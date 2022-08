Debatt

Kunsten å bli intervjuet

Er det rart at maktpersoner skjermes av en hær av kommunikasjonsrådgivere? Kanskje ikke.

Dette er en kronikk.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

VG-redaktør Gard Steiro og VG-journalist Anders Giæver diskuterte i podkasten «Giæver & Gjengen» den 5. august den økende praksisen hos maktpersoner å nekte å stille til fysisk intervju, og i stedet tilby svar på epost.

Den åpenbare svakheten med epostintervjuer er selvsagt at journalisten ikke får anledning til å stille oppfølgingsspørsmål.

Men fins det også gode grunner til at stadig flere helst vil svare på epost? Jeg har noen forslag her. Ikke at jeg er en viktig myndighetsperson, men de siste 20 årene har det kommet en god del henvendelser i forbindelse med virksomheten i humorbransjen og kulturlivet ellers.

1. Det skjulte telefonintervjuet. Telefonen ringer og en journalist er på tråden om et tema. Jeg svarer på 4-5 spørsmål som har med saken å gjøre, og hører så ikke mer – før mine uttalelser er på trykk.

Etter hvert lærte jeg meg kunsten å straks spørre «Er dette et intervju?»

Det er nemlig sjelden det klargjøres av den som ringer. De siste årene har jeg derfor helt sluttet å ta telefonen uten å først sjekke nummeret og hva saken gjelder.

2. Tjuvradden. En journalist ringer og gir inntrykk av å gjøre et telefonintervju. Det kommer mange spørsmål, gjerne om et faglig tema jeg kan noe om. Journalisten har veldig god tid og du hører tastaturet knastre frenetisk.

Så er det hele plutselig over. Du har blitt brukt som researcher og har brukt av din frilanstid og kompetanse på å levere research til en journalist med godt lønnet fast jobb - og du blir ikke sitert eller kreditert.

Det sies jo at det ikke lukter øl av journalistene etter lunsj lenger, og grunnen er naturligvis ikke at alle pressefolk har gått over til crossfit og urtete, men at de sitter på kontoret sitt og a) googler og b) ringer og c) chatter, istedenfor for å møte ekte mennesker og kilder.

Det lukter skrivebord av det de leverer. Dette tiltok i styrke etter finanskrisen med de påfølgende kuttene i medieøkonomien.

3. VG-journalisten. Naturligvis var det ikke bare VG-folk som var modell for den notoriske karakteren i salige «Hallo I Uken», der Are Kalvø personifiserte en sleivete tabloidjournalist med en løs ide til en sak som han prøvde å koble en eller helst flere kjendiser til.

Nei da, Dagbladet holdt også på sånn, så det var nok litt urettferdig mot VG, og enkelte ganger ble han vel også framstilt som han var fra Dagbla’, og vanligvis gikk det slik for seg: – Hei, det er fra VG her du. Jeg har en idé til en sånn greie om... ja hva skal vi si? Om noe sånt, og da tenkte jeg nettopp på deg – du kjenner vel hun kjendis X – du har ikke telefonnummeret hennes?

4. Slomsen. Så har vi den «meritterte» journalisten hvis byline for eksempel har figurert på baksiden av en stor avis i mange år, som skal møte opp for personlig intervju.

Det gjør han. Han har med seg en liten krøllete notatblokk, der han krafser ned noen kråketær som verken han eller noen andre kan tyde. Han har kort sagt ikke gjort fyldestgjørende notater i det hele tatt, men på purring sender han faktisk en sitatsjekk, som ganske riktig beviser: Han har så å si ikke fått noe av substans ned på papiret, og det meste av det han skriver etter sin såkalte hukommelse, er feil.

Enden på visa er at jeg må hjelpe til med formuleringene for å redde stumpene. Etter å ha hatt en del med «slomser» å gjøre, har jeg stort sett nektet å gjøre intervjuer av noen størrelse uten at det brukes lydopptak.

Lydopptak er naturligvis den beste løsningen for et godt intervju, men som vi alle skjønner: Det tar tid å transkribere intervjuet og i tillegg må journalisten korrigere for utslag av muntlig språk, og så må det hele sendes til sitatsjekk, og deadline nærmer seg.

Med andre ord: Dårlig tid dreper alle de prinsippene. Norgeshistoriens desidert morsomste eksempel på lydbåndintervju med en maktperson er uansett Niels Christian Geelmuydens samtale med Gro Harlem Brundtland for Kapital, der han ga opp å korrigere førstedamens mildt sagt ekstremt springende muntligspråk, og sendte hele sulamitten i trykken uten å rette en eneste bokstav.

Nesten ingen forsto noe som helst av teksten, bortsett fra at Gro tenker mens hun snakker. Førstedamen ble rasende og insisterte visstnok etter dette å alltid ha med seg sin egen båndopptaker til intervjuer – og intervjuavtaler skal formidles gjennom hennes PR-byrå.

Jeg vil naturligvis ikke påstå at de tendensene jeg har fortalt om her, er gjengs praksis over det hele. Men såpass mange feil og slurvetheter har blitt begått av «samfunnets vaktbikkjer» at det sannsynligvis har fått effekter.

Det er nemlig forskjell på bikkjer, og noen er dessverre mindre faglig dyktige enn andre.

Det jevne nivået i journalistikken fra de større mediehusene er høyt, men problemet er at det i dagens mediebilde også har dukket opp så mye ræl som kaller seg journalistikk at man blir temmelig matt. De samme feilene gjentas gang på gang av nybegynnere og sjarlataner.

Så er det rart at maktpersoner skjermes av en hær av kommunikasjonsrådgivere?

Kanskje ikke. Noe som i seg selv blir en trussel mot demokratiet, hvis de rette personene ikke er tilgjengelig for fysiske møter og reelle utfordringer fra skarpskodde, erfarne mediefolk.