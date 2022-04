Leder

Uholdbare forhold i barnepsykiatrien

HJELPEN SVIKTER: Pandemien har ført til å en eksplosiv økning i psykisk helseplager hos barn. Hjelpeapparatet roper varsku. Systemet var underdimensjonert i utgangspunktet.

Barn har et altfor dårlig psykisk helsevern i Norge. Her kreves et umiddelbart krafttak. Og det er helseministeren som må ta ansvaret.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mange av våre barn er i krise. Krisen har vært varslet de to siste årene. Nå har den truffet oss.

Og den har truffet et hjelpeapparat som er for lite og for ineffektivt satt opp til å ta seg av barna.

Det var 6000 flere henvendelser til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i fjor. Det betyr en økning på 30 prosent, viser tall fra Aftenposten.

Krisen er større enn den hadde trengt å være.

Den er forverret av et norsk system som FNs barnekomité over år har betegnet som altfor dårlig. Tilbudet til psykisk syke barn og ungdommer er dårligere enn til voksne. De mest alvorlige syke barna og ungdommene har det dårligste tilbudet.

Det er uholdbart.

Fagfolk har over år bedt om en fullstendig gjennomgang av BUP. Høsten 2020 kom en nedslående rapport fra Barneombudet om forholdene. Etterfulgt av et representantforslag i Stortinget om det samme. Signert blant annet av vår nåværende barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Problemene er dyptgripende og viser hvorfor hele systemet må rigges om til barnets beste.

Les også Mistet to sønner i selvmord

Det er for mange barn som får avslag på henvisninger til BUP. De som kommer gjennom nåløyet må vente lenge på behandling, fra 39–54 dager. Det er lang tid i et barns liv.

Det er for dårlig samspill mellom førstelinjen, altså kommunen, skolen, helsesykepleier, barnevernet og spesialisthelsetjenesten. Det er for få behandlingsplasser/døgnplasser på helseforetak. Og det blir stadig færre av dem. I tillegg mangler det behandlere.

Somatisk helse er blitt systematisk prioritert over psykisk helse – og det er det vi ser konsekvensene av når samfunnet nå skal møte vår tids «generasjonstraume».

«Vi har aldri opplevd situasjonen som så kritisk og alvorlig som den er nå», sier en tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Aftenposten.

Slik er det over store deler av landet, viser en rapport lagt frem av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i slutten av mars.

Helseminister Ingvild Kjerkol er for tafatt i møte med en krise som bør føre til et akutt og massivt krafttak.

Hun vil sette ned et ekspertutvalg, samt vurderer å pålegge kommunene å ha et lavterskeltilbud for barn med lettere psykisk sykdom.

Det er vel og bra. Men kanskje for lite for sent for mange av de meste sårbare. Vi trenger både kortsiktige og langsiktige løsninger. For krisen er nå.