SKOLEDEBATT: – SV-Kaskis siste innlegg er fullt av klisjeer, skriver Kristin Clemet.

Feil på feil fra Kaski

I et innlegg i VG 4.9. prøver Kari Elisabeth Kaski nok en gang å overbevise om at SVs skolepolitikk er den beste.

KRISTIN CLEMET, leder i Civita

Det er forståelig at hun gjør det i en valgkamp, men det er synd at hun verken greier å forholde seg til det debatten dreier seg om eller å skrive sannferdig om dem hun diskuterer med.

Så for å gjenta: Marius Doksheim og jeg har ikke tatt opp en debatt om hvilket parti som har den beste skolepolitikken. Vi har skrevet om en landsrepresentativ undersøkelse der Respons, på vegne av Civita, stilte følgende spørsmål: «Hvor viktig syns du følgende løsninger er for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Norge?».

Svarene viser at befolkningen prioriterer en god utdanning fremfor økt skatt. Det samsvarer, etter vår oppfatning, mer med høyresidens argumentasjon i ulikhetsdebatten, både nasjonalt og internasjonalt, enn med venstresidens. Resultatene er publisert i et eget Civita-notat som kan leses på civita.no.

Kaski bruker disse funnene til å late som om vi har rangert partienes skolepolitikk og til å reise en debatt om hvilket parti som har den beste skolepolitikken. Angrepene rettes mot Høyre og meg, siden jeg var utdanningsminister tidlig på 2000-tallet, men de skjemmes av at nesten alt Kaski skriver, er feil.

Det er feil at det kuttes i skolen i Norge. Utgiftene per elev vokser stort sett hvert eneste år. Utgiftene vokser også i forhold til andre land. I 2017 brukte Norge 53 prosent mer per elev på barnetrinnet enn snittet i OECD, og på ungdomstrinnet var forskjellen 32 prosent. På studieforberedende i videregående var utgiftene 73 prosent høyere enn snittet i OECD.

Det er feil at jeg innførte stykkprisfinansiering, karakterbasert opptak, nivådeling og resultatstyring i skolen, og det er selvsagt feil at skolen ble privatisert.

Det er også feil at lærermangelen nå øker. Det er flere kvalifiserte lærere, flere lærerstudenter og flere lærerstudenter som fullfører.

Kaskis innlegg er fullt av klisjeer. SV er for eksempel mot «markedsliberalistiske prinsipper» i skolen. Dette er en form for uklar nytale som er mest egnet til å dekke over uklare tanker.