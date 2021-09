VALG I HJERTET AV EUROPA: – Det kan se ut som om sosialdemokratenes kanslerkandidat Olaf Scholz (t.v.) er i ferd med å klatre ut av mange års tro tjeneste for Merkel. Personlig synes jeg at dette vil være et klart fremskritt for det tyske demokratiet, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

De statsbærende tyske partiene

I Tyskland går det antakelig mot en ny rødgrønn koalisjon ved Forbundsdagsvalget i dag 26. september.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HELGE HØIBRAATEN, professor emeritus i filosofi

Riktignok trenges høyst sannsynlig også et tredje parti i tillegg til sosialdemokratene (SPD) og De Grønne; kandidater er Fridemokratene (FDP) og Die Linke. Utenrikspolitisk vil Die Linke måtte sluke noen kameler for å kunne bli med, så det blir nok i stedet Fridemokratene.

Valgsensasjonen, tatt på forhånd, vil være at sosialdemokratene som parti igjen får flest stemmer, hvilket forrige gang skjedde i 1972 under Willy Brandts tid som kansler. Ikke De Grønne, som på forsommeren så ut til å kunne klare det, og ikke kristelig-demokratene. De siste har alltid ellers fått flest stemmer. La oss i denne historisk orienterte oversikten ikke minst se litt nærmere på dette.

Da det kristelig-demokratiske partiet (CDU) ble grunnlagt i Tyskland etter krigen, med et partnerparti i Bayern (CSU), ble en genial idé omsatt i praksis: Dette skulle ikke være et parti for katolikker alene, men også for evangeliske kristne, ja for protestanter av alle slag. Men hvorfor var dette et genialt trekk, og ikke bare et opplagt trekk? Hvorfor var det katolikker som kom på ideen? Og kan det være noen grunn til å dvele ved dette nå?

Ett grunnleggende svar er at idéen bidrar til å forklare den enestestående suksessen CDU/CSU har vært i Tyskland etter annen verdenskrig. Et annet og enda mer grunnleggende svar er at Tyskland var reformasjonens kjerneland, men at reformasjonen der ikke ble fullendt – jeg hadde nær sagt: før kristelig-demokratene! Etter lange og bitre religionskriger ble Tyskland delt sånn halvt om halvt i katolikker og protestanter – men ikke rett og slett i territorier, mer som et lappeteppe. Av slikt blir det likevel gjerne problemer når et land skal samles til en moderne nasjonalstat, slik Tyskland ble i 1871. Og løsningen av det tyske spørsmål førte spesielt til et problem for katolikkene, noe som igjen førte til at de organiserte seg som parti.

les også Tysklands rødgrønne favoritter

Den tyske samlingen i 1871 – 150 år gammel i år – gikk på bekostning av Det tyske Rikes tradisjonelle kjernemakt Østerrike. Det gikk rett og slett ikke å ta hele det østerriksk-ungarske-slaviske Habsburger-riket inn i nasjonalstaten, trass i intense forsøk under revolusjonstiden i 1848. Spørsmålet ble avgjort i 1866 gjennom en krig mellom Prøyssen og Østerrike, som den prøyssiske kansler Bismarck vant mot keiser Franz Ferdinand. Bismarck forlangte ikke territoriale avståelser fra Østerrike, men fikk knesatt at Østerrike ikke skulle være med i samlingen. De tyske borgerne av Habsburg-riket var i all hovedsak katolikker og disse katolikkene havnet altså utenfor det kommende nye tyske riket sentrert rundt Prøyssen og Berlin, som ble proklamert etter en krig mot Frankrike i 1870-71.

Bismarck stolte ikke på de katolikkene som var igjen, i Bayern, i Baden, i Rhinland, Westfalen og Schlesien hovedsakelig. Flertallet av de nye tyskerne var protestanter, og forholdet mellom de tidligere religionspartiene var preget av sterke fordommer. Bismarck forsøkte seg med sin mistro overfor katolikkene, som han mente i siste instans var lojale overfor Roma. Han måtte gi det opp og det var heller ikke sant det han syntes å mene: Tyske katolikker ble like patriotiske som protestantene. Bismarck gikk løs på sosialdemokratene i stedet, heller ikke det med særlig suksess. Katolikkene organiserte seg i det Katolske Sentrum, sosialdemokratene var organisert i SPD fra 1863, og dette partiet ble i årtiene frem mot 1914 etter hvert det største partiet trass i forbud en del år. SPD ble også det mest statsbærende partiet under vekslende koalisjoner i den ustabile Weimar-republikken fra 1919 til 1933.

