Kommentar

En lyttende og folkelig politiker

Av Hanne Skartveit

Rune Gerhardsen fotografert av VG i 2003. Lørdag gikk Oslos tidligere byrådsleder bort, 75 år gammel.

Rune Gerhardsen var en mann det var lett å bli glad i. Leken og åpen. Full av livsglede.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Bakgrunn: Rune Gerhardsen er død

Han var en fri tenker som gikk sine egne veier. Men alltid med kjærlighet til partiet han var født inn i. Arbeiderpartiet.

Rune var sønn av landsfaderen, Einar Gerhardsen. Han var lillebror i familien, og den som fulgte faren og ble politiker. Det var kanskje ikke alltid like lett, å bli målt opp mot en mytisk figur som Einar Gerhardsen. Men Rune fant sin egen stil, både som byrådsleder i Oslo, og i andre roller i norsk politikk.

Rune hadde farens instinkter for hva som rørte seg blant folk, og han brakte denne evnen inn i en ny tidsalder. Om mulig, var han enda bedre enn faren til å kommunisere. Og til å utfordre, både sine egne, og folk flest.

«Gjør din plikt. Krev din rett.»

Et av Rune Gerhardsens viktigste bidrag i norsk politikk var snillismeutspillet hans tidlig på 1990-tallet. Han tok et oppgjør med en velferdsstat som etter hans mening i misforstått snillhet delte ut goder, uten å stille krav tilbake. Han var opptatt av kjernen i Aps politikk: «Gjør din plikt. Krev din rett.» For Rune G, som han ofte ble kalt, kom plikten først.

For ham lå det en gjensidighet i begrepet solidaritet. Gratispassasjerer hadde han lite til overs for, enten det var folk som ville unngå skatt, eller som utnyttet fellesgodene. Han mente det er i alles interesse at det blir stilt krav, at ingen hadde godt av å bli overøst, uten å gi noe tilbake.

forrige

















fullskjerm neste OSLO: Rune Gerhardsen var byrådsleder fra 1992 til 1997. 1 av 10 Foto: Terje Bringedal, VG

Med dette utspillet åpnet han debatten innad i Ap om velferdsstatens grenser, og om enkeltmenneskets ansvar for eget liv. Om integrering og innvandring, om rasisme og fordommer. Rune Gerhardsen gjorde det mulig å snakke om problemer i innvandrings- og integreringspolitikken uten å bli stemplet som rasist eller fremmedfiendtlig.

Hans snillismeutspill bidro sterkt til at vi i Norge i all hovedsak har hatt en åpen og ærlig debatt om vanskelige spørsmål. Det har vært bra, både for de som har bodd her i utallige generasjoner, og for dem som nylig har kommet hit.

Rune Gerhardsen var opptatt av at fellesskapet er mer enn staten. Han trodde på dugnaden, på samholdet, på enkeltmennesket. På at det gir verdighet å slippe å stå med lua i hånden, men heller bidra selv, så langt man klarer.

Har skrevet seg inn i norsk politisk historie

Det var Rune Gerhardsen som brakte makten tilbake til Ap i hovedstaden, i 1991. Og han var den første i Ap som inngikk et forpliktende samarbeid med SV, da de to partiene sammen styrte Oslo i felles byråd. Det skjedde lenge før noen snakket om regjeringssamarbeid mellom de to på nasjonalt plan.

De siste årene av sitt liv var Rune Gerhardsen syk. Han valgte å være åpen da han i 2019 fikk diagnosen Alzheimer. Sist jeg traff ham, var i fjor sommer, på Biblioteksbaren på Bristol, i Oslo. Gode venner hadde tatt ham med på byen. Da var han allerede sterkt preget av sykdommen. Men han koste seg åpenbart, virket trygg og glad.

Jeg var usikker på om han gjenkjente meg. Men han hilste varmt og blidt, som han alltid gjorde i møte med andre mennesker. Enten det var folk han kjente, eller folk han ikke hadde møtt før. Alle følte seg vel og velkomne i hans selskap.

Rune Gerhardsen var en politiker som brydde seg om folk, og som viste det. En som kunne snakke med alle. Nysgjerrig og interessert.

Nå er han borte. Men han har skrevet seg inn i norsk politisk historie, som en som gikk inn i de tøffe debattene. Som sto opp for det han mente. Og som snakket slik at folk lyttet. Og forsto.