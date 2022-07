Kommentar

Fare for demokratisk sammenbrudd

EKSPRESIDENT: – Demokratenes håp om å drive Donald Trump ut av amerikansk politikk en gang for alle, synes vrient, skriver VGs kommentator.

Kaoset i amerikansk politikk kan - om mulig - bli enda verre når Donald Trumps gamle sjefstrateg Steve Bannon skal fortelle det han vet om hva som skjedde den dramatiske dagen da kongressbygningen ble stormet.

Steve Bannon, av mange omtalt som mannen som sørget for at Trump ble president, var selv involvert i Trumps forsøk på å endre valgresultatet.

Bannon befant seg i Washington i dagene opp mot 6. januar-angrepet, og skal angivelig ha vært med på å planlegge demonstrasjonene og kuppforsøket.

I fjor ble han pågrepet og tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Han er også tiltalt for å ha nektet å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

Nå er det varslet at han vil vitne i kongresshøringene, der de i snart et år har etterforsket detaljene bak stormingen av Kongressen den 6. januar 2021.

Mange tror at Bannon ved å vitne nå bare prøver å redde sitt eget skinn etter som han risikerer fengselsstraff for at han ikke har møtt til tidligere innkallinger.

VAR TEAM: Donald Trump og Steve Bannon i lykkeligere tider og omstendigheter i 2017.

Nå er det så ille at Bill Clinton sier at rett ut at han frykter for at USAs demokrati faller sammen. Hvordan i all verden kunne det gå så galt?

– Jeg mener faktisk at det er en ganske stor risiko for at vi helt kan miste vårt forfatningsbaserte demokrati i løpet av et par tiår om vi tar dårlige avgjørelser. Jeg har aldri vært så bekymret for strukturen i vårt demokrati, sa Clinton i The Late Late Show with James Corden på CBS midt i juni.

USAs 42. president er ikke alene om å være bekymret.

Ikke siden den amerikanske borgerkrigen (1861–1865) har det amerikanske demokratiet vært i større akutt fare enn nå.

Bill Clinton, her fotografert sammen med kona Hillary.

Det amerikanske demokratiet har vært en selvfølge. Det har vært solid og på mange måter velfungerende.

Men de siste årene har det fått en alvorlig knekk.

Det er en større polarisering mellom demokrater og republikanere enn tidligere. Venstresiden hos demokratene har styrket seg - men fremfor alt har det republikanske partiet blitt radikalisert gjennom et drøyt tiår.

Det som har skjedd de siste ukene med kongresshøringen og høyesterettsdommen om abort har gjort at debatten har satt ytterligere fart.

Det snakkes nå i fullt alvor om faren for et demokratisk sammenbrudd.

HØRINGENE FORTSETTER: Stephen Ayres og Jason Van Tatenhove vitnet onsdag denne uken. Begge er blitt koblet til høyreekstreme grupper. Van Tatenhove var på et tidspunkt talsperson for den høyreekstreme gruppen Oath Keepers.

CNN hadde høsten 2021 en meningsmåling der 93 prosent av amerikanerne mente at deres demokrati er under press (paradoksalt nok var det Trump-tilhengere som først og fremst mente at demokratiet er under angrep) .

Da Joe Biden holdt sin innsettelsestale i januar samme år erkjente også han at det amerikanske demokratiet var mer skrøpelig enn han hadde trodd.

Ikke så rart - for to uker tidligere hadde Trump-tilhengere stormet Kongressen for å forhindre en fredelig overføring av makten fra Trump til Biden.

En annen meningsmåling viser riktignok at nesten ingen amerikanere bryr seg om demokrati, men det er vanskelig å ta svarene i den undersøkelsen helt alvorlig.

Uansett har det amerikanske demokratiet vært presset før. Særlig i forbindelse med Vietnam-krigen, attentatene og rase-urolighetene på 1960- og 70-tallet var mange bekymret.

Men demokratiet sto seg.

Da Gerald Ford overtok som president etter at Watergate-skandalen hadde tvunget Richard Nixon til å trekke seg, sa han i sin tale til nasjonen: «Amerikanere! Vårt lange nasjonale mareritt er over. Vår forfatning fungerer. Vår storslåtte republikk styres av lover, ikke av menn. Her er det folket som styrer».

At Gerald Ford benådet Richard Nixon etter Watergate-avsløringene, kan selvfølgelig diskuteres, men på den annen side er det en vesensforskjell fra det som er nå: De politiske mekanismene for korrigering fungerte.

Republikanerne støttet ikke lenger Nixon etter at avsløringene fosset fram. Presidenten avgikk frivillig og slapp mulig tiltale for forbrytelse. Systemet fungerte.

TIL ANGREP: En stor mengde Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar 2021 og rystet USA og verden.

I et liberalt demokrati står ingen over loven, selv ikke presidenten. Det er det som er poenget med konstitusjonen.

Men når det gjelder Trump, er det annerledes. Hans tilhengere følger ham fortsatt, og mener at stormingen av kongressen var «legitim».

Republikanerne boikotter i stor grad sannhetskommisjonen. Partiet nekter å ta det som er kommet fram om Trumps rolle inn over seg. Da fungerer ikke systemet.

Polariseringen er nå så kraftig at den fremmer ekstremisme.

Blant dem som sto i første rekke da kongressen ble angrepet den 6. januar 2021, var den paramilitære gruppen The Oath Keepers, som ble grunnlagt av Stewart Rhodes i 2009. Helt siden den gang har han snakket om at en borgerkrig er nødvendig for å redde det amerikanske demokratiet.

DØMT: QAnon-skikkelsen Jacob Chansley ble verdenskjent for hornlue og sitt malte ansikt etter stormingen. Høyreekstreme konspirasjonsteorier sto sentralt blant flere av kongresstormerne. Chansley ble senere idømt fengselsstraff.

Blant ytterliggående republikanere vinner autoritære ideer oftere og oftere fram. Trump-tilhengerne trekker for eksempel fram Ungarns leder Viktor Orbán som en inspirasjon.

Demokratenes håp om å drive Donald Trump ut av amerikansk politikk en gang for alle, synes vrient. Det republikanske partiet er mest opptatt av å omskrive det som skjedde den 6. januar 2021.

En tiltale mot Trump kan være en slags trussel mot demokratiet, men om han er skyldig i det som har kommet fram i det siste, så har ikke ledelsen i Washington i dag noe alternativ.

Bevisene for at Trump prøvde å hindre maktovertakelsen med vold kan gi ham ti års fengsel.

Ytterligere vitner enn Cassidy Hutchinson kan gi et rettslig grunnlag for at justisminister Merrick Garland kan tiltale Trump - og akkurat nå synes det mer sannsynlig enn at amerikanere flest skal bli overbevist om hans skyld.

Samtidig kan en tiltale mot den 45. presidenten også være en farlig vei å gå.

Marerittet er selvfølgelig om Trump skulle bli president igjen - og ta igjen med samme mynt ...