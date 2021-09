FALSKE TILSTÅELSER: – I årene etter 9/11-angrepet ble «terrorister» utsatt for overgrep og tortur i den amerikanske Guantanamo-leiren på Cuba. Flere tilsto falskt at de hadde vært med å planlegge 9/11 og tilsvarende grusomheter, skriver kronikkforfatteren.

Ekte mennesker og falske tilståelser

Noen tilstår selv om de vet at de ikke har begått ugjerningen. Andre begynner å tvile på egen hukommelse, og er redd for at de har fortrengt grusomme handlinger.

SVEIN TORE BERGESTUEN, medforfatter av læreboken «Den profesjonelle samtalen»

Falske tilståelser kommer i flere varianter. Fenomenet virker fjernt for de fleste av oss. Men er nok mer vanlig enn vi tror. Når vi stiller ledende spørsmål, påvirker vi påliteligheten i svarene vi får. Den mest alvorlige varianten er når manipulasjon fører til falske tilståelser.

Det er 20 år siden terrorangrepet på World Trade Center. I årene som fulgte ble mange «terrorister» utsatt for overgrep og tortur i fangeleiren Guantanamo Bay. Flere tilsto falskt at de hadde vært med å planlegge 9/11 og tilsvarende grusomheter.

Det er 24 år siden fetteren til Birgitte Tengs tilsto å ha drept sin kusine, etter måneder i isolasjon, og etter å ha blitt utsatt for manipulative avhørsteknikker.

Det er 43 års siden Fritz Moen ble dømt for det første av to drap han ikke hadde begått. Han tilsto i avhør i 1997. Den falske tilståelsen førte til at mange vitner ble droppet i hovedforhandlingen.

Det er 35 år siden drapet på Olof Palme. Over 130 personer har tilstått å ha drept den tidligere svenske statsministeren.

Det er 30 år siden Thomas Quick begynte å snakke om groteske drap i terapi, som etter hvert ble til en rekke tilståelser av nesten 40 drap.

I mange land, deriblant USA, praktiserer fortsatt de vi kaller tilståelsesfokuserte avhørsteknikker, der formålet er å få frem nettopp det – en tilståelse. I Norge var Tengs-saken startskuddet på et paradigmeskife i norsk politi, fra en slik erfaringsbasert, manipulativ praksis, til en forskningsbasert metode. Som vi skriver i vår bok «Den profesjonelle samtalen», var det lagt opp til påvirkning og manipulasjon:

«Du starter bearbeidelsen av ham allerede ved første kontakt og skal ha som mål å bli den eneste han kan støtte seg til i hans vanskelige situasjon. Du har kontroll med hvem han får ha kontakt med, og på den måten hindre at han får psykisk støtte av andre (...) Ha gjerne en tørkerull liggende slik at han ser den, men ikke når den. Når du ser han sliter, rekker du ham omtenksomt tørkerullen og understreker med dette medmenneskeligheten og din forståelse av hvor vondt han har det.»

Endringene i avhørsmetoden har redusert risikoen for falske tilståelser. Men de vil fortsatt komme i ulike varianter. Vitenskapelige artikler og forskning på temaet, beskriver hvordan falske tilståelser utløser en lang kjede av bekreftelsesfeller i politiets arbeid, hvordan den virker på juryen, og hvordan en tilståelse har en tendens til å trumfe all annen informasjon som peker mot uskyld. Altså, det «ultimate beviset».

Det er et paradoks at bistandsadvokaten til Birgitte Tengs’ foreldre sier til VG at det bør komme en ny tilståelse i saken, denne gangen fra den nye siktede. Det var jo nettopp en falsk tilståelse som satte både politiet, påtalemyndighet, dommere og lokalsamfunn på feil spor. I dag har politiet sagt klart og tydelig at den frikjente fetteren ikke er mistenkt for noe. Det holder foreløpig ikke for foreldrene. De vil gjerne ha en ny tilståelse. Det er dypt menneskelig og forståelig. Men slik kan ikke rettssamfunnet resonnere.

Forskere deler falske tilståelser inn i tre hovedkategorier:

Frivillig falsk tilståelse (Palme/Quick). Dette er mennesker som tilstår ugjerninger de vet de ikke har begått. Motivene kan variere, men det kan for eksempel bunne i et ønske om oppmerksomhet.

Internaliserende falsk tilståelse (Tengs). Mistenkte/siktede begynner å tvile på sin egen hukommelse, og tror uriktig at hen er skyldig. Dette kan komme som følge av manipulative, tilståelsesfokuserte avhørsteknikker.

Kapitulerende falsk tilståelse (Guantanamo/Moen). Tilståelsen kommer som en reaksjon på sterkt fysisk og/eller psykisk press, og blir en løsning for å unnslippe flere avhør, overgrep eller trusler.

Fetterens innrømmelse av noe han ikke hadde gjort, er en internaliserende falsk tilståelse, og et eksempel på en grov prosessfeil som preger alt som skjer videre i saken.

Systematiske undersøkelser av uriktige domfellelser i USA, basert på nye DNA-tester, viser at uskyldige har tilstått falskt i om lag 25 prosent av sakene. Mørketallene er åpenbart mange, fordi uriktige domfellelser som forblir ukjente, ikke er med i denne statistikken.

Uten kunnskap om falske tilståelser, er det rett og slett vanskelig å tro at noen kan innrømme noe de ikke har gjort. Med økt kunnskap i både befolkningen generelt og i rettsapparatet spesielt, er det lov til å håpe på at fremtidige falske tilståelser blir avslørt før det utvikler seg til den mest alvorlige justisfeilen – uriktig domfellelse.

Det er gledelig å se at det strømmer jusstudenter til det nye faget rettspsykologi, i regi av Tim Brennen og Ulf Stridbeck ved UiO. Undervisningen vil tilgjengeliggjøre forskningen og forhåpentligvis styrke den offentlige debatten rundt falske minner og falske tilståelser. Det er en gåte for meg at jusstudenter hittil ikke har fått undervisning i rettspsykologi tidligere.

Med økt kunnskap kan vi også forstå at falske tilståelser faktisk kommer fra ekte mennesker.