Leder

Kirkene må sikres bedre

FJÆRE KIRKE: Den hvite steinkirken i Grimstad er en av landets aller eldste bygninger.

Det er umulig å sikre seg hundre prosent mot hærverk, lik det verneverdige Fjære kirke ble utsatt for sist helg. Mye kan likevel gjøres.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Fjære kirke i Grimstad er unik på mange vis. På grunn av sin høye alder og de mange kulturskattene den inneholder, er kirkebygningen fredet.

I tillegg har den en spesiell immateriell verdi i vår kulturhistorie på grunn av tilknytningen til Henrik Ibsen. Ifølge hans dramatiske nasjonalepos om Napoleonskrigene og kornblokkaden 1808-1811, ligger Terje Vigens grav ved Fjære kirke.

Den eldste del av den hvite steinkirken går tilbake til tidlig middelalder, kanskje før 1100, og er dermed en av landets aller eldste byggverk.

Døpefonten i gotisk stil er hugget i klebersten. Dette klenodiet fra 1200-tallet er en av gjenstandene som gjerningsmannen gikk løs på. Den er veltet med slik kraft at den er delt i tre og har truffet en av kirkebenkene.

les også Hærverket i Fjære kirke – siktede erkjenner straffskyld

Også den 500 år gamle prekestolen er påført skade. Alterringen og altertavlen i renessansestil er stort sett intakt, men forsøkt revet løs og har fått noen mindre ødeleggelser. To salmebøker ble påtent, men flammene spredte seg ikke til inventaret.

Videre er teppet i midtgangen og bak alterringen revet opp, noe som har avdekket luken ned til krypten. Her ligger over 400 år gamle mumier. Ved å ta seg ned i dette rommet under kirkegulvet har vedkommende brutt gravfreden. Politiet vurderer også om han skal tiltales for likskjending.

Skadeverk på og i kirker er opprørende i seg selv, men ekstra alvorlig er det når ødeleggelsene går ut over uvurderlige objekter. Mange regnes som nasjonale kulturskatter. På grunn av historiske forhold, er kirkekunst og gjenstander spesielt tilvirket for kirkerommet blant våre eldste og mest betydningsfulle deler av vår kulturarv.

les også Mann siktet for grovt skadeverk på kirke – har vært nede i gravkjelleren

Som Riksantikvaren lenge har påpekt, er kirkene som kulturminner kanskje viktigere i Norge enn i andre land vi lett sammenligner oss med, som for eksempel Sverige og Danmark.

Dette fordi kirken – fra reformasjonen og frem til slutten av 1700-tallet – som institusjon var nesten enerådende som bestiller av større bygge-, dekorasjons- og utsmykningsoppgaver i Norge.

I fravær av eget kongehus, adelskap og aristokrati ble kirkene oppdragsgiver, arena og galleri for viktige deler av nasjonens materielle kunst- og kulturhistorie gjennom en periode på 250 år.

les også Statens kirkeansvar

I Norge finnes det om lag 1620 kirkebygg. 220 av dem er fredet i medhold av kulturminneloven, og i overkant av 750 kirker har status som «listeført» og gitt et særlig vern gjennom forskrift.

Likevel har under under halvparten av kirkene for eksempel tyverialarm. Altfor mange har heller ikke et fungerende brannvarslingssystem.

Det er en offentlig oppgave å sørge for at disse uerstattelige verdiene blir sikret og ivaretatt for ettertiden. Det betyr, banalt sagt, at de også må sikres i nåtid.