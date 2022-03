Kommentar

Blakk på første dag

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det hendte i de dager da statsrådene skulle på budsjettkonferanse for å gi valgløftene bein å gå på, men verken Jonas Gahr Støre (Ap) eller Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var til til å kjenne igjen. Finansministeren advarer mot overoppheting av økonomien. Statsministeren sier vi må «snu på krona».

Støre og Vedum må manøvrere pengebruken i et farvann som byr på noe farligere enn dårlige målinger. På den ene siden truer inflasjon og ellevill prisvekst. På den andre opprør mot dyr bensin og økende mistro til myndighetene.

Men det var neppe derfor folk stemte på nettopp ham i høst.

Erna Solbergs regjering hadde flaks med at noen av krisene de fikk i fanget ga rom for mer pengebruk. Slik fikk de også realisert flere løfter enn det egentlig var rom for.

For regjeringen Støre er situasjonen den motsatte. For det som egentlig er gode nyheter, at det går godt i norsk økonomi, er dårlig nytt for politikere på budsjettkonferanse. For å unngå inflasjon og galopperende rente må man holde igjen den offentlige pengebruken. Allerede har økonomer spådd opp mot fem renteøkninger i år.

Likevel krever det talegaver på høyt nivå å forklare velgerne dette.

For ikke bare har valgløftene sittet usedvanlig løst hos Støre og ikke minst Vedum. Samtidig som vi under pandemien har blitt vant til at staten stiller opp for folk og bedrifter, opplever vanlige folk økonomiske smeller som vi knapt kunne forestille oss.

Nå lyser marerittaktige bensinpriser mot oss, og enda har vi bare sett starten. Nå spås det priser opp mot 40 kroner literen. Lite tyder på at det finnes noen konkret plan for hvordan det kan kompenseres.

Samtidig som Vedum og Støre formante om ansvarlig pengebruk, krevde Sp-topper raske og kraftige kutt i bensinprisen. Sp har allerede falt som en stein på meningsmålingene, men det er vanskelig for dem å overleve som regjeringsparti dersom dagens priser på drivstoff vedvarer. For dette rammer rett inn i grunnfjellet.

Mange av oss kan gå i tøfler til butikken og ta bussen til jobb. Der jeg er vokst opp må man kjøre flere mil for å komme til nærmeste matbutikk. En snartur til butikken kan med dagens priser koste opp mot en hundrelapp. Legger man til fergebilletten, som regjeringen for øvrig har lovet skal bli gratis, kan det koste 250 kroner før man har lagt så mye som en pakke melk i handlekurven.

Og når vi snakker om handlekurv. Nå advarer selv FN om at matvareprisene kan stige med 22 prosent.

Det er ikke bare gratis fergebilletter man sannsynligvis må se langt etter. Regjeringens mange valgløfter henger i en tynn tråd.

Regjeringens mange valgløfter henger i en tynn tråd, men det har blinket rødt for finanspolitikken lenge før krigen var et faktum. Mye av handlingsrommet er allerede brukt opp.

Krigen i Ukraina vil både gi oss nye utfordringer og endre prioriteringene. Tiden da forsvarsbudsjettet var et langt gjesp som ingen egentlig anstrengte seg for å styrke, er åpenbart forbi. Aldri la en krise gå til spille, er det noe som heter. Krigen vil nok også gjøre det enklere å forklare hvorfor regjeringen ikke får levert alle valgløftene.

Men det har blinket rødt for finanspolitikken lenge før krigen var et faktum. Mye av handlingsrommet er allerede bundet opp til faste kostnader som pensjon og pågående byggeprosjekter. Nå ser vi for alvor hvordan eldrebølgen og andre kostnader knyttet til demografi spiser av budsjettet. Reversering av reformer er ikke gratis. Det er heller ikke forventningene som er skapt hos eksempelvis fastlegene og norske bønder.

Oljefondet er ikke lenger den Sareptas krukke vi har tenkt på det som. Uroen i verden har ført til at oljefondets verdi er redusert. På den annen side gjør høye olje- og gasspriser at eksportinntektene øker. Kreativiteten er stor for hvordan disse pengene skal brukes.

Gi bort pengene til Ukraina, mener to så ulike aktører som Miljøpartiet De Grønne og rosaavisen Dagens Næringsliv. Klimaminister Espen Barth Eide vil bruke pengene på det grønne skiftet, mens økonomene mener dette må rett inn i oljefondet. Vi må ikke glemme at dette er barnebarnas pensjonsparing.

Selv om regjeringens fotsoldater har drevet betydelig forventningsstyring de siste ukene, får de uansett et gedigent forklaringsproblem. For å forklare kontrasten mellom den norske statlige rikdommen og vanlige folks lommebok, krever pedagogiske ferdigheter på toppnivå.

De siste årene har vi sett flere opprør som henger sammen med lommeboka vår. Bompengeopprøret snudde opp ned på flere store byer, og bremset økningen i bompenger.

Strømopprøret er foreløpig stagget ved at staten tar en del av regningen, men er fortsatt en verkebyll. Hva er egentlig den langsiktige løsningen? For et produkt som koster 12 øre å produsere må norske forbrukere ut med opp til 8 kroner. Selv om man bor mellom kraftledninger og vannkraftverk, og den lokale fossen ligger i rør.

Spesielt lett å forsvare hvorfor små bedrifter ikke får strømstøtte, er det heller ikke. Selv om regjeringen før helgen kunne melde at «Sandra Borch forlenger strømstøtten til jordbruket», får verken pizzabakeren på hjørnet eller det lokale hotellet hjelp med de elleville strømregningene. Nå krever selv sjømatnæringen strømstøtte, mens Nationen melder at det for en kornbonde er billigere å fyre med korn enn med strøm, gass eller fyringsolje. Det er for alvor egnet til å sette sinnene i kok.

Lenge har Norge vært et fredelig og privilegert annerledesland. Vi har sett med forundring på de gule vestene i Frankrike, som startet som et grasrotopprør mot drivstoffpriser og økende levekostnader.

Skal vi tro de tusener av analysene som er skrevet om amerikansk politikk, startet problemene for alvor da vanlige folk fikk dårligere økonomi. Det var da middelklassen fikk forverret kjøpekraft at misnøyen blomstret. Som igjen beredte grunnen for en politikertype som Donald Trump.

Vi har fortsatt alle muligheter for å ikke havne der. Men norske politikere har ikke råd til å ta lett på verken ansvarlig økonomisk politikk eller folks frustrasjon over skyhøye priser på diesel, bensin og strøm.

