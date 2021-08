SAMME ERFARING: – Jeg vet så altfor godt hvordan Derya Incedursun hadde det i oppveksten, slik hun beskrev det i sin VG-kronikk. Selv forsøkte jeg alltid å skjule at pengene aldri strakk til hjemme hos oss, skriver Høyres Rune Alstadsæter.

Takk, Derya!

Hvis vi skal lykkes som samfunn må vi bryte den onde sirkelen hvor fattigdom går i arv.

RUNE ALSTADSÆTER, statssekretær ved Statsministerens kontor (H)

Jeg vil takke Derya Incedursun for at hun deler sin sterke personlige historie i VG. Du er modig når du velger å gi barnefattigdom et ansikt! Jeg vet så altfor godt hvordan du hadde det i oppveksten. Selv forsøkte jeg alltid å skjule at pengene aldri strakk til hjemme hos oss.

Også min mor var alene. Det var ikke alltid like lett når jobb og utdanning ikke matchet utgiftene eller kravene til to gutter. For meg er «husleie» barndommens banneord. Min frykt var at jeg nok en gang skulle komme hjem til en låst dør. Eller at strømmen var borte. Igjen.

I store deler av oppveksten min turte jeg derfor ikke å ha med kompiser hjem fra skolen.

Jeg skriver ikke dette for å konkurrere om å ha en barndom i fattigdom. Men kronikken din gjorde inntrykk og jeg skriver dette som en illustrasjon på at også vi som driver med politikk har en mangfoldig bakgrunn. Kampen mot fattigdom preger mange av diskusjonene i Høyre. Det har den også gjort i forkant av budsjettkonferansen som pågår i disse dager.

Jeg mener en god skole er den beste investeringen i barns fremtid, fordi kunnskap er nøkkelen til arbeidslivet. Derfor har Høyre prioritert tidlig innsats og pålagt kommunene å følge opp de yngste elevene som sliter med å lese, skrive og regne.

I debatten om fattigdom er det heldigvis også flere gode tall. Utviklingen viser at rekordmange elever fullfører videregående skole. Sammenliknet med 2013 fullfører nå 5000 flere ungdommer videregående hvert år. Det er utrolig bra! Høyres ambisjon er at enda flere unge i fremtiden skal fullføre.

For meg var Fullføringsreformen som regjeringen la frem i vår personlig. Reformen skal sikre bedre oppfølging av elever som sliter, og innfører en rett til å fullføre videregående opplæring. Selv trengte jeg to forsøk på å fullføre. Men da jeg til slutt stod der med vitnemål fra handel og kontor, var det viktige byggeklosser for resten av livet.

Uansett politisk farge er det vondt å se at det blir flere barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Økningen skyldes i stor grad innvandring og den store flyktningestrømmen som kom til Norge i 2015/2016. For disse går den varige veien ut av fattigdom hovedsakelig gjennom to spor: Vi må hjelpe foreldrene deres ut i jobb og vi må gi barna en god skole som utjevner sosiale forskjeller.

Hvis man ikke kan godt norsk, er det vanskelig å få jobb. Derfor gjennomførte vi i fjor det største integreringsløftet på 20 år. Nå skal tilbudet i større grad tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Flere innvandrere skal få utdanning og vi stiller høyere krav. Det spiller ingen rolle hvor mange undervisningstimer du har hatt, hvis du ikke snakker og forstår norsk når kurset er ferdig.

For de aller fleste barn i Norge handler ikke fattigdom om at man ikke har tak over hodet eller mat på bordet. Det handler om å ikke få være med i idrettslaget, fordi utstyret er for dyrt. Eller om å ikke ha en ferieopplevelse å fortelle om ved skolestart.

Etter initiativ fra KrF prøver vi ut en ordning med fritidskort i flere kommuner. Med Høyre i regjering, har barnehagen blitt billigere og gratis for de som trenger det mest. Dette har vi gjort gjennom å innføre gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. Neste år vil flere enn 70 000 barn motta gratis tilbud eller prismoderasjon i barnehage og SFO. Denne ordningen vil Høyre utvide i årene som kommer.

Økonomiske forskjeller blir ekstra tydelige når man vokser opp i et hjem som ikke har råd til å reise på ferie. Derfor har vi en nasjonal tilskuddsordning som kan hjelpe disse familiene. Regjeringen har tredoblet budsjettet til denne ordningen, fra 100 millioner i 2014 til 360 millioner i 2021. Disse pengene gjør at mange barn har ferieopplevelser å fortelle om når skoleåret ringer inn på nytt.

Det er ikke nødvendigvis ett tiltak som løser alt. Men mange tiltak bidrar. I 2019 ble barnetrygden økt for første gang på 20 år, og barnetrygden har siden økt med 8200 kroner i året for de med barn under seks år. Bostøtten har økt og engangsstønaden er doblet for de som får barn uten å ha rett på foreldrepenger. Vi har også endret grunnstipendet i den videregående skolen, sånn at den nå er mer presis mot de som trenger det mest.

Flere av disse ordningene som gratis barnehage og «ferie for alle» registreres ikke i inntektsstatistikken – og påvirker derfor ikke statistikken over hvor mange barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Men det er konkrete tiltak som gjør hverdagen lettere for tusenvis av barn og familier.

Det finnes ingen «quick fix» som kan fjerne barnefattigdom. Men tro meg, Derya. Vi jobber målbevisst for å gjøre noe med problemet. Jeg valgte meg Høyre fordi jeg mener partiet har den beste sosialpolitikken. En fantastisk skole og målrettede tiltak er en beste måten å sikre at Norge er et samfunn med muligheter for alle.