Hykleri i Premier League: Dette henger ikke helt sammen

Av Leif Welhaven

I Newcastle ble det markert mot krigen i Ukraina, men samtidig får et regime som kriger i Jemen og henretter mennesker eie den nordengelske klubben.

Det er flott at Premier League er tydelig om Ukraina-krigen, men hvordan kan ligaen samtidig tillate at en klubb i praksis eies av en stat som begår gjentatte grusomheter?

I det ene øyeblikket markerer klubbene et klokkeklart standpunkt i beste sendetid. Med de ukrainske fargene i sentrum er budskapet «Football stands together», som en direkte reaksjon på Russlands uakseptable invasjon.

Etter at britiske myndigheter før helgen sanksjonerte mot Chelsea-eier Roman Abramovitsj, var Premier League-styret raskt ute med å erklære at russeren er uønsket som styreleder i klubben.

Slik markerte Jonjo Shelvey støtte til Ukraina.

I det andre øyeblikket skal visst fotball holdes atskilt fra et annet brutalt regimes handlinger.

Newcastle-manager Eddie Howe vred seg og sa at han utelukkende vil snakke om fotball, da han i helgen bedt om en kommentar til at Saudi-Arabia lørdag henrettet 81 mennesker på én dag.

Alle skjønner at det i virkeligheten er gulfstaten som eier klubben, selv om det formelt er hektet på «det offentlige investeringsfondet» (PIF), som ikke overraskende styres av kronprins Mohammed bin Salman. Et land med et høyst tvilsomt forhold til menneskerettigheter forblir velkommen på balløya.

Hvor er den røde tråden her? Er menneskeliv tapt i en krig mer verdt enn dem som blir drept i en annen?

De ukrainske fargene på St. James’ Park i kampen mot Brighton.

I Jemen har Saudi-Arabia i årevis vært svært aktivt involvert i en blodig krig, som altså foregår i et annet land. En FN-rapport fra november i fjor anslo at dødstallet ville nå 377.000 mennesker innen årsskiftet, direkte eller indirekte forårsaket av krigen. En høy andel av disse er barn.

Årsakene til krigen er sammensatte, og krigføringen er heftig kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner. Saudi-Arabia er åpenbart ikke uten ansvar for det forferdelige som skjer. Men hvor mye har vi hørt om dette i diskusjonen rundt oppkjøpet av Newcastle?

Det er viktig å understreke at det er vel og bra at Premier League har en stemme om Ukraina-krisen.

Fotballen lever ikke under en stein. Som en sterk og mektig aktør tar toppfotballen samfunnsansvar her, noe som også gjøres når det kneles mot rasisme.

Men innebærer i praksis linjen til Premier League at de bare kan ta et standpunkt om de selv kommer godt ut av det omdømmemessig?

Spørsmålet kan kanskje fremstå brutalt, men det er vanskelig å forstå unnfallenheten i Newcastles tilfelle, sett opp mot handlekraften rundt Chelsea-bossen.

MIDLENE FRYST: Chelsea-eier Roman Abramovitsj har fått midlene sine fryst av britiske myndigheter.

På generelt grunnlag er det selvsagt ingen grunn til å la være å aksjonere i ett tilfelle, fordi det skjer fæle ting et annet sted. Apatien blir fort rådende dersom «whataboutismen» får råde fritt, fordi det alltid kan være noe annet som kan trekkes inn.

Men dette eksempelet er ikke generelt – det er både konkret og relevant ut fra hvilken rolle Premier League bør ha overfor det internasjonale storsamfunnet.

Derfor er det en blanding mellom tragisk og komisk å se Howe forsøke å vri seg unna legitime spørsmål. Selvsagt er det ikke en manager som har ansvaret for menneskerettighetsbrudd. Men om du først velger å ta en jobb hos en klubb med en eier som Saudi-Arabia, kan du ikke bare forvente å få spørsmål og presshøyde og poengfangst. Og hverken klubben eller ligaen som sådan har besvart spørsmål om overtagelsen på en tillitvekkende måte.

Premier League bør fortsette å markere mot rasisme, ligaen bør fortsatt våge å ta et standpunkt når grusomme ting inntreffer.

Men det er virkelig ikke til å forstå at det samtidig er spiselig å la Mohammed bin Salman & co. eie en tradisjonsrik engelsk klubb.