Men etter annen verdenskrig tapte sosialdemokratene et første og avgjørende slag om Forbundsrepublikken Tyskland, som ble navnet på den nye utgaven av det tyske riket. Det all-kristne partiet vant det første valget i 1949 og ble sittende med makten til 1965, av og til i koalisjon med småpartiet FDP, det fridemokratiske eller liberale partiet. I det året kom den første store koalisjon mellom CDU/CSU og sosialdemokratene, og etter valget i 1969 klatret så utenriksminister Willy Brandt opp fra koalisjonen og inn i kanslerstolen gjennom et historisk banebrytende samarbeid med et FDP, som var havnet utenfor regjeringsvarmen fire år før. Brandt svarte på utfordringen fra valgseieren ved å lage den såkalte tyske «østpolitikken», en politikk som ikke minst lettet forholdene mellom Forbundsrepublikken og den andre tyske staten DDR. (Østerrike forble etter 1871 utenfor Tyskland og gjaldt altså ikke i denne forstand som en tredje tysk stat, trass i at ønsket om å komme inn var sterkt etter første verdenskrig; det ble avslått av seiersmaktene. Etter annen verdenskrig var ønsket klart mindre: Plutselig var det nå en viss fordel i å bli kalt østerriker og ikke tysker.)

les også Bismarcks skandinaviske union

Brandts politikk var kontroversiell, men skapte også en stor begeistring i Tyskland – ikke bare til venstre. Endelig skulle det skje noe virkelig konstruktivt i forhold til østblokken, noe som blant annet var blitt hindret av Hallstein-doktrinen fra 1965, som utelukket diplomatisk normale forbindelser med stater som anerkjente DDR. Likevel var bare så vidt det bar, da det sommeren 1972 gikk mot et vellykket mistillitsvotum mot regjeringen Brandt. Men da stemmene var talt opp, hadde CDU/CSU likevel ikke lykkes med å kaste Brandt, selv om de hadde vunnet over endel representanter fra regjeringspartiene. Kristelig-demokrater måtte altså ha stemt for Brandt, kanskje kjøpt av øst-tyske Stasi? Uansett, vi løp i euforisk stemning ut på gatene. Var dette vendepunktet? Ville sosialdemokratiske SPD nå igjen bli statsbærende parti som det var i Weimar-republikken?

Nei, eller ikke så sterkt som CDU/CSU i alle fall. Tyskland ble faktisk regjert av en sosial-liberal koalisjon fra 1969 til 1982, med Brandt og Helmut Schmidt som kanslere. I det året gjorde FDPs Hans-Dietrich Genscher en salto mortale og hoppet ut av regjeringen, men beholdt livet i en ny koalisjon med Helmut Kohl og CDU/CSU – en koalisjon som skulle vare i 16 år, tvers gjennom den tyske gjenforeningen i 1990 og vel så det. Fra 1998 til 2005 regjerte så sosialdemokratenes Gerhard Schröder sammen med De Grønnes Joschka Fischer. Og så kom Angela Merkel fra CDU/CSU og satt som kansler i nye 16 år, til nå.

Statsbærende parti er altså CDU/CSU, om det kan det ikke være tvil. De har sittet i regjering som seniorpartner (kort også alene) i 52 av årene siden starten i 1949, SPD som seniorpartner i 20, og dessuten som juniorpartner i 12 av Merkels regjeringsår. La oss nok en gang spørre: Hvorfor har det vært slik?

