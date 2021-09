«LONG COVID?» – Basert på tilgjengelige data og erfaringer er grunn til å mene at barn har lav risiko for langtidsplager ved covid-19, men at det kan være noe mer grunn til bekymring for unge voksne, skriver legene.

Barn har lav risiko for langtidsplager ved covid-19

Det er behov for en langt mer balansert informasjon om long covid hos barn.

KRISTIAN TONBY, overlege/forsker, Infeksjon, Oslo Universitetssykehus Ullevål (OUS)

JAN ERIK BERDAL, avdelingsleder/overlege/forsker, Infeksjon, Akershus Universitetssykehus

BJØRN BLOMBERG, overlege/forsker, Infeksjon, Haukeland Universitetssykehus

ANNE MA. DYRHOL-RIISE, forskningsleder/overlege, Infeksjon, OUS Ullevål

MARIUS TRØSEID, overlege/forsker, Infeksjon, OUS Rikshospitalet

FRANK O. PETTERSEN, overlege/forsker, Infeksjon, OUS Ullevål

Reportasjen i VG den 28. august med tittelen «Slår alarm om barn og «long covid» - burde ikke la barn utsettes for dette» skaper inntrykk av at det er fare for at mange barn i Norge kan risikere å få «long covid» med bl.a. hukommelsestap.

Reportasjen kan bidra til økt bekymring i befolkningen hos både foreldre og barn. Som forskere og leger med behandlingsansvar for covid-19 pasienter, ønsker vi å gi et mer balansert bilde av dette temaet.

Det har den siste uken vært mange innlegg fra både bekymrede barn, ungdom og foreldre. Det er kjent at barn med covid-19 får et mye mildere sykdomsforløp og færre plager enn voksne under den akutte infeksjonen. Det er få barn som innlegges på sykehus med alvorlig sykdom. Nå har vi forskningsresultater som tyder på at barn også har mindre langtidsplager enn voksne, som oppsummert av legene Vogt, Størdal og Suren. På den andre siden må vi akseptere at det er mange ting vi fremdeles ikke vet om denne sykdommen.

En ny stor studie fra England viser høy forekomst av langtidsplager hos barn i alderen 11-17 år, men i den studien var det bare 13 prosent av de spurte som hadde svart, noe som gjør at man kan lure på hvor relevante resultatene i studien er (ref. Clock study, Stephenson, 2021). Mange studier har tilsvarende problem med at deltagerne er valgt ut på måter som gjør at de ikke er representative for pasientgruppen, og at det da blir vanskelig å trekke allmenngyldige konklusjoner.

Det er få studier om «long-covid» hos barn i Norge, men en studie fra Bergen viste at en relativt høy andel unge voksne hadde vedvarende plager seks måneder etter covid-19, mens det var svært lite plager hos barn fra 0-15 år (ref. Blomberg, Nature Medicine 2021). Men igjen, det var få barn i den norske studien som gjør at man heller ikke kan trekke bestemte konklusjoner.

Likevel mener vi at det basert på tilgjengelige data og erfaringer er grunn til å mene at barn har lav risiko for langtidsplager ved covid-19, men at det kan være noe mer grunn til bekymring for unge voksne.

Det er mange forskere som jobber for å finne ut mer om såkalt «long covid». Problemet er at tilstanden er dårlig definert, at man vet lite om hva som kan være årsakene, og ikke minst hvordan tilstanden kan håndteres. Vi ser konturene av at både fagpersonell og befolkningen generelt er i ferd med å bli «polarisert», der noen er svært bekymret for «long covid», mens andre kanskje undervurderer betydningen av tilstanden.

Som fagfolk med erfaring med covid-19 vil vi slå et slag for at vi står sammen mot pandemien og verken gir skremselspropaganda eller bagatelliserer tilstanden. Da må vi vurdere alle forskningsresultater nøkternt og jobbe videre for å finne ut mer om sykdommen.

Vi er positive til at forsker Arne Søraas har igangsatt en forskningsstudie om korona og langtidseffekter. Vi er imidlertid skeptiske til det skremselsbilde som gis i VGs reportasje den 28.08. Når det gjelder covid-19 hos barn, er dette et spesielt komplisert tema å undersøke, siden vi vet at sykdommen arter seg svært ulikt hos barn og voksne, og at barn generelt blir mindre syke av covid-19.

Derfor kan man heller ikke trekke konklusjoner om «long covid» hos barn ut fra forskningsresultater fra voksne. Ut fra det vi vet i dag mener vi det ikke er grunn til å tegne et dramatisk bilde av «long covid» hos barn.

Norge er nå i startfasen av den 4. smittebølgen av covid-19-pandemien. Sannsynligvis må vi lære å leve med covid-19. Vaksinasjon er et av de viktigste virkemidlene vi har i bekjempelsen av pandemien, og i Norge har det nettopp blitt avklart at ungdom i alderen 12-15 år skal tilbys én vaksinedose etter en nøye avveining av nytte mot risiko for bivirkninger.

Man kan stille spørsmål om den nåværende strategien for smittehåndtering er den mest hensiktsmessige gitt kraftig økt smitte blant barn og ungdom, men vi mener det mangler grunnlag for å bruke risiko for «long-covid» hos barn som et sterkt argument i denne diskusjonen.