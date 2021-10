Kommentar

Marerittet i Kongsberg

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Utenfor flere av dørene i Hyttegata står blomster og lys som vitner om hvor det grusomme skjedde. På brutalt vis henrettet han folk der de følte seg tryggest, i sitt eget hjem.

KONGSBERG (VG) Sjelden har noe så meningsløst etterlatt så mange ubesvarte spørsmål om tryggheten i samfunnet vårt.

Hvis noen skulle kåret Norges koseligste gate, ville Hyttegata i Kongsberg kommet høyt opp på lista. Velholdte små trehus malt i glade farger står side om side i gamlebyen, der gruvearbeiderne i sin tid bodde. Noen har satt frem en hvilebenk «for trette ben», som innbyr til å slå seg ned en stund.

På en vegg henger det et minibibliotek hvor alle er velkommen til å forsyne seg. Her finnes både galleri, keramikkverksted og nabolagspub, og alle kjenner alle. Bakgårdene ligger idyllisk til ned mot elven, hvor naboene har tilbrakt mange hyggelige sommerkvelder sammen.

Det var til denne «lyckliga gatan» drapsmannen kom, etter at han hadde rømt fra politiet. Da hadde han allerede skutt etter flere med pil og bue på den lokale matbutikken. En sivil politimann ble skutt i ryggen.

Utenfor flere av dørene står blomster og lys som vitner om hvor det grusomme skjedde. Drapsmannen har rett og slett gått fra hus til hus, kjent på dørene og tatt seg inn der det var åpent. På brutalt vis henrettet folk der de følte seg tryggest, i sitt eget hjem.

Det sier noe om et nabolag som er så trygt og tillitsfullt at folk ikke låser døra, hvor man er vant til at naboene kommer og går. Også ute på gaten ble noen drept, med sjokkerte naboer som kom styrtende til da de hørte de desperate skrikene.

Og hvem var så drapsmannen? Han bodde bare noen hundre meter unna. Det er vanskelig å si at han ikke er «en av oss». Men ingenting tyder på annet enn at han valgte ut sin ofre helt tilfeldig. De var bare så uheldig å være på feil sted til feil tid.

Reaksjonene er blandet i Kongsberg. Med tiden kommer sorgen. Men det har ikke helt gått opp for folk, eller de klarer ikke å ta innover seg omfanget. Noen er sinte. Andre er i sjokk. Alle er de rystet og dypt fortvilet.

Byen er så liten at alle kjenner noen, som er døde, såret, blitt skutt etter, løpt for livet eller vært øyenvitner. Først når navnene på de døde blir frigitt, kan de dele sorgen.

Noen er forbannet på politiet. De fleste venter på svar. Hvordan er det mulig at alle fem ble drept etter at politiet hadde kontakt med ham?

Sannsynligvis rømte han ut en annen inngang etter å ha skutt mot politiet. De var bevæpnet da de gikk inn i butikken, men hadde ikke på seg verneutstyr.

Politiets opptreden vil naturlig nok bli gjenstand for massiv granskning. Både bevæpning av politiet, og den generelle beredskapen, vil bli et tema for den politiske debatten.

Et annet spørsmål som henger i lufta er hva PST visste, og hva de foretok seg. En barndomskamerat sendte bekymringsmelding til politiet. Han ble «sykere og sykere», ble det fortalt.

Flere naboer forteller at de har vært redd ham. Han har fått besøksforbud hos foreldrene fordi han skal ha truet med å drepe dem. Rullebladet er spesielt, for å si det forsiktig.

Man skal ikke grave mye på nettet for å finne spor etter avvikende atferd og en dragning mot det mørke. I 2017 erklærte han å ha konvertert til Islam, og la ut en video på Youtube. Det er velkjent at radikalisering og psykiatri er en uheldig miks.

PST har bekreftet at de kjente til drapsmannen og har fått flere tips, men vi vet for lite om hvilke vurderinger som er gjort. I 2018 varslet politiet helsevesenet og konkluderte med at det var en mulighet for at han kunne utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler». De innrømmer selv at mange faller mellom flere stoler: For friske til å bli tatt vare på av helsevesenet, og for syke til å bli ivaretatt av politiet.

Statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Emilie Enger Mehl besøkte Kongsberg fredag ettermiddag.

Kontakten med helsevesenet er et tema for seg. Han har en lang historie med psykiatri før udåden. Et åpenbart spørsmål er om han fikk den hjelpen han trengte. Det finnes alt for mange historier om folk som går inn og ut av psykiatrien uten å bli friske. Fredag virker politiet styrket i troen på at sykdom er årsaken til angrepet.

Men også vi som medborgere bør se oss i speilet. Hva gjør vi når vi ser at folk rundt oss sliter? Og hvordan opptrer vi når tragedien rammer oss?

Mye ble sagt og skrevet timene etter de grusomme hendelsene. Sosiale medier kokte av teorier og spekulasjoner. Kollegaen til en mann jeg snakket med ble uthengt som drapsmann på internett. En skjebne han deler med flere.

Nettaviser måtte skru av kommentarfeltene. Det er et enormt informasjonsbehov, mange må gi uttrykk for fortvilelse og sinne. Men den kollektive gapestokken er nådeløs. Se for deg å bli navngitt på nettet, anklaget for å være en massedrapsmann.

Et grunnleggende spørsmål er hva disse drapene gjør med vår opplevelse av trygghet.

Ofte får jeg spørsmål om det ikke er utrygt å bo i Oslo. Om det ikke er mye kriminalitet og slikt. Selv har jeg bodd bare et steinkast unna den idylliske Hyttegata, løpt inn og ut av husene hvor dørene står åpne og alle kjenner alle.

På nabolagskafeen møtes fortsatt den vanlige gjengen til traktekaffe og wienerbrød. Det har de gjort hver dag så lenge jeg kan minnes, for å slarve om stort og smått. Mest smått.

På Kongsberg skjer det jo ingenting, forteller de. Kanskje litt fylleslåssing i helgene og et og annet innbrudd, legges det til, mens de henter seg nok en påfyll på kaffen.

På gaten utenfor står pressefolk fra hele verden og rapporterer live fra Kongsberg.

Søvnigere småby finnes knapt. Likevel var det de som fikk oppleve marerittet.

