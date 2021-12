SKJELLSORDHIERARKI: – Vi kan samanlikna «fitte» med ord som «kuk» og «pikk». Mange vil meina at alle tre orda er grove, men at «fitte» er eit kraftigare skjellsord enn dei to andre. Norsk banneordbok stadfester dette: «Kuk» og «pikk» har fått tre lyn og er såleis vurderte som litt mildare enn «fitte». Kvifor er det slik, spør kronikkforfattarane.

Eit ord med ufortent dårleg rykte!

Rykker du til når du ser eller høyrer ordet «fitte»? Du er ikkje åleine. Men må det vera slik?

KRISTIN FRIDTUN, språkvitar og vara i styret til Likestillingssenteret

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgjevar ved Likestillingssenteret

Substantivet «fitte» er oppført i Norsk banneordbok (2018) av Ruth Vatvedt Fjeld. I boka får vi opplysningar om etymologien, frekvensen og utbreiinga til ei rekke ord og uttrykk, men ikkje berre det: Fjeld har òg vurdert kor sterke orda og uttrykka er. Ved sida av oppslagsorda står nokre tabuteikn i form av små lyn som markerer graden av tabu. Skalaen går frå null til fire. «Jo fleire teikn, jo meir forsiktig skal man vere med å bruke uttrykket», skriv Fjeld.

«Fitte» er eit av få ord som har fått fire lyn. Full pott, altså. Andre ord med same skår er «forpult», «kuktryne», «morrapuler» og «up your ass».

Diskusjonen kunne lett ha slutta her. Vi kunne ha sagt at «fitte» er eit grovt og stygt ord som folk generelt og seriøse institusjonar spesielt bør styra unna. For Fjeld har sjølvsagt rett i at ordet blir oppfatta som svært sterkt. Vi nektar ikkje for det.

Men vi synest det er uheldig at det er slik, og vi vil prøva å gjera noko med det.

Vi er overtydde om at det er ein samanheng mellom synet på ordet «fitte» og synet på sjølve organet. For å illustrera dette poenget kan vi samanlikna «fitte» med ord som «kuk» og «pikk». Mange vil meina at alle tre orda er grove, men at «fitte» er eit kraftigare skjellsord enn dei to andre. Norsk banneordbok stadfester dette: «Kuk» og «pikk» har fått tre lyn og er såleis vurderte som litt mildare enn «fitte». Kvifor er det slik?

Nei, det er vel så enkelt som at «fitte» heng i hop med noko kvinneleg, i og med at det store fleirtalet av kvinner har fitte. I kulturen vår er det lang tradisjon for å rekna det kvinnelege som underordna det mannlege. Dersom vi kan tala om eit kjønnsorganhierarki, er fitta nedst.

Å omtala ei kvinne som «fitte» er drygt, men å bruka det om ein mann er visst endå verre. Då blir han framstilt som eit begjærsobjekt for andre menn eller rett og slett som ei dårleg kvinne, med andre ord: Han lever ikkje opp til forventningane om korleis «ordentlege menn» skal vera.

Vi drøymer om ei verd der alle kjønn – og kjønnsorgan – er likestilte. I ei slik verd er det ikkje farleg for menn å bli assosierte med noko kvinneleg. Vi trur at det å ufarleggjera sjølve ordet «fitte» kan vera eit ørlite steg i riktig retning. Å la vera å gjera noko er etter vår meining eit stille forsvar for status quo.

Det at fitta står nedst på rangstigen, blir tydeleg på andre måtar òg. Den allmenne kunnskapen om dette organet er framleis låg. Alle kan teikna ein kuk – det er nesten umogeleg å røra seg utanfor heimen utan å støyta på ein kuk som nokon har teikna i snøen, i sanden, på parkbenken, på doveggen, på bussetet og så vidare. Men kor mange kan teikna ein klitoris?

Underordninga viser seg òg på den måten at fitta i større grad enn kuken blir framstilt som skiten og ekkel. Det same gjeld væskene som kjem ut av desse organa. Medan sæden har blitt lovprist og dyrka for si livgjevande kraft, har væskene som kjem ut av fitta, vore nytta til å stempla kvinner som ureine og fråstøytande.

Det at ordet «fitte» blir oppfatta som så stygt, heng saman med alt dette.

No har vi forklart kvifor vi ynskjer å lyfta fitta opp og fram, og vi har prøvd å visa at haldningane til ordet heng i hop med haldningane til organet. Likevel reknar vi med at nokre framleis er skeptiske. Kan vi ikkje berre bruka ordet «vulva» i staden? Det er jo eit flott ord som mange likar godt.

Ja, «vulva» er flott. Men det er for gale at det ikkje finst eit kort og greitt og daglegdags norsk ord for denne kroppsdelen. Skal vi vera nøydde til å gripa til latin når vi snakkar om kroppen vår? Eller gå for hybridløysingar der eit arveord og eit låneord er sette i hop, som «kjønnsorgan»? Eller nøya oss med eufemismar som «underlivet», «der nede» og «skrittet»?

Om vi går eit stykke tilbake i tid, var «fitte» det vanlege namnet på denne kroppsdelen. Norsk Maalbunad er ei tematisk ordna ordbok som Ivar Aasen (1813–1896) arbeidde med gjennom store delar av livet. I avsnittet om namn på kroppsdelar står ord som «fitte», «kuk», «kuse», «mus» og «pikk» side om side med «bryst», «hals», «navle» og «hjerne». Det var vanlege ord som folk brukte når dei prata om kroppen.

I setelarkivet til Norsk Ordbok kan ein søkja opp setlar med innsamla talemålsopplysningar frå 1930-talet fram til i dag. På ein av setlane skriv vossingen Sigurd Eskeland (fødd i 1896): «[Fitte] er utan samanlikning det mest brukte namnet på vulva.» Eskeland fortel vidare at samansetjingar med «fitte» ofte blir brukte som skjellsord. Eit av døma han nemner, er det forunderlege ordet «kufitteskugge». Berre éin gong har han høyrt «fitte» åleine bli brukt som skjellsord.

Setelarkivet inneheld mange slike notat der folk frå ulike kantar av landet opplyser at «fitte» er det vanlege ordet for ‘vulva’. I dag er det derimot vanleg å meina at ordet er for grovt til å brukast i daglegtale. Denne situasjonen vil vi ut av.

Dei som meiner at det å vera ei fitte er synonymt med å vera pinglete og veik, bør tenkja seg om ein gong til. Fitta er kompleks: mjuk og kjenslevar, men skikkeleg hardfør. Det å bli kalla fitte bør derfor ikkje oppfattast som noko leitt og fælt, men som eit heidersteikn.

Då Likestillingssenteret tok til å dela ut Likestillingsfitter i 2019, fine kunstfitter laga av kunstnaren Fittefabrikken, var det mange som rynka på nasen. Dette har ikkje noko med likestillingskampen å gjera, meinte nokre. Andre syntest det var vulgært. Er det dette vi vil bruka tida på? Svaret er ja: Dette er ein kamp på linje med så mykje anna. Å bryta normer og tabu, vera litt upopulær og gå i bresjen er likestilling i praksis.

Gjennom desember deler vi derfor ut likestillingsfitter til folk som har fått høyra både ein og to gonger at dei er ei fitte, som har blitt upopulære fordi dei står på sitt, fått høyra at dei er for mykje, at dei skal gjera seg mindre og slutta å plaga oss andre med desse likestillingsgreiene. Folk som, akkurat som fitta, har vist styrke i ein kamp der dei fleste teier.

God jul – og ver ei skikkeleg fitte!