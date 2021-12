Kommentar

Diktatoren får alt han ønsker seg

Av Per Olav Ødegård

Kim Jong-un (37) har brukt de første ti årene ved makten til å befeste posisjonen som Nord-Koreas egenrådige og ubestridte hersker.

Diktatoren har fått alt han ønsker seg, inkludert atomvåpen og avanserte raketter. Det nordkoreanske folk mangler alt, inkludert brød og frihet.

For ti år siden overtok Kim tronen etter sin fars, Kim Jong-ils, død. Han var ung og uerfaren, men demonstrerte straks en hensynsløs brutalitet. Det rammet familiemedlemmer, mulige utfordrere i makteliten og enhver som brøt regimets harde bud.

Ingen vet nøyaktig hvor mange som er blitt henrettet de siste ti årene i det isolerte landet. Et anslag er flere hundre. Ingen vet med sikkerhet hvor mange som vansmekter i politiske fangeleirer som offisielt ikke finnes. Amnesty International oppgir inntil 120 000 internerte. De utsettes for tvangsarbeid og tortur.

Slik viderefører Kim en blodig familietradisjon fra sin far og bestefar. Ifølge Human Rights Watch døde flere hundre tusen, kanskje millioner, på grunn av Kim Jong-ils kyniske og katastrofale økonomiske politikk på 1990-tallet. En stor del døde av sult i det som skulle være arbeidernes paradis.

Kim Jong-un har videreutviklingen overvåknings- og undertrykkelsesapparatet fra forfedrene. Internett-tilgang til omverdenen er blokkert og statlige medier fremmer uhemmet persondyrkelse av den “kjære og respekterte leder”.

Kim er så redd for utenlandsk påvirkning at nordkoreanere risikerer dødsstraff for å søke tilflukt i sørkoreanske underholdningsprogrammer. Ifølge en rapport fra en menneskerettighetsorganisasjon i Sør-Korea er minst syv mennesker blitt offentlig henrettet i Nord-Korea for å ha sett på eller delt K-pop videofilmer. Koreansk popmusikk er blitt en eksportvare.

Det er ikke enkelt å forholde seg til den lunefulle diktatoren. I 2018, på den tiden da Kim skrev vakre brev til Donald Trump, inviterte han også sørkoreanske K-popstjerner til Pyongyang.

GOD TONE: President Donald Trump og diktator Kim Jong-un i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør Korea i 2019.

Nordkoreanerne har ingen frihet. Menneskerettighetene brytes systematisk. Folket er lutfattig og pandemien har forverret den økonomiske situasjonen. Handelen med Kina, Kims viktigste partner, er blitt drastisk redusert på grunn av grensestengninger.

Nord-Korea utgjør en stor sikkerhetspolitisk trussel, for land i regionen og for USA. Det eneste Nord-Korea har i overflod er masseødeleggelsesvåpen og avanserte lang- og mellomdistanseraketter.

Donald Trump vil gjøre noe som hverken Bill Clinton, George W. Bush eller Barack Obama hadde klart. Trump ville få på plass en avtale som fjernet den kjernefysiske trussel og skapte fred på den koreanske halvøy.

Korea-krigen tok slutt i 1953 med en våpenhvileavtale, men det er aldri blitt undertegnet en fredsavtale. Trump forgjengere i Det hvite hus klarte ikke å hindre at Nord-Korea ble en atomvåpenstat. Trump innførte først det han kalte et maksimalt press mot Nord-Korea.

Trump og Kim utvekslet grove fornærmelser, men snart skulle tonen bli en annen. Etter å ha erklært at Nord-Koreas atomvåpen og rakettprogram var fullført åpnet Kim døren for forhandlinger. Sør-Koreas president Moon Jae-in hadde i flere år arbeidet målbevisst for avspenning. Han grep muligheten og inviterte naboen til vinter-OL i Pyeongchang i 2018. Kim sendte sin mektige søster, Kim Yo-jong.

Det første møte mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder fant sted i Singapore sommeren 2018. Det resulterte i fine TV-bilder, men bare en vag erklæring og uforpliktende løfter.

Men Trump skrøt av de vakre brevene han mottok fra Kim, som vekket varme følelser. Diktatoren forsto at Trump verdsatte smiger. Den amerikanske presidenten hevdet at Nord-Korea ikke lenger utgjorde en kjernefysisk trussel og at Kim var “mann for sitt ord”.

Det er dessverre ikke riktig. Kim skrotet ikke et eneste atomvåpen. Han fortsatte opprustningen. Da Kim og Trump møttes igjen, i Hanoi året etter, ble det umulig å skjule at forholdet var over:

– Noen ganger er det bare riktig å gå, sa Trump.

Det hørtes ut som en dårlig replikk fra en såpeopera. Om det ikke var for at dette handler om en av de største truslene mot internasjonal sikkerhet.

MINNES FORFEDRE: På tiårsdagen for Kim Jong-uns maktovertakelse avlegger nordkoreanere troskapsed foran statuene av hans far og bestefar, Kim Jong-il og Kim Il-Sung.

Joe Biden har ikke gjort noe forsøk på å gjenoppta dialogen med Kim. USA ønsker at Nord-Korea først skal vise vilje til kjernefysisk nedrustning. USA trenger hjelp fra Kinas hjelp for å legge press på Nord-Korea, men samarbeidsklimaet er dårlig.

Nord-Korea trenger lettelser i de internasjonale sanksjonene. Hvis levestandarden skal bli bedre må regimet prioritere økonomisk og sosial utvikling fremfor kostbare våpensystemer.

Det skjer ikke.

Kim Jong-un har tydelig vist at han ikke vil gi fra seg atomvåpnene. De er hans livsforsikring. Det styrende nordkoreanske familiedynastiet er opptatt av én ting, å beholde makten. Alt annet er underordnet.