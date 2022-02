Kommentar

Står Støre stødig i stormen?

Av Hanne Skartveit

Jonas Gahr Støre sliter. Med en svak regjering, uten venner i Stortinget. Fra nå av kan det bare bli verre. Før det kanskje blir bedre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Starten ble tyngre enn noen hadde forestilt seg. Enhver regjering som møter økte strøm- eller bensinpriser - hvor som helst i verden - får trøbbel. Men nå er det ekstra tøft i norsk politikk. Med en mindretallsregjering som ikke har noen støttespillere i Stortinget. Som må forhandle og strekke seg i hver eneste sak. Som i utgangspunktet ikke kan regne med hjelp fra noen.

Begge faller

Hverken dagens strømkrise, pandemi eller Ukraina står omtalt i noe partiprogram. Men det er dette som preger både Norge og verden akkurat nå. Slik kriser alltid vil overskygge en regjerings daglige arbeid.

Nå faller begge regjeringspartiene på meningsmålingene, fra svært ulike utgangspunkt. Sp gjorde i høst et av sine beste stortingsvalg noensinne. Ap gjorde et av sine aller dårligste. Så Ap synker fra et historisk lavt nivå. Mens Sp, på sin side, nå nærmer seg det nivået det ofte har ligget på, dersom vi ser bort fra valgene under de to EU-kampene på 1970- og 1990-tallet, da partiet lå svært høyt.

Ap synker fra et historisk lavt nivå. Partileder Jonas Gahr Støre testes for alvor nå.

Vi vet at Sp-folk er mest opptatt av hva de faktisk får gjort. De liker makt, og bruker den når de har den. Nå har Slagsvold Vedum og hans folk makt. De bruker den for alt det er verdt. Får skutt ulv. Oppløser regioner. Styrer landbrukspolitikken. Gjør alt de kan for å stanse eksport av strøm til Europa. I tillegg til alle de store og små beslutningene som går under radaren for de fleste, men som er del av den daglige styringen av Norge.

En ny balanse

Støre må forholde seg til et langt sterkere og mer selvbevisst Sp enn det tidligere statsminister Jens Stoltenberg måtte gjøre da han ledet den rødgrønne trepartiregjeringen (2005 til 2013). Den gangen var også SV med. Sp var minst den gangen. Ap var mye større enn i dag.

Derfor var balansen mellom Ap og Sp en helt annen da de innledet regjeringsforhandlinger i fjor høst. Støre ville ha en bred koalisjon, med SV på laget. Det ville ikke Sp. Virkelig ikke. Vi var mange som ikke helt tok det alvorlig, når Vedum og hans folk til det kjedsommelige gjentok at de ville ha en regjering med Ap alene. Ingen andre.

Samtidig var Sp bedre skodd. Mens Vedum gjennom mange år hadde forberedt både partiet, seg selv og sine partikollegaer på regjeringsmakt, hadde Ap-leder Støre måttet bruke de siste årene på å rydde opp etter metoo. På å samle partiet, og gjenreise tilliten både til seg selv, og til partiet han leder.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunne bygge partiet sitt, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte rydde opp etter metoo og alt som fulgte med det. Her er de to ved fremleggelsen av regjeringens havvindsatsing nylig.

Aps manglende erfaring

Resultatet kjenner vi. Sp-folket fikk det som de ville. Og de fikk det Arbeiderpartiet de ville ha. Gjennom valgkampen og forhandlingene på Hurdal presset de Ap bort fra rollen som styringsparti, og over til å bli mer av et reaksjonært reverseringsparti.

Sp fikk gjennomslag for å reversere en rekke reformer som ble innført av den forrige regjeringen. Noen av dem riktig dårlige, som regionsreformen. Men også domstolsreformen, som er viktig for å styrke borgernes rettssikkerhet. Mens Ap har tradisjon for å reformere, og justere det som ikke er bra nok, har Sp tradisjon for å ønske seg tilbake til tidligere tider, og forme politikken sin deretter.

Vedum og hans folk var bedre skodd også på andre vis. Senterpartiet har flere ganger deltatt i samarbeidsregjeringer som ikke har flertall bak seg i Stortinget. Dette er en erfaring Ap mangler. Ap har alltid enten styrt alene, eller regjert sammen med andre partier, med stortingsflertallet i ryggen.

Høyre og Ukraina

På toppen av det hele møter Støre og hans folk en særdeles ivrig opposisjon på Stortinget. Noen vil si aggressiv. SV-leder Audun Lysbakken har gjort det helt klart at hans parti er i opposisjon, og at regjeringen ikke kan ta noe for gitt fra SV. Mens nylig avgått statsminister, Høyre-leder Erna Solberg, var full sving i opposisjonsrollen fra første øyeblikk.

Høyre-leder Erna Solberg gikk rett inn i opposisjonsrollen, da hun ikke lenger var statsminister, men stortingsrepresentant.

Mest oppsiktsvekkende er det at Solberg og hennes parti har gått ut mot regjeringens håndtering av Ukraina-krisen - mens den pågår. Tradisjonelt har Høyre og Ap stått sammen i utenrikspolitikken. Det har sikret både norsk Nato-medlemskap, og at Norge har en solid forankring i Europa. Det er for dramatisk å si at denne utenrikspolitiske aksen er i fare. Men det er likevel urovekkende å se at Høyre velger dette tidspunktet for å kritisere regjeringens Ukraina-politikk.

Makten mer delt

Det er viktig å huske at politikk også handler om personer. Om mennesker som liker og misliker hverandre. Om det er gjensidig tillit - og om det finnes fortrolige rom der politiske motstandere kan snakke fritt sammen. Særlig i kriser. Det er alvorlig dersom denne fortroligheten og tilliten svekkes.

Stortinget er mektigere enn på lenge. Det stiller krav, også til opposisjonen, om å opptre ansvarlig når det trengs. Og det stiller krav til oss i pressen om å se at det å kritisere makten, i større grad innebærer å stille kritiske spørsmål til opposisjonen - i tillegg til å vokte regjeringen. Makten er delt mer enn før. Da må også søkelyset treffe bredere.

I regjeringsapparatet trøster mange seg med at strømkrisen tar all oppmerksomhet akkurat nå, men at det kommer andre tider når den er over. At det ligger en slags ny start, et sted der fremme. I så fall må de være tålmodige. Alt tyder på at det blir verre og verre, også i tiden fremover. Med lokale stridigheter om fylkesgrenser, med kamp om kraft og utbygginger, med dyre ønsker og krav fra alle kanter - og med en svært urolig sikkerhetspolitisk situasjon.

Blir testet

Så hvordan takler Støre alt dette? Presset og ansvaret? Det er tidlig i løpet. Men så langt ser han ut til å holde motet oppe. Gjennom de siste års prøvelser har han vist seg seig og utholdende. Han har vokst gjennom motgang.

Vi vet at Støre er en erfaren utenrikspolitiker, med et bredt kontaktnett. Det kan komme godt med, i et Europa der krig igjen truer. Nå må Støre håndtere kriser både her hjemme, og ute. Han blir testet for alvor. Så langt ser han ut til å stå stødig i stormen. Men det er for tidlig å felle en dom. Både over ham som statsminister. Og over regjeringen hans.