Vi har allerede nevnt CDU/CSUs åpenhet for andre konfesjoner enn den katolske. I tillegg kommer nå det faktum at fra 1945 ble Tysklands gjenværende nord-østre territorium del av Sovjet-Samveldets østblokk. Dette førte i den nye veststaten til at maktbalansen mellom katolikker og protestanter tippet litt over i katolsk retning. De berømte og mektige politikerne Konrad Adenauer (kansler 1949-1963), Franz Josef Strauss og Helmuth Kohl (kansler 1982- 1998) var alle katolikker. Føy nå til at dette partiet ikke bare har vært et markedsliberalt parti, selv om 1950-årenes tyske økonomiske «mirakel» til dels stod i markedsliberalismens tegn og således også ble støttet av industri og handel.

Partiet har hatt sin kapitalistfløy, så å si, men også en sterk arbeidstakerfløy under innflytelse fra katolsk «sosiallære». Den tyske markedsliberalismen fikk alt fra nystarten etter krigen navnet «sosial markedsøkonomi», med tradisjoner helt tilbake til Bismarcks helse- og sosiallovgivning, som på sin side utgjorde et forsøk på å konkurrere ut sosialdemokratenes politikk i det tyske keiserriket. Også SPD har brukt denne økonomibetegnelsen etter at partiet i 1959 orienterte seg mer vekk fra marxistisk tradisjon. Når Angela Merkel de siste 16 åra etter sigende har dratt CDU litt til venstre, nærmere sosialdemokratiet, så er grunntendensen i dette ikke så entydig som man kunne tro, historisk sett.

Et annet faktum av betydning for tysk etterkrigstids partihistorie, er at da Tyskland ble todelt, kom det også til en slags tvangssammenslutning av kommunistpartiet og sosialdemokratene i øst – til det såkalte «Sosialistiske enhetspartiet» (SED) som så ble totalitært statsbærende. Man skal vel passe seg for å dra for sterke konsekvenser av dette faktum, men saken er i alle fall at da muren falt i 1989, gikk det ikke så bra med å bygge opp et slagkraftig SPD i de nye delstatene.

Ikke minst viktig var det at partikritiske medlemmer av statspartiet SED likevel slo ring om det og ville utvikle det snarere enn å gå over til SPD. Her begynte den historien som i dag representeres av partiet Die Linke. Det tyske kommunistpartiet hadde historisk sitt utspring i at SPD i 1914 – i likhet med sosialistene i Frankrike og Labour i Storbritannia – stemte for krigsbevilgninger da første verdenskrig begynte.

Splittelsen dette skapte, førte til dannelsen av kommunistpartiet KPD i 1918. Etter hvert kom den Moskva-ledede internasjonale kommunistbevegelsen Komintern til å se sosialdemokratene som fascismens venstre fløy – faktisk helt til etter Hitlers maktovertakelse, da både kommunister og sosialdemokrater ble statsfiender. Tvangssammenslutningen av sosialdemokrater og kommunister etter annen verdenskrig var i all hovedsak et uttrykk for at det øst-tyske territoriet nå stod under Sovjets kontroll. Totalitære SED kunne pynte seg med KPD-lederne Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht som var blitt myrdet i januar 1919 – etter manges mening med godkjennelse fra SPD’s forsvarsminister Gustav Noske.

Med DDR på vei mot graven, var det jo likevel grunn til å anta at et gjenoppstått SPD kunne få stor tilslutning. I DDR var katolikkene i klart mindretall og områdene hadde historisk sognet til SPD i betydelig grad. Men trass i sosialdemokratiske seire i et par områder, var det i 1990 kristeligdemokraten Helmut Kohl som feide inn en valgseier for øst-CDU, med løfter om gull og grønne skoger eller «blomstrende landskap» som han sa, samt den demokratiske løgnen om at en vest-mark (DM) i utgangspunktet skulle være lik en øst-mark (reelt forhold var 1:14). Dette hadde katastrofale konsekvenser for økonomien i øst: Vestmark-priser på varer som skulle selges i øst, gjeld plutselig i DM. Det kan bare forklares som et resultat av demokratisk symbolikk og at folk betraktet staten som bankerott uansett, med en viss politisk rett.

