Foto: Tegning MORTEN MØRLAND

Delta-dommeren

Førti år etter premieren på «Deltagjengen», skapte rølpekomedien problemer for utnevnelsen til amerikansk høyesterett.

Publisert: 07.10.18 12:23

– Årboken vår var en katastrofe, sa dommer Brett Kavanaugh, men en sjelden antydning til beklagelse i stemmen, under vitneforklaringen i Senatet i forrige uke.

– Jeg tror noen av redaktørene ville den skulle være en kombinasjon av «Animal House», «Caddyshack» og «Fast Times at Ridgemont High», som var populære filmer på den tiden. Mange av oss jattet med dette bildet langt uti absurdien.

Det kom som en forklaring på hvorfor artiklene i årboken refererte til diverse rus- og sex-eksesser. Eksesser Kavanaugh, selv etter å ha innrømmet at artiklene var alt for drøye, prøvde å mildne ved å si at de spilte på mer uskyldige aktiviteter enn det de fleste mener at de gjorde. («Boofing» for eksempel, som i visse kretser er et slanguttrykk for å innta rusmidler rektalt, var ifølge Kavanaugh et uttrykk for å prompe).

Det er selvfølgelig ikke spesielt behagelig for en vel ansett dommer i femtiårene å måtte svare for hva slags humor han sverget til som 17 åring. Og for alle som var i de sene tenår til tidlige tjueår i på slutten av 1970-, begynnelsen av 1980-tallet, er faktisk filmreferansen en slags forklaring.

Det er i disse dager førti år siden «Animal House», eller «Deltagjengen», som den ble hetende på norsk, hadde premiere i USA. Den passerte filmkontrollen i Norge med 16 årsgrense samme høst. Men det tok ytterligere to år før den ble satt opp på kino i Oslo, hvor den ble en kjempesuksess og gikk i tre måneder sammenhengende.

(Dette var i samme periode som Statens Filmkontroll totalforbød Monty Pythons «Life of Brian», og det spredte seg en berettiget følelse av at myndighetene ville verne nordmenn fra alt som var moro).

Og «Deltagjengen» innebar virkelig et kulturelt tidsskille. Det alvorlige, politiserte 70-tallet var i ferd med å gå av med pensjon. Det mer partypregete 80-tallet var i emning. Og «Deltagjengen» med sin rå, nihilistiske humor representerte overgangen.

Tonen var fortsatt politisk radikal i den forstand at alle «de slemme» i filmen tilhørte det bestående; rektor, militære, den konservative studentforeningen, etc. Men i stedet for hippier og radisser var heltene fremstilt som hedonistiske partyløver som åt, drakk og hadde seg i romerskinspirerte mat og drikkeorgier. (Filmen startet en egen Toga-partybølge blant gymnasiaster og studenter over hele verden).

Men den frigjørende effekten var først og fremst rettet mot oss gutta. Jentene ble med et lite unntak henvist til de samme stereotypien som Hollywood alltid hadde gitt dem, lett fnisende og tiltrekkende mål for mannlig attrå. Sexdukker som sa nei, men mente ja og som lot seg nedlegge etter litt press.

Kikking, en nesten-voldtekt av en tretten år gammel, bevisstløs jente og flere scener som ikke ville passert rasetesten i dag, viser hvordan holdningene har forandret seg. Og hvilket klima Brett Kavanaugh og hans stordrikkende medelever befant seg i.

Filmen kickstartet karrieren til et helt nytt kull unge skuespillere; John Belushi (som døde av en overdose fire år senere), Tom Hulce som ble Oscarnominert for rollen som Mozart i «Amadeus», Peter Riegert, Tim Matheson og Kevin Bacon.

Og ikke minst starte den helt nye sjanger av tabubrytende skole- og universitetskomedier. Foruten «Fast Times at Ridgemont High» som Kavanaugh nevnte, var det «Porky’s»-filmene «Revenge of the Nerds»-filmene og en rekke andre komedier som prøvde å cashe inn på «Deltagjengens» suksess og som preget kinoprogrammet og videoutvalget gjennom resten av åttitallet.

For min egen del hadde jeg ikke reflektert over at det kunne være noe galt med noen av disse filmene før jeg prøvde å vise dem til egne barn tyve år senere. Det jeg jeg husket som en smart form for bløtkakehumor viste seg å være til tider en riktig ukomfortabel opplevelse som familieunderholdning, og jeg fant raskt ut at dette fikk være kunst- og kulturopplevelser de eventuelt kunne finne frem til på egen hånd.

Derfor skjønner man at det er kleint og ubehagelig for den 53 år gamle Kavanaugh å bli konfrontert med hvordan den 17 år gamle Kavanaugh hadde presentert seg selv i årboken fra videregående, i en tid hvor John Belushis rollefigur Bluto var et ledende kulturelt ikon.

Men nettopp fordi Kavanaugh og gjengen hans ikke var alene om å idolisere disse filmene, er det vanskelig for ham å bortforklare eller rett ut lyve om hva ritualene og kodene i boken beskriver.

Og det var det som skapte de største problemene for ham under høringen i forrige uke, og nesten - men bare nesten - kostet ham plassen i Høyesterett.