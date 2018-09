Foto: Roar Hagen/VG

Sverige har stemt, men hva har det valgt?

Det meste er uklart etter det svenske riksdagsvalget. For eksempel hvem som egentlig vant.

Publisert: 11.09.18 04:14

Det kan gå en stund før Sverige vet hvem som skal være statsminister i landet de neste årene. Valgresultatet har delt svensk politikk i tre. Den borgerlige blokken, som kaller seg Alliansen, mener den er valgets vinner og ber Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven om å gå av. Löfven selv peker på at den rødgrønne blokken er marginalt større enn Alliansen og sier han akter å bli sittende. Han mener blokkpolitikkens tid må være forbi i Sverige, og under dette budskapet ligger et krav om støtte fra Centern og Liberalerna, som i dag er del av Alliansen.

Mellom, eller kanskje heller på siden, av de to blokkene finnes Sverigedemokraterna som gjorde sitt beste valgt noensinne med en oppslutning på 17,6 prosent. Resultatet var riktignok lavere enn det mange trodde på forhånd, med SD er likevel Sveriges tredje største parti.

SDs gruppe i Riksdagen er så stor at den kan gi parlamentarisk grunnlag for en borgerlig regjering uten at alle de fire partiene i Alliansen er med, men minst ett av de to som til nå har utelukket enhver form for samarbeid med Jimmie Åkesson og hans parti må skifte standpunkt for at en borgerlig allianse skal komme over flertallsgrensen på 175 representanter. På rødgrønn side er situasjonen noe annerledes. Stiller Centern seg bak Löfven ser det nå ut til at han har det flertallet han trenger.

Svenske politikere har nå en formidabel jobb foran seg for å gi landet et styringsdyktig regjering. Å tolke hva svenske velgere egentlig ga uttrykk for da de stemte er ingen enkel oppgave. Noe klart mandat om regjeringsskifte er det ikke så lett å lese ut av valgresultatet. Samtidig gikk Socialdemokraterna tilbake og gjorde sitt dårligste valg på flere tiår. Flere partier har også gitt klare løfter om å ikke samarbeide med SD, noe som gjør mulige samarbeid politisk vanskelige.

Med norske øyne virker det noe søkt at et parti som blir Sveriges tredje største nærmest skal utelukkes fra politisk innflytelse. I de nærmeste ukene blir det selvsagt en beinhardt spill om regjeringsmakten, og da kan man forstå at partiene tar alle mulige retoriske triks og strategier i bruk. Den betydelige motstanden mot SD i mange velgergrupper vil selvfølgelig bli brukt i dette spillet. Men på sikt bør svensk politikk søke et mer normalt forhold til et parti som tross alt representerer en betydelig del av befolkningen, og som søkker makt og innflytelse gjennom etablerte demokratiske kanaler. Parlamentarismen kan på sikt ikke overse reelle politiske uttrykk i en befolkning dersom demokratiet skal være sunt og levedyktig.