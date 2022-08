REFSER FREYA-FOKUS: – Det er medienes jobb å gi oss et mest riktig bilde av hvordan verden ser ut. Vi trenger at mennesker oppretter innsamlingsaksjoner til sultkatastrofer og klimaendringer, ikke til å bygge en statue av en hvalross, skriver innleggsforfatteren.

Hvorfor ble Freya en «kjendis»?

Norske medier må ta et oppgjør med seg selv.

Publisert: Nå nettopp

CHRISTOPHER ANDÅS, siviløkonom (28)

De siste ukene er det en sak som har preget norsk mediene på et nivå det aldri burde vært gjort. Hvalrossen Freya har hatt en rundtur i Oslofjorden, og norsk mediene har gjort henne til sommerens største rikskjendis. Dette burde aldri vært tilfellet.

I over et halvt år har krigen i Ukraina stått på. Vi står fortsatt i en pandemi, hvor Norge er et av få heldige land som har landet på beina etter at hele befolkningen har fått tilbud om vaksine.

Taiwan lever i frykt over om Kina skal angripe dem når som helst. Sør-Europa brenner i tidenes mest alvorlige hetebølge. Verden står ovenfor både konflikter, sykdomstrusler og alvorlige klimaendringer.

Dette er saker som burde preget nyhetsbildet i en mye større grad enn det gjør i dag.

Christopher Andås.

Ifølge Stortinget selv utøver mediene en funksjon hvor de påvirker hva som kommer frem i offentligheten, og vi er avhengige av disse institusjonene som kan sortere ut og presentere relevant og forståelig informasjon. Dette gjør ikke norsk mediene godt nok når en hvalross på villspor er den viktigste saken i flere uker på rad.

Freya var helt klart på villspor, og satt dyreliv, menneskeliv og materielle verdier i fare fordi hun var borte fra sitt naturlige habitat. Sannsynligvis ville hun heller ikke være relevant for artens eksistens.

Om hun burde vært avlivet er en annen debatt enn den jeg ønsker å ta opp her.

Norsk mediene har gjort en stor feil ved å gjøre henne til en kjendis. Dette har tiltrukket folk i en grad som gjorde at hun til slutt ble truende mot alle som nærmet seg, og måtte bøte med livet. Jeg grøsser over tanken av hva som hadde skjedd om en bjørn hadde forvillet seg til Sognsvann og tusenvis hadde strømmet til for å hilse på fordi «Bjørnar» var den nye, store kjendisen.

Kjære NRK, Aftenposten, VG, TV 2 og alle som ønsker å fremstå som seriøse medier; gi oss nyheter som berører, nyheter som gjør oss sinte, gladnyheter og informative dokumentarer. Det er deres jobb å gi oss et mest riktig bilde av hvordan verden ser ut.

Vi trenger at mennesker oppretter innsamlingsaksjoner til sultkatastrofer og klimaendringer, ikke til å bygge en statue av en hvalross.

Dette får vi ikke til uten at dere gir oss et bilde av hva som faktisk er viktig i verden, og hva vi kan gjøre for å kunne påvirke i riktig retning.