomt eller halvfullt glass»-aktig over å skulle vurdere situasjonen for gjengen som har overtatt NRKs inngrodde vinterhegemoni.

På den positive siden virker frykten for at sendingene skulle synke i kvalitet å være ubegrunnet.

Viaplays vintergjeng leverer friskt og profesjonelt. De har satt sammen et kompetent og relevant team – og visuelle løsninger fremstår moderne og seervennlige.

For alle som har vært glad i å bruke vinterhelgene sine på å følge skistjernene hos statskanalen, er det derfor ingen grunn til at opplevelsen skal forringes.

Fortsatt gjenstår bekymringen for om en aktør uten en etablert nyhetstradisjon vil kunne levere på den kritiske siden av sportsjournalistikken.

Men alle som er mest opptatt av selve konkurransene kan trygt bli med videre.

Likevel forblir spørsmålene mange om hva slags posisjon NENT/Viaplay/TV3 vil lykkes med å oppnå fremover.

En av de aller største utfordringene handler om demografi og alderssammensetning.

Hvis de mister mange gamle uten å kapre nevneverdig mange unge, kan kanalen ha et stort problem.

Den mest trofaste langrenns- eller hoppfansen vil selvsagt finne frem til nye arenaer uansett. Men for alle som først og fremst forbinder NRKs vinterhelger med vane og helgetradisjon, er det ingen selvfølge at de velger seg et nytt univers nå.

«Så lenge det konkurreres på snø og det er en NRK-logo i hjørnet» kan vise seg å være mer enn nok for et større antall nordmenn.

Det er heller ingen naturlov som tilsier at skiskyting og langløp skal tape oppmerksomhetskonkurransen.

Denne vinteren er jo rettighetsbildet uoversiktlig fra helg til helg. Legger man til at eldre gjerne er mest tro mot egne vaner, og at mange trofaste skifans har levd en stund, er det en utfordring for Viaplay å selge seg inn som skisportens hjem.

Her er det også interessant å se hvordan vektingen mellom lineære seere og strømmere vil bli.

Men hva så med de unge?

Vi ser at Norges Skiforbund har opplevd et markant fall i medlemsmassen over et tiår, og et av de store spørsmålene er hvordan tradisjonelle skiidretter skal hevde seg i kampen om nest generasjon.

På samme måten er spørsmålet hvordan de nye rettighetshaverne skal lokke til seg unge seere for å kompensere for eldre som blir hos konkurrenten uansett.

Her vet vi så langt veldig lite om fremtiden, men vi vet at det hadde gjort seg med en «ny Petter Northug» i manesjen jo før, jo heller.

Det er altfor tidlig å trekke noen tallmessige konklusjoner etter debuthelgen med ny rettighetshaver. Seertallene viser som ventet en markant nedgang fra hva NRK kunne skilte med forrige gang verdenscupsirkuset konkurrerte i kalde finske skoger.

Lørdagens 10 for kvinner kilometer gikk ned fra 319.000 til 170.000, mens herrenes 15 kilometer sank fra 347.000 til 154.000, for å ta et par eksempler. Kombinert lå godt under 100.000, mens søndagshoppingen ble sett av 127.000 i snitt.

Her er det viktig å huske på at vi er i november, at Ruka ikke er sesongens høydepunkt – og at sprengkulden fikk konsekvenser for det sportslige produktet.

Summa summarum er det ikke seertall å kjøpe kake for, men NENT-gjengen er neppe altfor misfornøyd heller med starten.

Denne rettighetskampen er jo et langt løp. Og så langt har de levert på det aller viktigste parameteren – hvordan de former vinterpakken i en lisensfri drakt.

Fortsettelse følger.