Nå kan det se ut som om SPDs kanslerkandidat Olaf Scholz er i ferd med å klatre ut av mange års tro tjeneste for Merkel og inn i en ny rødgrønn koalisjon med Annalena Baerbock. En av de faktorene som virker i denne retning er at SPD synes å ha styrket seg betydelig i det tidligere DDR. Personlig synes jeg at dette vil være et klart fremskritt for det tyske demokratiet: Det er ikke bra at ett parti setter så sterkt preg på et land som CDU/CSU har gjort det.

Det er likevel først og fremst en suksess-historie vi her har for oss, i denne polariseringsperioden i politikk verden over. Bonn- og Berlin-republikken har hittil unngått den fatale polariseringen som gjorde Weimar-republikken til verdens mest studerte mislykte demokrati-eksperiment. En styrke ved de tyske kristelig-demokratene var at lederen Konrad Adenauer, som hadde vært borgermester i Köln og fikk gjort Bonn til midlertidig hovedstad, i noen grad dempet tysk nasjonalisme. Selv i nederlaget slapp nasjonalismen ikke taket i Tyskland, hvilket ikke minst kan leses i det brede politiske ønsket om at det skulle settes sluttstrek for krigsforbrytelser.

Men kölneren Adenauer var egentlig ganske distansert til sitt folk, han hadde selv sittet i nazistenes fengsel og hadde ikke noe brennende ønske om en rask tysk gjenforening med Berlin som hovedstad. SPD hadde større vansker med dette nasjonale temaet. Adenauer sa at Asia – den «asiatiske despotismen» som det kaltes – begynte i Berlin. Han var slett ikke noen liberal kosmopolitt, men stod for en atlantisk og europeisk – ikke minst franskrettet – orientering som fortsatt bør holde.

les også Tre kjemper om Merkels jobb

Hva så med de nyeste av de større partiene i valget? Bare noen korte bemerkninger:

Innvandringsfiendtlige og nasjonal-radikale AfD har egentlig «manglet» i den tyske partifloraen, det vil si: Tilsvarende partier har jo mange år, ja tiår på baken i andre europeiske land. Årsaken til dette er åpenbar: De andre tyske partiene har kjempet durabelig for å holde slike partier ute av Forbundsdagen, historisk med svært god effekt. Hertil hører Franz Josef Strauss’ parole om at det ikke skal finnes et forfatningsforenlig parti til høyre for CSU.

At AfD brøt gjennom etter flyktningskrisen i 2015, skyldes ikke bare krisen, det skyldes at tiden for Strauss’ parole nok er over. CDU og CSU har liten nytte i å legge seg langt ut til høyre når det europeiske radikale høyre har fått innpass overalt likevel. I Sachsen er AfD til og med største parti. I stedet får kampen stå åpent i parlamentet.

Så til De Grønne. Partiet nærmer seg femtiårsdagen og var slik sett den politiske oppfinneren av den grønne agenda i tiden der Club of Rome ga verden det første sterke økologiske advarsel. Tematikken har også lange intellektuelle eller åndelige røtter i Tyskland – dette landet av industrialister, teknikere og kalde analytikere, men også av kjærlighet til og åndelig innforlivelse i natur.

I startfasen var De Grønne sterkt preget av denne herkomsten, fundamentalister av flere typer hadde fest. Men etter hvert satte de såkalte «Realos» med den kompromissløse praktiker og tidligere demonstrasjons-slåsskjempe Joschka Fischer seg gjennom, og Joschka ble stadig mer begeistrende og fredelig på samme tid fra De Grønnes inntreden i Forbundsdagen. I realiteten var han delvis med og skapte De Grønne for å kunne bringe den opprørske sekstiåtter-generasjonen entydig over på forfatningens grunn. Det lyktes.

Det er lenge siden Joschka Fischer nå, i stedet fikk partiet for et par år siden to smellvakre og kommunikativt sterke ledere i Robert Habeck og Annalena Baerbock. De er begge «Realos» uten enhver blygsel, og vesentlig mer moderate i tonen enn unge MdG i Norge. Baerbock ble kanslerkandidat, men gjorde noen feil og blir ikke kansler, slik håpet lenge var.

Men får partiet 15-16 prosent av stemmene som nå forutsies, kan de ikke holdes utenfor regjering. Partiet kan nok en gang bli statsbærende, la oss vente og se.