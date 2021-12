Kommentar

Kåre Willoch (1928–2021): Mannen som åpnet Norge

Av Hanne Skartveit

Kåre Willoch har gått bort, 93 år gammel.

Kåre Willoch var en stram og litt kjølig statsminister. Han endte opp som en varm og samtidig opprørsk gammel mann – en bestefarsskikkelse som mange så opp til.

Som statsminister gjennom 1980-tallet fremsto Kåre Willoch som den klassiske Høyremannen han var. Dannet, kultivert, nøysom, kunnskapsrik og litt arrogant. Oppvokst i et middelklassehjem på Oslos vestkant, med en disponent til far, og en lærer til mor. Examen artium fra Ullern gymnas, økonomistudier ved Universitetet i Oslo, og jobb i Norges Rederiforbund.

Den politiske karrieren begynte tidlig. Som 29-åring ble han innvalgt som den tidens yngste stortingsrepresentant. 37 år gammel ble han handelsminister.

Men det var først mot slutten av 1970-tallet han steg frem i offentligheten som Høyres sentrale figur. Sammen med Høyre-leder Erling Norvik traff han den internasjonale høyrebølgen.

HANDELSMINISTER SOM 37-ÅRING: Willoch ble innvalgt som tidenes yngste stortingsrepresentant da han var 29 år.

De to mennene utfylte hverandre perfekt. Norvik var den folkelige mannen fra nord, mens Willoch var den ansvarlige, litt snusfornuftige økonomen som skulle sikre en ansvarlig styring av landet. Det ble suksess. Ved stortingsvalget i 1981 fikk Høyre 31,8 prosent oppslutning, det beste resultatet siden 1924. Og det beste i alle årene siden.

Willoch dannet først en ren mindretallsregjering med støtte fra KrF og Senterpartiet. Grunnen til at han ikke fikk med de to småpartiene i utgangspunktet, var at KrF satte som betingelse at det måtte bli innstramminger i abortloven, som var vedtatt tre år tidligere. Det kunne ikke Willoch gå med på.

STATSMINISTER: Nyttårstalen i 1981.

To år senere endret KrF mening, partiet kunne likevel sitte i en regjering som styrte på grunnlag av abortloven. Og Kåre Willochs flertallsregjering var et faktum. Den har vært modellen for Erna Solbergs drøm om å samle alle de borgerlige partiene rundt Kongens bord.

Som statsminister de neste fem årene endret Kåre Willoch Norge. Han gjorde det mulig å kjøpe melk etter klokken fem. Han erstattet lukkeloven med åpningstidsloven – nå kunne butikker være åpne til åtte, til og med lenger om lokalpolitikerne tillot det.

Og han åpnet eteren for nærradioer, og opphevet NRKs monopol. Vi som hadde smuglyttet på Radio Luxembourg og ventet på den siste sangen i den ukentlige «Ønskekonserten», fordi det alltid var en poplåt – vi opplevde at det brått strømmet ut vår tids musikk fra nye nærradiostasjoner.

LEGENDARISKE DUELLER: Duellene mellom Kåre Willoch og Aps Gro Harlem Brundtland.

I dag vil de færreste mene at det som skjedde på disse feltene, var galt. Den økonomiske politikken, derimot, ble mer omstridt. Willoch åpnet kredittmarkedet, og la med det grunnlaget for den såkalte jappetiden. På den tiden var renten politisk styrt, og bankene hadde strenge regler for hvor mye de kunne låne ut. Willoch-regjeringen opphevet disse restriksjonene.

Resultatet ble en lånebonanza, med kraftig økte boligpriser – før boligmarkedet klappet sammen. Mange endte opp med lån som var mye større enn boligens verdi. Det ble bankkrise og nedgangstider.

I ettertid har det vært mange diskusjoner om klokskapen i disse avreguleringene, og særlig om rekkefølgen. Willoch og hans likesinnede mente at dette var helt nødvendig, og på overtid, fordi Ap-regjeringer gjennom så mange år hadde detaljstyrt et pengemarked som burde vært løsnet opp for lenge siden.

Mens Gro Harlem Brundtland og hennes folk mente at Willoch med sin økonomiske politikk hadde lagt grunnlaget for den økonomiske krisen Norge gikk gjennom på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet.

I AKTIVITET: Kåre Willoch (89) på vei til stortingsrestauranten i 2018.

Duellene mellom Kåre Willoch og Aps Gro Harlem Brundtland var legendariske. De to var hovedrivaler, som statsministerkandidater for hvert sitt parti. Willoch hisset opp Brundtland med sine spisse og lavmælte kommentarer.

Den 11 år eldre Høyremannen visste akkurat hvilke knapper han skulle trykke på for å få Ap-lederen til å fremstå mindre erfaren og behersket enn ham. Hun svarte godt for seg, med rødmende hals. Det kokte i studio. For mange av oss som var unge den gangen, vekket disse intense debattene en sterk interesse for politikk.

Om forholdet mellom Willoch og Brundtland var anstrengt, så var det nær hatefullt mellom Willoch og Frp-leder Carl I. Hagen. Det nådde sitt klimaks etter at Hagen felte Willochs regjering i 1986. Bakgrunnen var et dramatisk fall i oljeprisen den våren, den ble nær halvert.

Willoch-regjeringen fremmet en krisepakke der økning av bensinavgiften var et av elementene. Hagen, sammen med sin eneste medrepresentant fra Frp, stemte mot i Stortinget. Regjeringen falt, og Gro Harlem Brundtland tok over som statsminister.

PENSJONIST: Kåre Willoch som 70-åring. Her klippet han plenen, men han ga seg heller ikke i offentligheten.

Tre år senere forsvant Willoch ut av norsk politikk, og ble fylkesmann i Oslo og Akershus.

På sine eldre dager ble han politisk revitalisert. Og han brøt i flere saker med den klassiske og tradisjonelle Høyre-linjen. Som i Midtøsten-spørsmålet. Her er vi mange som mener at han ble for ensidig i sin støtte til palestinerne, og i for liten grad så Israels perspektiv. Men betegnende nok for den konflikten og dens plass i nordmenns bevissthet, var det også mange som hyllet ham for hans tydelige og tidvis ukritiske støtte til palestinernes sak.

Langt mindre kontroversiell var hans kamp for barnefamiliene, og særlig for unge kvinners mulighet til å få barn. Han kjempet hardt for å øke barnetrygden. Og han sto aldri i heiagjengen til dem som mente det var pensjonistenes tur til å få mer penger.

AKTIV I OFFENTLIGHETEN: Willoch etter en tale på Høyres landsmøte i 2017.

De han derimot heiet på, var barn som var litt annerledes enn barn flest. Han var stolt bestefar til Philip, som har Downs syndrom. Det var åpenbart for alle som så dem sammen, at de to hadde et spesielt forhold. Willoch delte gleden Philip ga ham med oss alle, og viste verden at barn er ulike – og like elskverdige.

Det var alltid hyggelig å treffe Kåre Willoch. Han var en VG-venn, som hadde mange godord om avisen når vi traff ham. I flere år var han også en av våre faste kronikk-skribenter.

Willoch hadde sans for det folkelige usnobbete. Han brydde seg om menneskers hverdagsliv. Det var nok alltid slik. Men vi så det stadig tydeligere jo eldre han ble. Han fremsto varmere, mer nær, mindre distansert. Nå har vi mistet Kåre Willoch. Statsmannen. Opprøreren. Og bestefaren.