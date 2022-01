Kommentar

Biden i bratt motbakke

Av Per Olav Ødegård

Problemene tårner seg opp for Joe Biden. På ettårsdagen for hans presidentinnsettelse er det lite å feire.

Forrige uke var en av de verste for Biden etter at han flyttet inn i Det hvite hus 20. januar 2021. Høyesterett satte foten ned for et av Bidens viktigste coronatiltak, et krav om vaksinering og testing av ansatte i større bedrifter.

Samtidig ble det klart at Biden etter alt å dømme ikke får vedtatt en høyt prioritert stemmerettslov.

Etter disse nederlagene sa Bidens pressetalskvinne, Jen Psaki, at presidenten vil fortsette å dytte kampesteiner opp bakken. Hun tenkte vel på å fremholde presidentens utholdenhet og viljestyrke i møte med store utfordringer. Men det minnet mest om det greske sagnet om Sisyfos.

Sisyfos ble dømt av gudene til å rulle en stein opp en skråning. Hver gang steinen nådde toppen rullet den ned igjen og Sisyfos måtte starte på nytt.

For Biden har det vært et sisyfos-arbeid å samle tilstrekkelig støtte for ambisiøse lovforslag. Han er nær ved å nå målet, før han må innse at forslagene faller.

Det siste som falt var stemmerettsreformen. Det føderale lovforslaget er svært aktuelt fordi republikanere på delstatsnivå vil innføre valglover som gjør det vanskeligere, ikke lettere, å bruke stemmeretten. I desember måtte han legge til side storstilte lovforslag om sosiale reformer og klimatiltak.

Biden må, som Sisyfos, starte på nytt.

Det hjelper ikke hvor mange turer han tar til Capitol Hill for å be de folkevalgte om støtte, eller hvor mange historier han forteller om hvordan de løste problemer i Senatet i gamle dager. At mange ikke lenger lytter til ham viser at Biden er blitt betydelig politisk svekket.

For Biden må situasjonen oppleves utmattende og frustrerende. Men det er ingen klagesang vi får høre når han holder pressekonferanse på den siste dagen i sitt første år som president.

I stedet for å dvele ved nederlagene vil han sikkert snakke om hva som er oppnådd. Det er også en anledning for ham til å legge frem hva han ønsker å oppnå i det andre året som president.

Biden fikk vedtatt den største infrastrukturplanen på flere tiår, med støtte fra noen republikanere. Han fikk også gjennomslag for en omfattende corona-krisepakke. Arbeidsledigheten er lav og den økonomiske aktiviteten høy.

De første månedene svarte godt over 50 prosent i meningsmålingene at Biden gjorde en god jobb. Nedturen startet med en kaotisk retrett fra Afghanistan.

Amerikanere flest ønsket å hente soldatene hjem, men var sterkt kritiske til måten det skjedde på. Kanskje har USAs ydmykende retrett fra Afghanistan fått president Vladimir Putin til å sette Biden på prøve ved å skape en ny krise. Russland har flyttet 100 000 soldater til Ukrainas grense og Putin stiller USA og Nato overfor et ultimatum.

Utover høsten ble det tydelig at pandemien langt fra var over. Biden lovet å vinne kampen ved hjelp av massevaksinering. 4. juli sa han at USA var nær ved å erklære seier over viruset. Men nå sprer smitten seg raskere enn noensinne og aldri har det ligget like mange corona-pasienter på amerikanske sykehus. Årsaken er den særdeles smittsomme omikron-varianten, og at et betydelig mindretall ikke vil la seg vaksinere.

Den høyeste inflasjonen siden begynnelsen på 1980-tallet leder også til misnøye med Bidens ledelse. Han har begrenset innflytelse på drivstoffpriser og problemene i de globale forsyningskjeder, men det skjer på hans vakt.

I FiveThirtyEights gjennomsnitt av meningsmålinger er 42 prosent fornøyd med jobben Biden gjør. 51 prosent er misfornøyd.

Av de siste fem presidenter hadde bare Donald Trump lavere oppslutning etter ett år i Det hvite hus.

Biden kan selvsagt snu denne trenden, slik andre presidenter før ham har klart. Men tiden er kort. I høst er det mellomvalg og demokratene kan komme til å miste det lille flertall de har i Kongressen. Da kan Biden bare glemme å foreslå reformer.

Pandemien og økonomien trekker Biden ned. Disse altoverskyggende sakene kan paradoksalt nok også gi ham en opptur, hvis utviklingen går i riktig retning. Det vil si, hvis pandemien avtar og amerikanere flest opplever økonomisk fremgang.

For ett år siden sto USA overfor store utfordringer. Flere hundre millioner vaksinedoser skulle settes. Det gjaldt å få fart på amerikansk økonomi.

Biden la frem ambisiøse planer om bedre velferd, grønn omstilling og store offentlige prosjekter. Forslagene var i overkant ambisiøse, tatt i betraktning av at demokratene har et syltynt flertall på Capitol Hill. Og særlig fordi Biden sliter med å overbevise alle i sitt eget parti.

De demokratiske senatorene Joe Manchin fra West Virginia og Kyrsten Sinema fra Arizona stanset først Bidens Build Back Better-plan, fordi den var for kostbar. Deretter blokkerte de for en stemmerettslov som de faktisk støtter.

De vil bare ikke at den skal bli vedtatt med simpelt flertall, det vi si kun demokratiske senatorer. Det betyr i praksis at loven ikke blir vedtatt denne uken.

Manchin og Sinema taler om verdien av tverrpolitisk samarbeid, men det er for lengst gått tapt i Washington.

Da Biden ble president lovet han en politisk normalisering etter fire turbulente år med en president som talte med konstant utestemme og som sendte kaskader av Twittermeldinger i store bokstaver. Biden lovet forsoning og samarbeid. Det gikk dårlig.

Det er strid i det demokratiske parti mellom utålmodige aktivister på den progressive fløy og mer konservative bremseklosser.

Det republikanske parti er for en stor del blitt redusert til en ukritisk heiagjeng for Trump. Frontene er blitt hardere og ordskiftet enda mer uforsonlig enn det var for ett år siden.