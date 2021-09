SJARMOFFENSIV: Partileder Jonas Gahr Støre og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, reiste rundt i Groruddalen i dag.

Ap jakter innvandrerstemmer

FURUSET, OSLO (VG) Med valget dager unna legger Ap-sjefene turen til Groruddalen. Så viktig er innvandrerstemmene.

Av Shazia Majid

Publisert: Nå nettopp

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen har vært i Groruddalen i dag. Det er ikke tilfeldig.

Ingen andre steder er så mange stemmer i bevegelse som akkurat her. Og Arbeiderpartiet har ikke råd til å la dem flyte over til SV og Rødt.

Partiet sliter i hovedstaden. Det brenner faktisk nå. Og slaget står i Groruddalen.

På de to siste meningsmålingene går Ap kraftig tilbake. De kan sågar miste et mandat i Oslo. Velgerne går til nettopp SV og Rødt.

Setter inn kanonene

Førsteprioritet er derfor å få flest mulig til å stemme. For stemmer innvandrerne er det fortsatt stor sjanse for at de stemmer Arbeiderpartiet.

Da er særlig Raymond Johansen god å ha. Rart da at han ikke er brukt tydeligere og tidligere i Aps valgkamp.

Byrådslederen er nemlig godt likt. Han har sågar reist seg som en form for landsfader for Oslo-boere under pandemien. Det var han og osloværinger mot røkla.

Han fikk kritikk fra alle hold, for å sette byen først. Han ville ha stans i importsmitte. Han maste seg til vaksiner før alle andre. Og den dagen han endelig kunne åpne puben, sto han kry som en hane og kunne annonsere festen som åpnet.

Det har gitt lite uttelling på meningsmålingene i Oslo. Snarere tvert imot. Og det tror jeg er både sårt og surt for Raymond Johansen.

PÅ OVERFLATEN: Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen kjørte den såkalte rosabussen på Årvoll i Bjerke bydel. Her møtte de eldre og snakket varmt om tilbudet som frakter eldre til aktiviteter.

Tungt alvor

Men i dag ledet han sjarmoffensiven på Årvoll og Furuset. Både han og Støre ble mottatt med stor iver av både de eldste og de yngste. Det ble albu-hilset og tatt selfier.

Men det var et tungt alvor i luften.

Hvert enkelt stemmer teller. Det bor 140.000 mennesker i Groruddalen. Nylig gjorde VG et regnestykke som viste at Solberg-regjeringen trenger knappe 144.000 stemmer for å bli sittende.

Alle de 140.000 i Groruddalen er selvsagt ikke stemmeberettigede. De som er, kommer neppe til å hoppe over fra rødgrønt. Men marginene er små. Det betyr at innvandrerstemmene aldri har vært viktigere. Særlig for Ap.

Lærepengen i 2019

De mest innvandrertette bydelene har vært Ap-bastioner. Ved valget i 2017 fikk partiet omtrent 45 prosent av stemmene i bydelene Alna, Grorud og Stovner. Så kommer skjelvet ved kommunevalget i 2019.

Oppslutningen i disse bydelene ble halvert.

Det var et protestvalg. Mange av stemmene gikk til SV og Rødt, men de fleste gikk til Folkeaksjonen mot bompenger. Ap forsto ikke misnøyen i innvandrerbefolkningen. De klarte ikke å nå frem med de tradisjonelle virkemidlene.

Støre gikk selv fra dør til dør hos tradisjonelle Ap-familier i Groruddalen. Han fikk høre at her var folk som måtte kjøre bil til jobb, og at parkering og bom var viktig for dem.

2019 ble en lærepenge.

Utstillingsvinduet

Partiet klarte rett og slett ikke å formidle resultatet av sin velferdspolitikk til folk med innvandrerbakgrunn.

På tross av at Groruddalen er selve utstillingsvinduet.

Det var her Raymond Johansen startet med innføring av gratis aktivitetsskole (AKS).

På Furuset skole har deltagelsen på AKS økt fra 28 prosent til 100 prosent. Ungene får til og med gratis mat på skolen. Hvor har alle unntatt fire elever foreldre med innvandrerbakgrunn.

Oslos førsteklassinger ligger nå på topp i landet i andelen som går på AKS. I tillegg kommer gratis kjernetid i barnehagen og rekordmange barnehageplasser. Kontantstøttebruken er nærmest halvert siden 2015.

UTSTILLINGSVINDU: Raymond Johansen sitt byråd i Oslo har innført gratis aktivitetsskole. Her på Furuset skole gjelder det alle fra første til fjerde klasse. Det har ført til at alle elevene går på AKS.

Enorm frustrasjon

Det er åpenbart godt nytt. Dette bør overbevise befolkningen som har størst nytte av disse tiltakene.

Men gjør det åpenbart ikke skal vi legge valgresultatet fra 2019 og de ferske meningsmålingene til grunn.

Det skaper enorm frustrasjon i Arbeiderpartiet.

Hva er problemet? Har Ap overvurdert partilojaliteten i innvandrerbefolkningen? Eller har de undersolgt sin velferdspolitikk i Oslo.

Tar ikke for gitt

Uansett årsak, Raymond Johansen aner råd. Han bruker det han har lært under pandemien. Skal du nå ut til innvandrere må du snakke gjennom folk gruppen har tillit til. Det hjelper ikke å oversette brosjyrer.

Før Groruddal-turen var det derfor duket for pressekonferanse med minoritetspressen.

Her dukket flere flerspråklige medier opp. Særlig medier for folk med polsk, latinamerikansk og somalisk bakgrunn.

De var opptatt av boligpolitikken, innvandringspolitikken og diskriminering i arbeidslivet. Støre og byrådslederen tok seg god tid på å svare.

Det var åpenbart at dette var viktig for dem. Det var åpenbart at de ikke tar en eneste innvandrerstemme for gitt. Ikke nå lenger.

For lite for sent?

Om det hjelper, vites ikke før morgenen etter valgdagen.

Men Arbeiderpartiet har flere fordeler. De har Raymond Johansen. De har en partileder som fremstår mer empatisk i møte med innvandrere. De har flere dyktige profiler med minoritetsbakgrunn. De kan vise til gode resultater på viktige felt i Oslo.

Støre lover å innføre flere av tiltakene nasjonalt om han blir neste statsminister.

Spørsmålet er om dagens fremstøt er for lite for sent? Om den tapte lojaliteten hos innvandrerbefolkningen er tapt for alltid. Eller om den kan vinnes tilbake av Arbeidernes parti?

Konkurransen om innvandrerstemmene blir uansett hard. Det avgjørende slaget står i Groruddalen. Det skulle en innvandrer ikke ha trodd. Men slik har det altså blitt.