Når maten blir for dyr

Shazia Majid

INFLASJON: Matvareprisene øker og rammer de fattige hardest. Men også flertallet vil merke prisstigningen.

Prisene på basisvarer som strøm, drivstoff og mat har økt voldsomt de siste månedene. Flere må leve nøkternt. Mange for første gang i sitt liv.

Det blir hardt og det blir tøft. Men det er gjennomførbart. Spør bare foreldrene dine, eller besteforeldrene. Eller husk tilbake til egen barndom.

Min mor hadde bursdag i forrige uke, og hun hadde invitert oss på middag. Hun er minstepensjonist, og skulle ut og kjøpe ingredienser. Kort tid etter tikket meldingen inn:

«Poteter koster 30 kroner kiloen! Jeg lot være å kjøpe poteter».

I det øyeblikket ble begrepet «inflasjon» langt mer levende for meg enn definisjonen: En vedvarende vekst i det generelle prisnivået.

Det ble langt mer håndgripelig enn forrige ukes nyhet om at matvareprisene har steget med 5,6 prosent siden sommeren i fjor – og at kjøtt- og kornprodukter har blitt hele 10 prosent dyrere.

Det er den største prisøkning i samme periode på 40 år. Og dyrere skal det bli.

Nøkternt

Moren min har snakket mye om strømprisene, hun har ikke bil, så hun har ikke merket at bensinen koster nesten 25 kroner liter akkurat nå. Hun er gjeldfri, så jeg er glad hun ikke vil merke renteøkningene når de nå kommer med full kraft utover høsten.

Men når mor lar være å kjøpe poteter. Da vet jeg at det er fare på ferde.

For hun er nøktern. Mor er den minstepensjonisten som bestandig har penger til overs for å kjøpe bursdagsgaver til sine elleve barnebarn.

Hun er ingen sløser. Hun tilhører en annen generasjon, og en annen gruppe kvinner.

Hennes generasjon er folk hvor vi finner mange som ikke er ute og spiser på restaurant så veldig ofte. Som ikke kaster støvsugeren om den ikke fungerer, men som forsøker å reparere den. Som går fra butikk til butikk for de beste tilbudene. Som slår av alle lysene i rom de ikke bruker.

De spiser hverdagsmat i hverdagen – og et finere måltid på søndager – eller fredager for mors del, fordi fredag er helligdag for muslimer. Og derfor kan selv minstepensjonister som henne på sett og vis ha et trygt og verdig liv.

Å leve stort på lite

Men det blir vanskeligere med den økende inflasjonen.

Da strammer de til – slik moren min nå gjør. Hun fikser en bursdagsmiddag like overdådig, men med annet tilbehør. Vi som spiser merker ingenting. Vi savner ikke potetene.

Og det er slik jeg har vokst opp. I en fattig innvandrerfamilie i en fireromsleilighet i Groruddalen i Oslo. Hvor den store fryseren alltid var fylt til randen med mat for familien på syv. Mest fordi mor var nøktern. Det gjaldt å spe på.

I dag føler jeg og mine at en vanlig middag ikke er en middag, hvis det ikke er en god porsjon eller to med kjøtt til alle ved bordet. Helst skal det være noe fancy, noe du trenger en oppskrift og 10 ingredienser for å lage.

Ikke så sjeldent kastes det grønnsaker og frukt og annen mat fra kjøleskapet vi ikke har rukket å spise opp.

Når jeg var liten husker jeg at foreldrene mine kjøpt ett eller to hele lam på innvandrerbutikken på Grønland når det var sesong. Denne fikk de skåret opp i små biter, som de la i fryseren i halvkilos-pakker. Og det var denne halve kiloen som var middag til syv.

De nydeligste curry-retter. Linser med lam, spinat med lam, blomkål med lam, potet med lam. Med fersk-av-pannen tynne lefser, chapati.

Vi hadde som regel en 25-kilos sekk med ris, en tikilos pakke med sammalt hvete fin, og en drøss med par-kilos pakker med ulike linsetyper liggende til enhver tid. Grønnsaker ble kjøpt der de var billigst. Om det så førte til en lørdagstur til Grønland for hele familien.

Alt ble laget fra bunnen av foreldrene mine. Vi ble mette og vel så det. Det jeg husker best fra min barndom er nettopp all den gode maten.

Overflodssamfunnet

Norge, og dermed barn av innvandrere, har hatt en voldsom velstandsøkning de siste tiårene. Det er få vanlige familier som har vært nødt til å vende på kronen når de har stått i matbutikken. Våre matvaner bærer preg av overflod.

Selv om levekostnadene nå øker kraftig her til lands, er det fortsatt slik for mange at de kan koste på seg fersk fisk på en vanlig tirsdag og kaffe latte til mellommåltid.

Men det er uunngåelig at hundretusener vil bli nødt til å prioritere annerledes og hardere. At kostnader må kuttes og forbruket må ned.

Det vil være vanskelig for en generasjon der de færreste har sett annet enn svært lave boligrenter og god og forutsigbar økonomi.

Men, det lar seg gjøre å leve nøkternt en periode, og samtidig være lykkelig.

Vet du at innvandrere scorer ganske høyt på lykke i Norge? At nordmenn med somalisk bakgrunn topper statistikken over hvem som føler seg mest lykkelig i Norge?

Jeg tror det har noe med nøkternhet å gjøre. Jeg tror det har noe med «innvandrerkvinner» å gjøre. Disse som klarer å drive en hel, stor husholdning på én inntekt.

Jeg vil ha alle kvinner ut i lønnet arbeid, særlig innvandrerkvinner. Men samtidig vil det være urettferdig å underslå hvilken avgjørende rolle husmødre spiller i holde forbruket nede.

Forbruket må ned

Nå handler det om å få forbruket i Norge ned. Det er bare slik vi kan stanse prisspiralen med stadig økende priser.

Det er ikke fattige innvandrerfamilier og alenemødre som er storforbrukere. De lever allerede trangt.

Det er andre som må stramme inn.

Og her har vi alle noe å lære av de eldre generasjoner. Av alenemødre, av uføretrygde, og innvandrerfamilier, særlig kvinnene. Disse som ikke har gjort annet enn å leve nøkternt.