Vi tar omkamp om rusreformen

Vi er fem partier fra hele det politiske spekteret, som er uenige om mye. Men én ting står vi sammen om: Tiden er overmoden for en rusreform. Nå løfter vi saken i Stortinget på nytt.

SANDRA BRUFLOT, stortingsrepresentant (H)

MARIAN HUSSEIN, stortingsrepresentant (SV)

SEHER AYDAR, stortingsrepresentant (R)

KRISTOFFER ROBIN HAUG, stortingsrepresentant (MDG)

GURI MELBY, partileder i Venstre

I fjor døde 324 nordmenn av overdoser. Det er det høyeste antallet på 20 år. Men Norge var allerede før dette plassert i Europa-toppen på den dystre statistikken. Det er dette tallet – disse livene – som er det tydeligste beviset på at dagens ruspolitikk er mislykket. En politikk hvor de som sliter straffes, de som er i ferd med å falle utenfor, presses enda lenger ut, og hvor samfunnets mest sårbare mennesker stigmatiseres.

Vi vil snu dette. Vi vil redde liv og ta tilbake verdighet. Da trengs en rusreform som går fra straff til hjelp. Mennesker som tas med små doser narkotika til eget bruk får det ikke bedre av fengsel eller bøter, men av støtte og behandling. Ansvaret for mennesker med rusproblemer må flyttes fra politiet og rettsvesenet til helsevesenet.

Vi plukker opp igjen rusreformen som Ap skrotet i vår, og løfter den til ny politisk behandling. Fordi det haster. Fordi presset for å få til en rusreform ikke må lette.

Reformen ble foreslått av den blågrønne regjeringen i vår, etter påtrykk fra Venstre. Den inneholder en politikk alle vi fem partier deler. Den bygger på ny forskning, bedre kunnskap og endrede holdninger i samfunnet. Det var Ap som i siste omgang stanset rusreform. Flertallet i partiet ønsket ikke en reform som snur opp ned på prinsippene i norsk narkotikapolitikk, og dermed ble det ikke flertall for den i Stortinget heller. Selv om Ap i storbyene Bergen og Oslo, hvor rusutfordringene er store, var tydelige på at de ønsket en rusreform kunne landsmøtet ikke strekke seg lenger enn at «tunge rusavhengige» skulle få hjelp, ikke straff. Det holder ikke. Derfor fremmes reformen på ny – denne gangen av Høyre, Venstre, SV, Rødt og MDG, sammen.

Rusreformen må gjelde alle. Både mennesker som har vært tungt rusavhengige et langt liv, ungdom som eksperimenterer og er i risikosonen for å utvikle problemer, og de midt imellom.

Et bredt kunnskapsgrunnlag viser at straff skader mennesker med rusproblemer. Det fører til ytterligere stigma og utenforskap, og hever terskelen for å be om hjelp. Derfor må vi lage et system hvor hjelpen er like tilgjengelig for dem som ennå ikke har utviklet et tungt misbruk. Og hjelpen må være uten trussel om straff.

Hjelp virker bedre jo tidligere den settes inn. Systemet Ap legger opp til, er ulogisk. Med deres ruspolitikk vil folk straffes for rusbruk til avhengigheten er så stor at de kvalifiserer for hjelp. I verste fall er det da for sent. I beste fall har vi laget et rettssystem som skiller på folk – hvor noen straffes og andre går fri for samme handling.

Vi som er for en rusreform har folket og forskningen med oss. En undersøkelse fra april viste at to av tre nordmenn støtter rusreform. Den er også helt i tråd med anbefalingene fra en rekke sentrale FN-organer, som Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Synet på mennesket som sliter med rus har endret seg. Vår kunnskap om hva som hjelper dem best, har endret seg. Forandringene har spredt seg i folket, i domstolene og i forskningen. Men skal vi hjelpe menneskene som virkelig trenger en endring og hjelp til å leve bedre og mer verdig liv, må vi reformere systemet og lovverket.

Derfor gir vi Arbeiderpartiet og de andre motstanderne en ny mulighet til å gjøre det rette. Vi foreslår, nok en gang, en rusreform.