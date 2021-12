Leder

Macrons store mål

I BUDAPEST: Statsminister Viktor Orbán viser Frankrikes president Emmanuel Macron den ungarske hovedstaden.

På første nyttårsdag overtar Frankrike presidentskapet i EU. For Emmanuel Macron er dette en gyllen mulighet for å oppnå to store mål.

Angela Merkel har gått av som tysk forbundskansler. Det gir Macron en mulighet til å overta det politiske lederskap i Europa. Det vil også styrke Macrons muligheter til å bli gjenvalgt som Frankrikes president i april.

Presidentvalget i Frankrike kan bli et EU-valg. Ikke for eller mot medlemskap, men om hvilken retning EU-samarbeidet skal ta.

Mandag var Macron på besøk hos Ungarns statsminister Viktor Orbán. Han møtte samtidig også regjeringssjefene i den såkalte Visegrad-gruppen som består av Polen, Tsjekkia og Slovakia, i tillegg til Ungarn. Visegrad-gruppen oppsto som et samarbeidsprosjekt for 30 år siden, etter at den kalde krigen var over. Deres felles ønske om å bli medlemmer i EU ble innfridd i 2004.

I dag er det er svært anstrengt forhold mellom Visegrad-landene og EUs ledelse i Brussel. Medlemskapet har tjent disse landene godt, ikke minst økonomisk. Men særlig Polen og Ungarn utfordrer kjerneverdier i EU-samarbeidet. Orbán har innført “det illiberale demokrati” og Polen vil ikke la seg styre av EU-lover. Orbán er blitt en lederskikkelse for nasjonalistiske og høyrepopulistiske bevegelser i Europa.

Macron beskriver Orbán som en politisk motstander, men en europeisk partner. Før Frankrike tar over det roterende presidentskapet i EU vil Macron forsøke å få Orbán inn i folden, ved å fokusere på noe de kan være enige om: Sikre grenser. Et sterkere militært forsvar.

Macron er en pådriver for å styrke forsvarssamarbeidet, utvikle en felles forsvarsindustri og gjøre Europa mindre avhengig av USAs sikkerhetsgaranti. Macron sier at Europa må være i stand til å kontrollere sine yttergrenser. Slik forsøker han å vinne sentrum- og høyrevelgere. Hans hardeste konkurrenter i presidentvalgkampen kommer fra høyresiden. De krever alle mer lov og orden, og ikke minst en strengere innvandringspolitikk.

Macrons motto for Frankrikes EU-presidentskap er relansering, makt og tilhørighet. Det er både pompøst og ambisiøst. Macrons visjoner og europeiske lederskap støtet imidlertid på noen realiteter.

Europas sikkerhet er avhengig av USAs forpliktelser i Nato. Det vil fortsatt være strid i EU mellom de som ønsker sterkere integrering og andre som vil ha større nasjonal kontroll. Tyskland er fortsatt Europas økonomiske og politiske stormakt. Macron har heller ikke den samme autoritet som Merkel oppnådde. I hvert fall ikke ennå.