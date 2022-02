Kommentar

Et punktum å være stolt av: Rødt, hvitt og rått!

Av Leif Welhaven

OL-HISTORIE: Therese Johaug brast i gråt etter å ha tatt sitt tredje individuelle OL-gull. Til høyre viser Marte Olsbu Røiseland frem sine fem OL-medaljer, mens Johannes Thingnes Bø fikser en selfie av seg og broren etter et fantastisk mesterskap hvor de norske skiskytterne i alt tok 14 medaljer - hvorav seks var gull.

ZÜRICH (VG) Det varmer at Therese Johaug fikk sette et dobbelt punktum i iskalde Zhangjikaou. Her snakker vi «vel blåst» i ordenes rette betydning. Det er noe lettere symbolsk over siste kapittel av De olympiske leker i 2022.

Lekene i Beijing - der mye har foregått langt utenfor hovedstaden - står igjen som de mest innbringende for en norsk tropp noensinne. At akkurat Therese Johaug fikk hente hjem det sekstende og siste gullet, er en verdig avslutning både for hennes sanking og for totalen til verdens beste vinteridrettsnasjon.

Den ekstreme jernviljen betalte seg. Veldig mye rundt disse lekene vil stå igjen som uverdig og ugreit.

Men det Norge har levert sportslig sett vekker internasjonal oppsikt, med særdeles god grunn. På pressesenteret i Zhangjikaou har den norske gullgrådigheten vært en kronisk snakkis blant journalister fra helt andre steder enn Holmenkollen eller Birkebeineren skistadion.

En av dem som naturlig nok har vakt mye oppsikt er den tredobbelte olympiske mesteren Therese Johaug. Det var ikke til å komme unna at den tidligere dopingdommen ble trukket frem internasjonalt tidlig i OL, men summa summarum er det gullene som heldigvis har fått det meste av oppmerksomheten.

Det var ingen overraskelse at hun skulle vinne alle distansene i Kina, men like fullt usedvanlig gledelig. Det var så vidt båten bar på 10-kilometeren. Da karrierens siste olympiske kraftanstrengelse skulle gjennomføres, var det derimot ingen tvil om hvem som er verdens beste kvinnelige skiløper.

Det kan være hun kommer til å forbli det en stund til, fortsatt vet vi ikke om hun legger opp eller går på en ny sesong. Fire år fra nå må vi uansett basere oss på andre enn henne når de olympiske gullene skal hjem. For Therese Johaug kunne ikke kontrasten vært større mellom det hun opplever nå, og hvor hun befant seg da det var OL i Pyeongchang i 2018.

Det var ingen selvfølge at hun skulle komme tilbake med bravur etter en 18 måneder lang dopingdom, men måten hun slo tilbake på kommer det alltid til å stå enorm respekt av. Og hun kan med hevet hode se tilbake på en olympisk merittliste som endte med fire gullmedaljer, en sølvmedalje og en bronse. For Norge ble sluttsummen 16 gullmedaljer, 8 sølv og 13 bronse.

En total på 37 medaljer er fem flere enn Olympiatoppens målsetting. Faktisk er det to færre enn vi kapret i Sør-Korea sist, men med forbedring i gullkolonnen er det bare å fylle ut historieboken. På langrennssiden har det faktisk kladdet noe, men så lenge Johaug og Klæbo er aktive blir det fort gullgaranti uansett.

Skiskytterne har alt i alt aller mest grunn til å være fornøyde, ettersom de kan ta med 14 medaljer hjem, med Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland som kongen og dronningen. I kombinert ble hele følelsesspekteret tatt i bruk. Alt fra gulljubel og strålende leker fra spesielt Jørgen Graabak, til fortvilelsen over hvor hardt pandemien skulle ødelegge OL for Jarl Magnus Riiber. Ellers har vi jo sett Marius Lindvik levere et av de råeste hoppene vi har sett, mens vi også har medaljer i freestyle, snowboard, curling, alpint og skøyter.

Alt i alt er bredden i medaljefangsten noe av det Norge kan være mest stolt av. På makroplan har det på mange måter vært et grusomt OL i Kina. Det har vært blottet for sjarm, varme, lyd og leven. En kulde på flere fronter har preget lekene. Den internasjonale olympiske komité har igjen vist seg fra en ikke veldig appellerende side, gjennom hvordan vanskelige saker blir håndtert.

Skyggesiden av lekene må vi ikke la drukne helt i den norske gullrusen. Men den andre siden skal vi få glede oss over idrettsprestasjoner av aller høyeste klasse. Rent sportslig sett har det vært rødt, hvitt og rått å følge de norske utøverne i Kina.

Og det er fint at den aller siste hederen havnet hos en utøver det har vært kontroverser rundt, men som uansett står igjen med et solid avtrykk i norsk skisport.