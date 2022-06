Pride er ikke skadelig for barn, men dårlig menneskesyn er!

Man kan ikke si «jeg er for at alle skal få være den man er, men ...». (Med mindre setningen fullføres med kardemommebylovens « ... man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill»). Dersom man mener at alle mennesker er like mye verdt og må få være den man er, så dropp «men» i setningen. Den hører ikke hjemme der. Det er plass til alle.