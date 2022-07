SØPPEL: – Norge er i dag kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga, skriver kronikkforfatterne (illustrasjonsfoto).

Vi trenger en sirkulær revolusjon!

For å komme oss innenfor planetens tålegrenser og stoppe det storstilte tapet av natur, må vi halvere fotavtrykket fra økonomien vår nå!

KAROLINE ANDAUR, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

ANJA BAKKAN RIISE, leder i Framtiden i våre hender

TRULS GULOWSEN, leder i Naturvernforbundet

I dag er årets Earth Overshoot Day – dagen da vi globalt har brukt opp jordens fornybare ressurser for i år. Fra i morgen går vi nok en gang over til å forsyne oss fra jorden på kreditt.

Dette har satt oss i en alvorlig naturkrise, og verdens økosystemer er på randen av kollaps. Bare siden 1970 har vi mistet 68 prosent av verdens dyrebestander.

Årsaken? En eksplosiv vekst i forbruket av varer.

Her er Norge i verdenstoppen. Stadig økende overforbruk gjør at vår Overshoot Day var 12. april. Det er verdt å nevne at Norge er i dag kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som oss, ville vi trengt 3,6 jordkloder.

Det er behov for sirkulær handling.

Skal vi komme oss ut av overforbruket og den akutte naturkrisen vi er i, må vi få til en overgang fra lineær til sirkulær økonomi og sette naturen i fokus.

Støre-regjeringen har lovet en handlingsplan. Den må komme snarest og ha langt mer trøkk enn tidligere.

Vi trenger et natur- og klimabudsjett som gjør at vi kan styre økonomien i en retning hvor vi kommer innenfor planetens tålegrenser.

Halvering av fotavtrykket må være hovedformålet med sirkulær økonomi.

Dette vil sikre at vi får en reell nedgang i overforbruket.

Myndighetene og næringsliv må rapportere på hvor sirkulære de er og vise at ressursforbruket faktisk går ned.

Vi må få på plass flere produsentansvarsordninger. Bedrifter må holdes

ansvarlige for at varer de selger samles inn, resirkuleres og gjenbrukes. Vi bør gjøre det samme med klær og mobiltelefoner som med panteflasker.

Det sirkulære må bli lønnsomt. Miljøavgifter må innføres på jomfruelige

ressurser slik at det blir billigere å satse på resirkulerte råvarer og gjenbruk. Avgiftsinntektene kan brukes til å utvikle nye løsninger for sirkularitet.

Regjeringen må få på plass momsfritak på reparasjoner, utleie og bruktsalg

som et effektivt grep for å øke sirkulær bruk av allerede produserte varer.

Staten må trå til. Det må bevilges mer støtte til Enova, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd til å utvikle ny teknologi og løsninger for sirkulær økonomi.

Norge er nå i forhandlinger om en global avtale for natur som vil kunne sidestille naturkrisen med klimakrisen. Som del av en nordisk koalisjon, har Norge tatt til orde for at det globale fotavtrykket skal reduseres med 50 prosent. Nå gjelder det å følge opp store ord med handling, der rike land som Norge følger opp både i utlandet og på hjemmebane.

Dersom vi skal lykkes, trenger vi samarbeid på tvers av departementer og bransjer.

Vi må tørre å tenke nytt både om forbruk, vekst og velstand.

Vi trenger altså ikke bare en handlingsplan, men en sirkulær revolusjon, slik at Norge og regjeringen kan stå i spissen for en ny økonomi med mer natur og mindre utslipp.