Må ta i bruk bompenger

MENINGER 2018-09-13T08:49:13Z

Vi etterlyser mer ærlighet i bompengedebatten. Hvis vi skal sørge for at alle i Oslo, uavhengig av størrelsen på lommeboka, kommer seg til og fra jobb og til og fra ærender på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, så må man ta i bruk bompenger.

debatt

Publisert: 13.09.18 10:49

SUNNIVA EIDSVOLL HOLMÅS, leder i Oslo SV

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant Oslo SV

Trafikkork, dårlig luft, farlige skoleveier og støy. Ingen vil gå til valg for å få mer av det. Men da må man som politiker også være ærlig. En kombinasjon av bompenger og rushtidsavgift samtidig som vi prioriterer utbygging av kollektivtrafikk og sykkelveier er nøkkelen til en utvikling der folk bytter ut bilen med buss, bane, trikk eller sykkel. Slik løser vi mange problemer på en gang.

For det første minsker det luftforurensingen i byene. Vi vet at luftforurensingen er verst i områder der folk med vanlig og lave inntekter bor. Mange plages også av støy fra motorveien utenfor soveromsvinduet. Dette er ofte folk som ikke har råd til å flytte. Det er dypt usosialt om vi skal la folk som har råd til å bo andre steder få forurense slik at fattige barn med astma ikke kan gå ut å leke om vinteren.

For det andre skaper det bedre og hyggeligere byer. Forskning fra blant annet Transportøkonomisk institutt viser at folk trives bedre i mindre bilbaserte byer. Forskningen viser også at mindre biler skaper mer levende sentrum som folk har lyst å være i. Det er også bra for lokalt næringsliv.

For det tredje sparer det folk flest for penger. De som sykler, går eller tar offentlig subsidiert kollektivtrafikk holder transportkostnadene sine nede. Forskning viser dessuten at lavlønte kvinner i større grad tar kollektivtrafikk, mens menn med middels og høye inntekter kjører mer på motorveiene. Det er med andre ord omfordelende å satse på kollektiv heller enn bil.

I Oslo er vi i ferd med å lykkes med en sånn overgang. Over 350 millioner passasjerer reiste med Ruter i fjor, veksten var på svimlende 21 millioner reiser på bare ett år. Endelig og for første gang var det flere kollektivreiser enn bilreiser i hovedstaden. Og samtidig har biltrafikken gått ned, i mars 2018 var det 4,5 prosent færre biler som passerte bomsnittene enn mars året før.

Den utviklingen hadde ikke vært mulig uten bompenger. For det første fordi staten aldri ville vært i nærheten av å bevilge alle pengene det koster å satse på kollektiv på den måten som er gjort, og skal gjøres i Oslo. Siden SV kom inn i byråd i 2015 har det blitt 4000 flere avganger i uken med buss, trikk og bane, og arbeidet fortsetter. SV ønsker at staten skal gi mer penger til store kollektivprosjekt, men det får vi ikke flertall for på Stortinget foreløpig og da må bompenger i Oslo finansiere kollektivutbygging. For det andre, skal folk bytte over fra bil til kollektiv må det lønne seg, både i tid og i kroner og øre. Da må kollektivtilbudet bygges ut til hele Oslo og ha flere avganger, samtidig som det må bli dyrere å kjøre forurensende biler. Dette er faktisk alle partiene på Stortinget enige om, og man har vedtatt at framtidig trafikkvekst i store byer som Oslo skal tas med kollektiv, og ikke med flere biler.

Problemet er at Høyre og Frp har prioritert de største pengene på nye motorveier, istedenfor store kollektivsatsninger. Dersom du ikke gir folk kollektive alternativ blir fort bilen er det eneste alternativet, og regningen bare blir høyere. Det snakker Frp lite om når de lager store motorveier med bompenger.

Vi kan heller ikke diskutere finansiering av samferdsel i et vakuum. Ingen forventer et gratis strømnett, vann- og avløpsnett, renovasjon eller gratis bredbånd, selv om det er det offentlige som bygger det ut. Heller ikke veiutbygging eller –utvidelse er gratis. Hvis man forventer at staten, gjennom statsbudsjettet, skal ta den regninga går det på bekostning av andre tilbud. Er man opptatt av små forskjeller og utjevning, burde man være mer opptatt av at fellesskapets penger går til gode skoler og sykehus i hele landet enn til store motorveiprosjekter.

Reiser en til andre byer, både i Europa, Midtøsten og Asia kan en se hva alternativet er. Trafikkaos og helsefarlige luft. All forskning og erfaring, blant annet fra disse byene, viser at vi ikke kan bygge oss ut av bilkøene. Byene vokser, og med det, biltrafikken. Noen byer har valgt å løse dette med å stadig bygge nye motorveier og nye felt, som bare har resultert i nye bilkøer og luft så forurenset at alt er grått.

Å fjerne bompengene vil innebære at biltrafikken øker. Det blir mer kø i byene, mer luftforurensing og mindre penger til å bygge ut kollektiv. Vi må heller stille krav om at pengene som kreves inn i bompenger skal gi gode og reelle alternativ, på kort sikt og lang sikt. I Oslo er SV og det rødgrønne byrådet i gang med dette.