Leder

Taliban strammer grepet

Med en forskrudd islam-fortolkning som Taliban har funnet på selv, fortsetter gubbeveldet i Kabul å undertrykke afghanske kvinner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det vil si: Nå omfatter overgrepene også store deler av den mannlige befolkningen, ettersom det forkvaklede regimet også vil straffe ulydige kvinners verge – altså hennes ektemann, far eller bror – dersom hun opptrer i strid med Talibans stadig mer kontrollerende påfunn.

Dem begynner det å bli mange av: Ikke før hadde den ytterliggående bevegelsen inntatt regjeringskontorene, så kom dekretet som forbød jenter å gå på skole. Deretter pålegget om burka, et individuelt kvinnefengsel forkledd som plagg.

På 8. mai, en dato gjerne forbundet med seier i kampen mot pervertert ideologisk undertrykkelse, fant Taliban det for godt å bekjentgjøre at kvinner ikke lenger har anledning til å få utstedt førerkort.

Siste oppskrudde bidrag til elendigheten er at kvinnelige journalister og nyhetsopplesere på TV må dekke ansiktet mens de er på luften. Bare øynene kan synes når de viser seg på skjermen.

CHARTERTUR: Norge fløy Taliban-ledere i privatfly til samtaler i Oslo i januar i år.

De stadig strengere påbudene er en fortsettelse av tilstrammingen som Taliban gradvis har gjeninnført etter den ulykksalige maktovertagelsen i august i fjor. I særlig grad har innskjerpelsene rammet kvinner. Dette til tross for fagre løfter om det motsatte da de militante fundamentalistene på ny tok over landet.

Mange hadde håpet at Taliban, for sin egen overlevelses del, om ikke annet, hadde ære og ærlighet nok til å stå ved sine ord. At de nye makthaverne hadde erkjent ett og annet siden de forrige gang forsøkte å styre Afghanistan tilbake til steinalderen.

Om så bare et snev av pragmatisme, som alt diplomati i bunn og grunn handler om, slik at landet kunne få en restart i form av internasjonal godvilje. Det kunne sågar ha utløst økonomiske incitamenter.

Men nei. Heller enn å te seg såpass sivilisert som å innrømme kvinner universelle menneskerettigheter, velger Taliban å trosse minst halvparten av sin egen befolkning og omtrent hele verdenssamfunnet.

DEKKET TIL: Sonia Niazi presenterte nyhetene på TOLOnews i Kabul mandag etter at Taliban begynte å håndheve sitt siste påbud.

Les også Tvunget til å dekke ansiktet på TV: – Vi er i dyp sorg Da programlederen Sonia Niazi kom på jobb søndag, måtte hun ufrivillig dekke til ansiktet sitt.

Heller enn å konsentrere seg om hvordan Afghanistan skal bringes på fote, økonomisk og sosialt, hvordan landets innbyggere skal sikres mat, medisiner og arbeid, synes Taliban det er viktigere å klekke ut hvordan de kan plage sine kvinner enda litt mer.

Å gjøre livet mest mulig klaustrofobisk og minst mulig levelig for afghanske døtre, søstre og mødre, er Talibans jobb nummer én.

Det er en utfordring for normale stater å vite hvordan man skal forholde seg til et faktaresistent regime så rasjonelt indisponert som de nåværende styresmaktene i Kabul.

Norge har lagt seg på en fornuftig linje der all bistand går rett til sivilsamfunnet, via FN eller tilstedeværende hjelpeorganisasjoner som Røde Kors. Ikke én krone går til Taliban.

Det er imidlertid nødvendig å opprettholde en viss dialog med de reelle makthaverne, selv om Norge ingenlunde anerkjenner Taliban som Afghanistans legitime myndighet.

Et overordnet mål er å hindre at landet igjen blir et arnested for internasjonal terrorisme. Samtidig kan ikke Taliban gis ytterligere rom til å fortsette sin rabiate undertrykkelse av eget folk.